Prendiamo esempio dallo sport

L'equinozio di autunno si lascia alle spalle un’estate sportivamente indimenticabile e forse irripetibile. Vincente fino all’ultimo giorno. Il rosario di date gloriose è impressionante. Domenica 11 luglio, dopo la sconfitta (fra gli applausi) di Matteo Berrettini con Novak Djokovic sull’erba di Wimbledon, ma in finale (cose mai viste per un tennista italiano), gli azzurri del pallone vincevano il titolo europeo ai rigori e contro gli inglesi nel tempio di Wembley.

Sabato 24 luglio, Vito Dell’Aquila, oro nel taekwondo, avviava la collezione made in Italy delle medaglie olimpiche, che avrebbe toccato la quota record di 40, con i cinque ori dell’atletica che nessuno aveva nemmeno immaginato e riassunti nei 12 minuti elettrizzanti dei successi di Gianmarco Tamberi (alto) e Marcell Jacobs (100 metri), domenica 1° agosto. E poi ecco i 69 podi della Paralimpiade, con il tris delle azzurre nella finale dei 100 metri (Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contraffatto, 4 settembre).

Tutto finito? Ma no. Così sono arrivati il doppio titolo europeo della pallavolo, prima le donne di Davide Mazzanti (sempre il 4 settembre) e poi gli uomini di Fefe De Giorgi nella domenica (19 settembre) del titolo mondiale nella cronometro di ciclismo di Filippo Ganna, già oro olimpico con il quartetto dell’inseguimento e del secondo successo consecutivo di Pecco Bagnaia sulla Ducati a Misano nella moto Gp.

La sontuosa estate dello sport italiano ha offerto al mondo l’immagine di un modello non perfetto, semmai perfettibile, però funzionante, agile, snello, capace di produrre risultati concreti, prestigiosi, da incorniciare. Viene in mente il titolo apparso sull’Équipe addirittura nel 1982, con l’Italia campione del mondo nel calcio, Giuseppe Saronni iridato nel ciclismo, Alberto Cova campione d’Europa sui 10.000: «Ils gagnent tout ces italiens». Questa volta è andata ancora meglio, molto meglio.

L’oro e gli allori di luglio, agosto e settembre sono stati in qualche modo anche una risposta a quel mondo politico che, da tempo, vorrebbe dare l’assalto all’organizzazione sportiva. Non una novità, semmai un film già visto, se è vero che l’avvocato Giulio Onesti nel giugno 1944 aveva ricevuto l’incarico di procedere alla liquidazione del Coni, per cancellare un ente cresciuto sotto il regime fascista. Onesti si impegnò moltissimo per disobbedire alla direttiva firmata nientemeno che da Pietro Nenni, mettendo in atto una serie di iniziative utili a creare le condizioni per una ripresa dell’attività sportiva, proprio sotto l’egida di un Coni totalmente rinnovato.

Operazione perfettamente riuscita con il successo avuto dal modello sportivo italiano, capace di autofinanziarsi e di finanziare lo Stato, attraverso il Totocalcio. Onesti ha sempre diffidato dei tentativi dei politici italiani di avvicinarsi al mondo dello sport. E quando notava un improvviso interesse per tutto quanto girava intorno al movimento, amava ripetere: «Stanno arrivando gli sfasciacarrozze».

Un modo per definire quanti proponevano lo stravolgimento dell'assetto dello sport italiano e la sostanziale negazione della sua autonomia. Che non è il massimo, ma che ha dimostrato negli anni di funzionare, al di là delle difficoltà e degli errori.

In realtà lo sport italiano in questo 2021 ha dimostrato di poter rappresentare un buon esempio di lavoro programmato in senso assoluto e/o finalizzato a superare la crisi pandemica. Se l’Olimpiade si fosse celebrata un anno fa, secondo scadenza naturale, è probabile che l'Italia avrebbe vinto meno medaglie, ma propio la capacità gestionale di fatti fin qui sconosciuti è un merito che va ascritto all’organizzazione sportiva italiana, migliore in questo senso persino di quella americana.

Segno di concretezza, di forza, di spirito di iniziativa e anche di genialità: nel momento di preparare le gare contano i fatti e non le parole, incide quanto si è lavorato e non quanto si è discusso, pesa l’allenamento e non la teoria del rinvio (faremo, diremo, vedremo, allestiremo un tavolo di discussione).

Non ci sono vertici da programmare, c’è da correre, nuotare, vogare, pedalare tutti i giorni, anche nelle feste comandate, anche in piena era Covid 19. Visto quanto ha combinato l’Italia in questa calda estate, forse sarebbe ora che anche il mondo politico cominciasse a guardare a quello dello sport con lo spirito di chi ha qualcosa da imparare e non molto da spiegare.

Un giorno, dopo l’oro olimpico di Mosca 1980 nei 200 metri, chiesero a Pietro Mennea che cosa pensasse della lentezza. C’era tutto nella risposta, rapida come i suoi sprint: «Credo che se in Italia ci si muovesse con maggiore velocità, le cose andrebbero molto meglio». Sicuramente.