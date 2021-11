Stati Uniti: un anno decisivo per Biden

Il 3 novembre 2020, un anno fa, gli americani andavano al voto. Joe Biden vinceva su Donald Trump sia nei “grandi elettori” (306 a 232) sia nel voto popolare (81 milioni contro 74). Ciò nonostante, come noto, il periodo di transizione è stato caratterizzato da enormi tensioni – culminate nell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio successivo - e da grande incertezza fino al giorno del giuramento, il 20 gennaio.

La Presidenza Biden è quindi partita in ritardo e in salita, senza un adeguato passaggio di consegne - anzi talvolta dovendo affrontare le “trappole” intenzionalmente lasciate dal presidente uscente - e si è trovata a gestire emergenze quali Covid-19, recessione economica, sfida al cambiamento climatico, ritiro dall’Afghanistan.

Nei suoi primi nove mesi il neo-presidente ha affrontato queste sfide con esiti altalenanti: ha ottenuto qualche buon risultato ma mai successi pieni.

Con Biden la campagna di vaccinazione ha fatto enormi progressi (gli americani completamente vaccinati sono passati da 2 a 189 milioni, ovvero da 0,6% a 56,5% della popolazione complessiva o 2/3 di quella vaccinabile), tuttavia il virus non è ancora sconfitto.



L'economia è in ripresa (crescita a +6.3% nel primo trimestre 2021 e +6.7% nel secondo) ma il tasso di disoccupazione rimane rilevante (circa 5,8%), le diseguaglianze continuano ad aumentare e le tensioni inflazionistiche (circa 5,3%) spaventano, in particolar modo i rincari dell’energia.

Biden e Kerry hanno riportato Washington negli accordi di COP26 di Parigi sui cambiamenti climatici, ma otterranno dal Congresso solo una parte dei fondi richiesti per la transizione energetica. In tema di immigrazione, il Presidente ha mantenuto la promessa di arrestare la costruzione del muro al confine con il Messico, ma non quella di un’America più aperta (negli ultimi 12 mesi sono stati arrestati oltre 1,7 milioni di migranti).

In politica estera, i rapporti con gli alleati europei sono migliorati ma permangono molte divisioni e differenze su temi strategici, quali il ruolo della Nato e i rapporti con Russia e Cina. Il ritiro dall’Afghanistan - peraltro deciso e mal negoziato da Trump - era inevitabile, ma il danno d’immagine prodotto dalla sua pessima gestione è stato enorme.

L’aspetto più preoccupante, tuttavia, è che il paese è ancora profondamente diviso. Il 51% degli americani approva l’operato del Presidente ma il 49% lo disapprova. Trump, nonostante le gravi responsabilità politiche nell’assalto al Congresso e le diverse inchieste giudiziarie a suo carico, tiene ancora in pugno il partito Repubblicano e si prepara a candidarsi nel 2024. Lo fa raccogliendo decine di milioni di dollari dai simpatizzanti e lanciando la propria piattaforma social con il nome Truth (forse scelto più perché inizia con la T come il suo cognome che per il significato del termine!).

Biden ha la necessità di dare una svolta alla propria presidenza, deve ottenere qualche successo pieno. In caso contrario rischia di essere etichettato – già alcuni hanno iniziato a farlo - come il nuovo Jimmy Carter (la cui presidenza, dal 1976 al 1980, fu travolta da stagflazione, crisi degli ostaggi in Iran e crisi petrolifera).

Tuttavia per la svolta non c’è tempo fino alle prossime elezioni presidenziali. Già in quelle di midterm – nel novembre 2022 – i Repubblicani potrebbero strappare ai Democratici la risicata maggioranza al Senato e/o alla Camera dei rappresentanti. Se ciò accadesse, per Biden diventerebbe molto difficile spingere la propria agenda nei due anni successivi e l’America si bloccherebbe.

