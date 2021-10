La violenza che dilaga

No vax, no pass, è la stagione del «no» gridato a squarciagola e con una dose di aggressività inusitata, nuova e per il carico di violenza che è spropositato rispetto alla dimensione dei problemi e per il peso dei disagi indubbiamente creati dalle decisioni prese.

La spettacolare esibizione di violenza messa in scena in maniera quasi cinematografica durante gli scontri con la polizia, con l’assalto alla sede della Cgil, e una specie di regia che consentiva a ciascun manifestante la possibilità di dare il proprio contributo di distruzione, si presta a un paio di riflessioni.

La prima. È l’ennesima dimostrazione del mutato atteggiamento delle minoranze le quali una volta accettavano le decisioni della maggioranza, pur formando un’opposizione lecita e legittima attraverso comitati di difesa del cittadino, il ricorso ai Tribunali amministrativi e le denunce alla Magistratura, il formarsi di gruppi di opinione della società civile. No, ora è tutto pressocché finito. Vivo in un Paese nel quale il governo, espressione del Parlamento e di conseguenza legittimato dalla delega ottenuta in libere elezioni, prende decisioni a me sgradite? Non mi basta protestare ma rivendico il diritto all’aperta ribellione, formiamo un comitato che giorno e notte attraverso i social suoni il tam tam democratico di chiamata all’indignazione, che rivendichi il diritto a fare quel che io credo, che noi crediamo sia giusto fare. È la parodia della democrazia diretta piegata a tribunale immediato e legittimo. La maggioranza dei miei concittadini la pensa diversamente? Problemi loro: a me nessuno può imporre alcunché. Ma, mettiamo il caso dei vaccini, la scienza medica indica la via da seguire, io che sono laureato in matematica, la penso diversamente dai signori medici i quali notoriamente dediti ad arricchire se stessi e foraggiati dalle multinazionali farmacologiche non hanno più l’autorevolezza per essere creduti. Così in altri campi, come per esempio ora la questione del Green pass: problema non semplice da risolvere, soprattutto se chi on è d’accordo anziché discutere e sopportare qualche disagio, si riversa in piazza per urlare insulti, sfasciare lo sfasciabile, scontrarsi con la polizia. C’è dunque una non esigua parte della popolazione che disconosce apertamente il principio di autorità, senza il quale una comunità prima o poi piomba nella più assoluta e pericolosa condizione di irresponsabilità. Le immagini del centro di Roma ci dicono cose precise: che tra i manifestanti sono comparsi professionisti della rivolta di piazza; che questa situazione di autentica guerriglia urbana è l’allegoria di una possibile guerra civile. Esageriamo? Come definire lo scontro quotidiano di dimensioni nazionali che va in onda ogni giorno sui social? Non è forse una guerra civile orale combattuta spesso con l’incivile volontà di denigrare, disintegrare il prossimo che ha opinioni diverse?

C’è forse un aspetto che abbiamo trascurato di esaminare compiutamente: e cioè il lascito di paura e di incertezza che abbiamo introiettato in questa orribile stagione della pandemia. Non a caso anche in questo settore si battaglia ancora su quali siano le misure più idonee a contrastare un rischio di contagio ancora piuttosto consistente.

Ci siamo assuefatti alla mascherina? In parte sì, ma si contano a bizeffe le persone che si rifiutano di indossarla. Per non parlare del vaccino: qui i riottosi, i ribelli si contano a milioni. C’è chi ha rivendicato il diritto a far quel che più gli aggrada: la statistica dice che la quasi totalità dei nuovi contagi riguarda persone non vaccinate? Ma per favore, si sa che il potere gestito dalle varie ‘Spectre’’ sovranazionali è in grado di falsificare qualsiasi indagine che non sia di suo gradimento. C’è poi la zona grigia, la parte di popolazione scettica ma ancora su posizione non catastrofista. Ma l’incertezza non è una condizione di stabilità emotiva, in un batter d’occhi può convertirsi in appoggio o protagonismo dissenziente e distruttivo. La storia del formarsi i sistemi totalitaristi del secolo scorso è lì a dimostrarcelo. Ovvio che qui parliamo di somiglianze climatiche, umorali: certo non sono alle viste né Hitler né Mussolini né Stalin. Ma se creiamo dei contenitori di ribellismo sociale, come hanno tutta la probabilità di essere tali i raduni anti vax e anti pass, la possiblità che da lì scocchi la parva scintilla per innescare un più vasto incendio, poi gestito da professionisti dell’estremismo, è un pericolo reale.

L’assuefazione al confronto violento è un terreno fertile a produrre guasti epocali. Che migliaia di persone siano pronte a sfasciare una città per protestare contro un obbligo sanitario istituito a difesa di tutti, cioè anche di loro, è un fatto da non sottovalutare.