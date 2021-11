Cosa c'è dietro la violenza di quei ragazzi allo sbando

Vandalismi e altri reati. È paradossale parlare di baby gang in una realtà come Parma. Non perché siamo in un'oasi protetta, beninteso, ma dalle nostre parti la qualità della vita è indubbiamente più alta rispetto ad altri contesti. Eppure gli episodi si susseguono e il dibattito si avviluppa tra tesi contrapposte, che vanno dalle giustificazioni retoriche e politically correct alla tolleranza zero. Sull'argomento si sprecano le teorie sociologiche e pedagogiche, perlopiù focalizzate sul disagio giovanile dei nostri giorni, inevitabilmente teoriche. Cito un esempio. A Napoli, dove il branco è iperattivo, è arrivata una proposta dalla scuola: «Creare un manifesto di didattica civile che stimoli, istituzioni e cittadini, a intraprendere una road map di azioni concrete per contrastare il fenomeno».

Al netto delle frasi ad effetto, l'intento è apprezzabile, pur sapendo che i buoni propositi sono destinati a restare tali, perché prima di cercare sinergie, vanno evidenziate le responsabilità del vuoto educativo che affligge il nostro Paese.

I giovanissimi delle baby gang sottovalutano spesso il concetto di reato, hanno una lettura distorta dei fatti e dei comportamenti, perché ignorano.

Parlare di disagio sociale è inappropriato visto che non siamo nelle favelas di Rio de Janeiro. A muovere questi adolescenti sono banalmente la noia, la stupidità, la voglia di apparire forti e senza paura ( e i social sono una potente cassa di risonanza), ma soprattutto la totale mancanza di regole e di rispetto verso i principi umanitari della convivenza civile. Questi ragazzini allo sbando, che non amano le prediche, vengono attratti da identità forti e si aggregano. Non hanno idee proprie perché manca una guida. La domanda, a questo punto è inevitabile: “Il compito di costruire una identità non spetta innanzitutto alla famiglia?”. Spesso la crisi della responsabilità formativa si manifesta in una vera e propria sottrazione alla difficile missione di educare.

C’è nella filigrana della vita quotidiana, una non dichiarata incapacità di accompagnare i cammini di crescita dei propri figli. E di fronte alle prodezze dei piccoli bulli, troppi genitori tendono a minimizzare e a giustificare. Perché ammettere le colpe dei figli è un po’ come ammettere le inadeguatezze di adulti. La scusa del lavoro e degli impegni non tiene. I ragazzi sanno comprendere benissimo il sì e il no. Forse bisogna esplicitarlo. Se è normale che gli adolescenti assillino con continue richieste, occorre che gli adulti calibrino i sì e i no nei momenti opportuni.

Servono i dinieghi sostenuti da motivazioni anche secche e precise. San Giovanni Bosco, con la sua pedagogia preventiva, tolse dalla strada tanti ragazzi deviati, ci sarebbe molto da apprendere studiando i suoi metodi, oggi ritornati pienamente attuali. I ragazzi vanno educati ai no sin da piccoli, non bisogna aspettare con la scusa che non capirebbero la fermezza. Un suggerimento arriva da un genitore interpellato, che ha messo in pratica una prevenzione ferma e pacifica: dedicare insieme al figlio adolescente alcune ore della settimana nel volontariato. Il disagio e i problemi, quelli veri, possono aiutare a capire.