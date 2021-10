La manovra di Draghi e le garanzie per l'Europa

Il presidente Draghi ha presentato, con approvazione unanime del Consiglio dei ministri, le linee della legge di bilancio per l’anno prossimo.

È un progetto ragionevole, che non cancella il passato (per l’ovvia ragione di mantenere il sostegno di tutti i partiti), che ne guida l’evoluzione verso soluzioni ragionevoli, che assicurino la normalizzazione del settore pubblico nell’arco di alcuni anni. Così da riprendere un piano di rientro del debito pubblico, sostenibile nel lungo periodo. In questo già siamo supportati dalla Banca Centrale Europea con il Pnrr, finalizzato a coprire gli investimenti destinati alla trasformazione del sistema economico italiano, per una riaffermazione della sua competitività di sistema a livello internazionale. Il progetto di legge prevede la conferma di forme di pensionamento anticipato, con criteri più restrittivi; ed altrettanto del reddito di cittadinanza, con una maggiore impronta di carattere formativo-professionale. Questa forma di sostegno al reddito ha provveduto a sostenere i redditi delle famiglie in momenti di estrema difficoltà, ma è stato completamente insufficiente per l’avvio al lavoro, oltre all’assenza di controlli sistematici nei riguardi dei percettori.

Per inciso, questi due provvedimenti del governo Conte-1 sono costati al “popolo italiano” 30 miliardi di nuovo debito pubblico, che naturalmente dovremmo ripagare. Seguono altri provvedimenti importanti (da definire nel dettaglio), tra i quali l’avvio di un processo di riduzione del cuneo fiscale e nuovi finanziamenti alla scuola ed alla formazione professionale. Nel giro di dieci anni il problema di assicurare un lavoro per i giovani sarà l’emergenza sociale più grave da affrontare, per la rivoluzione tecnologica in atto che richiede professionalità sempre più qualificate.

La nuova legge di bilancio è fondamentale per il nostro futuro per almeno due ragioni. La prima è tutta nazionale. Deve rappresentare un segnale inequivocabile per la comunità nazionale, la classe politica, i futuri governi, che -dopo l’emergenza sanitaria per la pandemia del Covid- il paese riprende il suo processo di sviluppo. In condizioni di crescita economica moderata ma costante, di stabilità finanziaria, con l’obiettivo di assicurare a tutti un lavoro dignitoso, ed un sistema di welfare adeguato ai bisogni dei cittadini. Nessuno escluso. Saranno questi i binari sui quali dovrà correre la locomotiva Italia, in linea con la crescita degli altri paesi europei. Senza restare paurosamente indietro com’è accaduto negli ultimi trent’anni.

La seconda ragione è ancora più importante. E’ iniziata la discussione sul rinnovo del patto di stabilità europeo. Quello di Maastricht per intenderci. Ma non solo di quello, perché il dibattito sui parametri di Maastricht è strettamente associato alla futura operatività della Banca Centrale Europea. Con un semplice sillogismo: se i parametri di Maastricht (aggiustati per effetto dei nuovi rapporti medi europei debito/PIL dopo la pandemia) verranno rispettati, allora la Banca Centrale Europea potrà funzionare appieno, esattamente come la Federal Reserve americana. Potrà intensificare la propria raccolta di fondi sui mercati internazionali (come sta già facendo per finanziare il Pnrr), con un vantaggio enorme per l’economia italiana, debolissima sul piano delle infrastrutture, rispetto ai concorrenti internazionali.

A livello europeo, l’Italia, per via del suo enorme debito pubblico, rappresenta l’anello debole del sistema finanziario dell’area euro. Il suo presidente Draghi, la figura europea più autorevole dopo l’uscita di scena della Merkel, dovrà garantire trasparenza sui numeri (attuali ed obiettivo), consapevolezza delle proprie responsabilità, serietà nell’impegno di procedere al risanamento dei conti, piena disponibilità nella rendicontazione dei risultati conseguiti, inclusa l’attuazione delle riforme da completare entro precise scadenze.

Soprattutto Draghi dovrà assicurare i partner europei che il suo paese, l’Italia, condivide il suo impegno, e lo sostiene senza se e senza ma.