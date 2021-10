Vincono il Pd e l'astensionismo

Vince l’astensionismo (56,06%) nei ballottaggi comunali di domenica e ieri. Di esso, i partiti dovranno occuparsi, giacché le sue dimensioni testimoniano non solo il distacco tra la cittadinanza e le istituzioni elettive ma denunciano il rifiuto dell’offerta politica dei partiti.

È presto per dire quali siano le ricette per battere l’astensionismo e riportare gli elettori alle urne: il vecchio slogan «Partecipazione» non basta, dato che la gente non vuole partecipare, ma vuole decidere.

Nella democrazia immaginata dai padri costituenti, i partiti erano lo strumento, appunto, della partecipazione. Oggi, per vari motivi, non lo sono più.

Vince il Pd, non il centro-sinistra, formula generica che è stata coniugata in vario modo in ogni comune. Vince il Pd anche perché il primo sconfitto della competizione è il Movimento 5Stelle, sino a poco fa partner obbligato del Pd medesimo, addirittura predominante quanto a rappresentanza parlamentare. Una sproporzione che sarà sanata dalle prossime elezioni politiche, al massimo nel 2023. Il bicolore 5Stelle-Pd cessa di essere una prospettiva per consunzione di uno dei partner.

Nel pomeriggio di ieri, è circolata un’altra affermazione inesatta: ha perso il centro-destra. Anche qui, alle urne non è andata una coalizione coesa e determinata. È andata la somma di due forze politiche tra loro concorrenti, Fratelli d’Italia e Lega. Senza prescindere dall’elenco dei comuni perduti, è facile constatare che, per vari motivi, i candidati unitari dei due partiti non hanno funzionato come si sperava. La fragilità delle candidature è emersa quasi ovunque e, se a Trieste il vincitore è Roberto Dipiazza (che ha “tenuto” rispetto alla rimonta del concorrente), va ricordato che è uomo di Forza Italia. Rappresenta cioè la destra liberale moderata.



La Lega perde più di Fratelli d’Italia, e perde soprattutto in politica: avere insinuato dubbi sulle vaccinazioni e sul green-pass non ha portato bene a Matteo Salvini. Facendo così ha puntato su ceti e gruppi altamente minoritari alienandosi elettori della maggioranza. Né è piaciuto l’avere tentato quotidianamente di destabilizzare il governo.

L’ultima domanda, obbligata e contingente, riguarda proprio il governo.

Benché la minaccia dei no-green pass si sia rivelata un bluff, Draghi non esce rafforzato dalla contesa disputata tra gli altri, compresi i partiti che lo sostengono. I perdenti accentueranno -sbagliando- le distanze che li separano dal premier, dai suoi ministri e dalla sua politica fattiva che rifiuta battute d’arresto e speciose contestazioni. L’attuazione del Pnrr procederà con decisione.

Però i 3 mesi che abbiamo davanti, quelli che ci separano dalla elezione del presidente della Repubblica saranno faticosi e punteggiati dai contrasti. Ne usciremo vivi, per il momento.

www.cacopardo.it