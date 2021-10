La politica espansiva per una ripresa duratura

La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza approvata il 29 settembre contiene dei dati di andamento della nostra economia decisamente positivi. Infatti il Pil è visto nel 2021 in aumento del 6%, dopo un -8,9% del 2020. Ovviamente il rimbalzo è dovuto anche al pesante dato di partenza del 2020, ma supera abbondantemente le previsioni di crescita indicate nel Def di aprile che viaggiavano per il 2021 al 4,5%. L’andamento del Pil influenza positivamente il dato del deficit annuale sul Pil che sarà al 9,4% rispetto alla previsione del Def di aprile che era 11,8%; influenza positivamente anche il debito sul Pil previsto al 153,5% contro un dato di aprile del 159,8%. In questo quadro il Governo si predispone ad attuare una politica espansiva nei prossimi anni nel tentativo di trasformare il rimbalzo in una crescita più duratura, addirittura di tipo strutturale. Questo per evitare una situazione di stagnazione o modesta crescita che ha caratterizzato gli anni precedenti alla pandemia. Le scelte del Governo Draghi sul green pass stanno dimostrando positivi risultati dal lato del contrasto alla pandemia. Le aperture consentite dall’adozione del green pass stanno portando numeri positivi anche dal lato economico.



C'è un dato che induce preoccupazione ed è questo tentativo di mettere in difficoltà l’esecutivo e soprattutto Mario Draghi con continui distinguo che poi vengono magicamente ricomposti non attraverso modifiche delle impostazioni delle scelte del Governo ma attraverso taumaturgiche conversazioni a quattr’occhi.

La legge delega in materia fiscale approvata dal Consiglio dei Ministri ha dimostrato ancora una volta questo scenario, poi apparentemente ricomposto. Certo questi stop and go non giovano all’azione di Governo.

A proposito di distinguo riemerge in queste ore l’antieuropeismo sopito dalle scelte positive sul Next Generation Eu e sulle emissioni di bond europei. Dire a Draghi che in Europa bisogna andare a testa alta, all’uomo che con durezza e prestigio ha salvato l’euro, pare proprio, per essere benevoli, un azzardo.

L’annuncio della Presidenza della Commissione Europea di un sostegno straordinario al Green Deal Europeo che può arrivare fino a 1.000 miliardi fino al 2030, in sintonia con l’agenda delle Nazioni Unite 20-30, testimonia quanto siano sbagliate le posizioni euroscettiche.

A proposito di green deal, di transizione verde, il Presidente Draghi è intervenuto con forza a sostegno della transizione ecologica in Europa e nel mondo per combattere il cambiamento climatico che tanti problemi ha già creato e, esponenzialmente, creerà nel futuro se non si interverrà per mitigare le emissioni di CO2, per de-carbonizzare la produzione di energia, per cambiare le modalità stesse di produrre. Facciamoci una domanda legittima. Tutti i leader dei partiti che sostengono il Governo parlano di lotta ai cambiamenti climatici?

No, vi sono leader di partiti di Governo che non hanno mai speso una parola sull’argomento della transizione ecologica, della lotta all’inquinamento, della lotta alle emissioni di anidride carbonica.

Restiamo sull’argomento: anche nel Festival dello Sviluppo Sostenibile, tenutosi recentemente a Parma, è emerso come il tema delle fonti energetiche rinnovabili, della transizione verde delle imprese, della lotta alle emissioni di CO2 sia la nuova frontiera dello sviluppo, per rendere la crescita sostenibile e al contempo strutturale.

Il tema è centrale nell’agenda del Governo, che ha previsto per la missione della transizione ecologica del Pnrr la cifra di 68,6 miliardi, la più alta delle sei missioni indicate dal Piano. Tutti i partiti che lo sostengono dovrebbero avere nelle loro agende questo tema come centrale; purtroppo così non è. Questo tema è trasversale in tutti i Paesi.

Riguarda sicuramente l’abbandono delle fonti fossili per far posto a quelle rinnovabili e quindi compete alle società che producono energia; riguarda le trasformazioni industriali dal lato dei processi produttivi e dei prodotti; riguarda la trasformazione delle catene del valore e in genere dei processi distributivi delle materie prime e dei prodotti finiti; riguarda lo Stato ma anche gli Enti locali che hanno un ruolo decisivo nelle scelte per abbattere le emissioni inquinanti; riguarda infine ogni cittadino nelle scelte quotidiane che hanno impatto sugli spostamenti, sull’utilizzo dell’acqua, delle energie domestiche, sulla raccolta differenziata, sugli sprechi alimentari, sulle piccole azioni di riutilizzo e di economia circolare; riguarda le Banche che devono accompagnare con le loro scelte in materia di credito le imprese nel percorso di transizione ecologica, ma anche orientando i clienti depositanti verso una attenzione a questi temi nella destinazione dei risparmi, indirizzandoli ad esempio verso fondi etici e che investono in imprese che producono energia con fonti rinnovabili: in estrema sintesi si pone il problema della transizione verso un risparmiatore responsabile, dal punto di vista sociale ed ambientale.

E’ per tutte queste ragioni che occorre che i partiti che sostengono il Governo, che ha già preso decisioni forti sull’argomento, a loro volta considerassero come centrale per le future generazioni e per il futuro del pianeta il tema della lotta ai cambiamenti climatici.