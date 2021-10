Conoscenza e esercizio della libertà

Lunedì si è tenuto presso l’Aula Magna del nostro Ateneo il convegno «Violenza Economica: prevenirla e combatterla con l'educazione finanziaria», organizzato dalle professoresse Cuccinelli e Soana del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali. Il convegno ha posto l’accento su un tema di grande interesse: la violenza sulle donne può essere anche fondata sulla incapacità di rendersi indipendente da parte della vittima, che può, fra le altre cose, essere determinata dalla mancanza di sufficienti conoscenze per gestire la propria situazione economico-finanziaria. È un tema importante, che, non a caso, è stato evidenziato recentemente anche nelle conclusioni del G20 di giugno, in cui si è sottolineata l’importanza dell’educazione finanziaria di giovani e donne. Al di là della sua applicazione specifica, il tema rappresenta, però, anche lo spunto per alcune considerazioni più ampie sulla relazione che esiste fra libertà e conoscenza.

In un celebre discorso del 1941 Roosevelt ci ha ricordato che siamo completamente liberi non solo quando possiamo compiere autonomamente le nostre scelte ma anche quando possiamo prenderle senza essere condizionati dal bisogno o dalla paura.

Alla libertà dal bisogno e dalla paura si aggiunge però, soprattutto nei nostri tempi, la libertà dalla non consapevolezza: le nostre decisioni sono realmente libere solo se vengono prese avendo la capacità di comprenderne in modo adeguato e pieno tutte le conseguenze. Il tema, come detto, riguarda l’indipendenza e l’alfabetizzazione economica e finanziaria ma, in senso più ampio, riguarda tutte le scelte, che vediamo sempre più spesso essere determinate, per diverse persone, da convinzioni derivanti da argomenti non adeguatamente fondati.

È un problema generato da un paradosso che caratterizza il nostro tempo: nell’epoca in cui c’è la massima possibilità di accesso e di diffusione delle informazioni abbiamo anche la massima confusione su quali fra queste informazioni siano quelle corrette. Almeno due tipologie di soggetti sono coinvolte nel cercare soluzioni per questo problema. Innanzitutto è fondamentale il ruolo dei media, che devono aiutare il loro pubblico a poter distinguere le fonti attendibili da quelle che non lo sono. Di grande importanza in questo senso è la selezione degli interventi. Pensare di far esprimere chiunque lo chieda su qualunque tema non è, come si potrebbe pensare, una forma di pluralismo e finisce, invece, per essere un modo per fornire a tutti una certificazione di competenza, che deve, invece, essere attribuita con cautela e in modo selettivo. Essenziale appare, inoltre, il compito di chi produce e deve diffondere il sapere. Fra questi soggetti sono certamente centrali le università, che devono essere capaci di trovare nuovi modi per comunicare e rendere accessibili alla popolazione le loro conoscenze, senza cadere però nel rischio di eccedere nella semplificazione, perdendo autorevolezza e credibilità.

Sono compiti estremamente difficili ma di enorme rilevanza per il nostro futuro. Anche perché, come ci ha ottimamente ricordato il Presidente della Repubblica nella pregevolissima lezione magistrale che ha tenuto qualche settimana fa in occasione della sua laurea honoris causa al nostro Ateneo, di fronte alle innovazioni profonde che ci attendono nel prossimo futuro, è assolutamente necessario, per evitare il rischio che si generino nuove disuguaglianze, garantire che l’effettivo esercizio dei diritti da parte dei cittadini non sia limitato dalla distribuzione dei saperi.