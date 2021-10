Il Milite Ignoto e la strada maestra della memoria

C'è una pandemia di cui non si parla quasi mai. Ma, a ben guardare, non meno devastante di quella che ci perseguita da quasi due anni. Il focolaio iniziale è stato individuato in America, dove non si contano più le statue rovesciate e decapitate di quel noto assassino di massa di Cristoforo Colombo.

Poi il virus ha raggiunto la Gran Bretagna ed è toccato a Churchill (l’uomo che ha salvato l’Europa dal nazismo? Macché, un bieco razzista) di farne le spese. Nella sua avanzata inarrestabile, il contagio ha superato i confini dell’Occidente per abbattersi addirittura su Gandhi (altro che apostolo della non violenza, uno che detestava «i neri»). Dovendo classificare il nuovo flagello, gli esperti lo hanno chiamato «cancel culture» (cultura della cancellazione). Un termine che fa venire i brividi solo a sentirlo, dato che la «cancellazione» in oggetto riguarda il bene più prezioso di cui disponiamo: la nostra memoria.

In realtà, il fenomeno non è nuovo. Basti pensare che proprio qui a Parma, al termine della Seconda guerra mondiale, qualcuno pensò bene di fare saltare in aria la statua di Vittorio Emanuele II, cioè di colui che con Garibaldi aveva fatto l’Italia.



Ma lo stillicidio - vedi la statua oltraggiata infinite volte di Montanelli a Milano - sembra non avere mai fine e va assumendo le forme più disparate. Esiste infatti un modo tutto sommato meno brutale, ma per certi versi ancora più insidioso, di fare fuori i nostri simboli più sacri e preziosi. È sufficiente ridurli, appellandosi alla moda e alla «cultura» imperanti, a delle stanche caricature, a delle goffe e tristi macchiette. Penso all’incredibile monumento alla Spigolatrice di Sapri inaugurato di recente nella cittadina campana, con l’eroina della celebre poesia ridotta a un penoso fac-simile della famosa JLo e del suo ancor più famoso «lato B». Ma penso anche alla sorte, più o meno analoga, capitata di recente a Parma a Giuseppe Verdi in persona.

Nessuno ha ancora scoperto il vaccino contro questa micidiale «Sars-Cov-2» della storia (l’ultima variante è spuntata di nuovo in America, con l’acrobatica decisione di trasformare il tradizionale «Columbus day» in «Giornata del popolo indigeno» quando si sarebbe potuto celebrare entrambe le cose tenendole però distinte). Naturalmente, il tribunale della Santa Inquisizione del «politicamente corretto» è sempre pronto a condannare alla fucilazione alla schiena chiunque osi protestare contro questo cumulo di scemenze. Tuttavia, non mancano i segnali in netta controtendenza. Fra questi, spicca la proposta di conferire la cittadinanza onoraria di tutti i comuni italiani al Milite Ignoto (proprio quest’anno ricorre il centenario della traslazione della salma all’Altare della Patria). Il fatto che più di 3.000 amministrazioni locali di ogni regione e «colore» abbiano già aderito ufficialmente (con l’imprimatur anche dell’Anci) alla iniziativa lanciata dal Gruppo medaglie d’oro al valor militare d’Italia e dal suo presidente, il generale dei carabinieri Rosario Aiosa, fa ben sperare. Ora, però, la quasi dannunziana idea va portata e fatta conoscere anche nelle piazze, nei quartieri, nei circoli, fra le associazioni, nei teatri ed in primis nelle scuole. Perché è inutile lamentarsi dei nostri giovani se poi nessuno parla loro di come e perché siamo diventati una grande comunità amata e rispettata in tutto il mondo.

Esattamente un secolo fa, il Paese intero fu attraversato come da una scarica elettrica. E il treno su cui viaggiava la bara del Milite Ignoto compì di nuovo l’impresa di unire, in unico travolgente abbraccio, milioni di italiani. Ora quel treno sta per ripartire (sul serio, lungo lo stesso itinerario di allora). E quindi tutti, con buona pace dei talebani travestiti da progressisti di casa nostra, siamo chiamati a salirvi idealmente sopra per scortare nuovamente la salma di quel nostro giovane e umile caduto senza nome. Simbolo dei nostri caduti di tutti i fronti, Resistenza e missioni di pace incluse.

«L’ombra sua torna, ch’era dipartita», era il verso (l’81 del Canto IV dell’Inferno di Dante) impresso sul carro del Milite Ignoto. Prima che la cultura del nulla cancelli anche quello, siamo ancora in tempo a riprendere con l’orgoglio e il coraggio necessari la strada maestra della memoria.