Non è ammissibile che nell’ottobre del 2021, in piena età digitale, il ministero dell’Interno, il capo della polizia, la pubblica sicurezza nazionale si facciano sorprendere dai tanti squadristi, no-vax, antagonisti e simili, scatenati per le vie di Roma. Non è possibile che la sede della Cgil sia devastata dai violenti che hanno sbaragliato i poliziotti posti a tutela. Certo, la manifestazione, convocata via social (e l’Aisi, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna -diretta da un valoroso ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, il generale Mario Parente-?) non era affatto segreta. Le immagini delle migliaia di persone che, superata piazza Barberini, si sono riversate in via del Tritone pronte ad assaltare Palazzo Chigi e Montecitorio sono state trasmesse in diretta. Quanto è accaduto è inammissibile per varie ragioni: sanitarie certo, ma soprattutto di difesa della democrazia.



La Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza debbono disporre degli strumenti legali necessari per impedire la violenza e reprimerla. Non è chiaro il perché le forze dell’ordine stiano dimostrando (e i fatti di Viterbo, lago di Mezzano sono stati un grave campanello d’allarme) scarsa decisione, scarsa combattività, scarsa capacità di prevenire. Presidi insufficienti, facilmente superabili. Varchi strategici aperti. Gli italiani, i cittadini amanti della legge, il popolo vax pretendono che il governo faccia chiarezza e, soprattutto, cambi registro, avviando una stagione di prevenzione e di controllo. Non si scherza con le cose serie.