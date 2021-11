Quell'intricato pasticcio del reddito di cittadinanza

In futuro per poter incassare il reddito di cittadinanza occorrerà dimostrare, preventivamente, di averne diritto. Apperò!

Fa sempre un certo effetto scoprire questi oceani d’acqua calda, sentire che la saggezza del nostro ceto politico sta producendo mirabilie. Sicché, signore e signori, l’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi, ha imposto una strabiliante e pressoché finora invalsa condizione essenziale. È un’autentica rivoluzione, nulla sarà più come prima. La decisione imposta dal ruggente Draghi meriterebbe una data di periodico festeggiamento, vie dedicate alla «Rivoluzione d’Ottobre», «Piazza dell’incasso legittimo», «Viale due più due fa quattro». Dunque bastava un avverbio per non farsi fregare dai soliti fannulloni usi a condurre una vita in gerundio: rubando.

Certo signori deputati e senatori che finora avete tollerato l’andazzo del «prendi prendi che poi si vedrà», quell’avverbio potrebbe turbare il vostro sonno, farvi sentire come il Macbeth disperato per non poter più avere «Pietà, rispetto, onore». Che facevate lassù sugli alti scanni mentre migliaia di fratelli furbastri saccheggiavano il danaro pubblico.



Quarantotto milioni di euro scippati da non aventi diritto: gente di ogni tipo, soprattutto – si legge nelle carte

della Polizia- centinaia di persone già note nei settori della droga, della prostituzione. Non manca mai, tra questi sedicenti diseredati, il guappo che viaggia in Ferrari, ha motoscafo con eliche da siluro squarciamare, ed è cugino di un imprenditore che ha costruito milioni di metri cubi abusivi e denuncia un reddito di 8milioni l’anno, che gli da diritto a fregarci 500 e rotti euro al mese. Ma che il ‘’reddito di cittadinanza’’, istituito nel Marzo del 2019 con l’ approvazione del Parlamento, avrebbe portato aiuto a molte persone in difficoltà economica era ovviamente nei voti di tutti. A proposito di altri voti, quelli reali, va sottolineato il fatto che questo pasticcio, nato sotto il sole primaverile romano, questo ‘’pasticciaccio brutto di piazza Montecitorio’’, era stato cucinato da due cuochi provenienti da scuole culinarie agli antipodi. Fuori di metafora: Matteo Salvini, leader della Lega Salvini premier e da Giuseppe Di Maio, dominus del Movimento 5 Stelle, reduci da frequenti scambi di contumelie, si erano ineffabilmente accordati per spartirsi il potere: cosa legittima e sacrosanta: ma di applicazione incerta, difficile, visti i personaggi e i valori chiamati a raggiungere un’intesa fattiva. Fosse stato vivo Lombroso, li avrebbe incasellati in teche una lontanissima dall’altra. L’unica esperienza che li aveva accomunati era l’aver il Campano frequentato lo Stadio di Piedigrotta a Napoli; l’altro, il Milanese, il Meazza di San Siro, in veste di tifoso estremo, filmato una Domenica in un crocchio benbirreggiato intento a cantare in coro: «Senti che puzza... sono arrivati i Napoletani!». Essendo la politica un esercizio di composizione e sintesi tra interessi particolari ma legittimati dalla ricerca del bene comune, ribadiremo con forza che anche l’uomo eletto a cariche istituzionali ha il diritto di comportarsi come meglio o peggio crede nella vita privata. E peraltro quei due se la sono sbrigata da soli, passando dall’ammirazione all’esecrazione reciproca. Poi da quel Marzo di due anni e mezzo fa è successo tutto e il contrario di tutto. È cambiata di nuovo maggioranza e Premier, un giorno Salvini diceva che quel reddito era sacrosanto, l’indomani che bisognava ritoccarlo, a fine mese era un obbrobrio da sopprimere. Il Partito democratico, ai tempi contrario tanto da votare contro insieme a Forza Italia e Fratelli d’Italia, ora insieme a tutti tranne la Meloni, è schierato a sostegno di Draghi. Il premier destinato a passare alla storia come rivoluzionario che con un semplice avverbio, preventivamente, ha fatto saltare in aria il «Sottosistema Italia» gestito da fratelli di taglia wanted. Di nuovo grazie, Presidente Draghi, Preventiva Mente.