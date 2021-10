Non c'è alternativa alla serietà di Draghi

A che punto è, oggi, l’Italia? Con un esempio bellico, è al maggio 1918, a 5 mesi dall’offensiva vittoriosa che ci permise di espellere il nemico dal territorio nazionale e di conquistare le zone ancora in mano all’Imperial regio governo.

Questa consapevolezza ha fatto sì che molti italiani, sentendo della rottura delle trattative tra governo e sindacati sul delicato tema della manovra economico-finanziaria 2022-2024, abbiano tirato un sospiro di sollievo.

Il fatto è che ci troviamo nella fase terminale di una guerra difficile combattuta contro un nemico subdolo, il Covid-19, che, incredibilmente, ha trovato alleati nella società civile.

Siamo quindi in una fase nella quale dovremmo tutti contribuire all’arresto della pandemia e alla ripresa nazionale. I numeri di questa ripresa sono straordinari e premiano certo le autorità politiche che hanno guidato il Paese in quest’anno delicatissimo, ma soprattutto gli italiani, quelli che hanno impegnato se stessi i propri talenti in attività professionali, imprenditoriali e di servizio utili al rilancio.

Per converso, ci sono tanti italiani, troppi, che hanno scelto di vivere di trasferimenti pubblici, cioè in modo parassitario.

Nonostante il loro costo, i volenterosi stanno trainando la Nazione sulla strada di un nuovo miracolo economico e sociale.

All’evidenza il sindacato non si rende conto di quanto sta accadendo, di quanto è necessario, di quanto dovrebbe aggiornare se stesso e i propri dirigenti per essere all’altezza della sfida in corso a livello planetario.

Landini (reduce dalle sconfitte collezionate alla testa della Fiom) e gli alleati Cisl e Uil sono attestati su posizioni che la realtà ha travolto.

Un esempio (appropriato): la crescita dell’inflazione negli Stati Uniti, questa volta, deriva dalla crescita delle retribuzioni. La ripresa, là, ha determinato l’allargamento della platea degli occupati e la ricerca affannosa da parte delle aziende di personale qualificato e idoneo a cooperare nel rilancio economico. Tutta gente che negozia i propri contratti di lavoro (là lo si fa, in genere di persona, senza delegare il sindacato) al rialzo, spuntando retribuzioni in netto aumento.

Questo significa che, se anche il sindacato decidesse di impegnarsi nel secondare i processi di sviluppo, anche in Italia gli occupati potrebbero crescere a ritmo più elevato di quello, già elevato di questi mesi, e, tutto sommato, si potrebbe accelerare il processo di creazione di ricchezza, a beneficio di tutti.

Invece, i sindacati e alcuni partiti non vedono i vincoli di bilancio e puntano al ritorno alla finanza allegra, adottata dal giugno 2018, e alla distruzione di qualsiasi equilibrio di finanza pubblica. Una scelta e un’operazione che hanno una immediata ineluttabile conseguenza: la sospensione del Pnrr e di ogni finanziamento comunitario.

Non c’è quindi alternativa alla serietà del governo Draghi, né alla sua resistenza sui fronti caldi delle pensioni e delle varie spese sociali.

E ce lo dobbiamo tenere non tanto e non solo per le sua forza difensiva, ma soprattutto per la sua capacità di guidarci nel rilancio, nello sviluppo e nell’utilizzazione virtuosa del Pnrr.

