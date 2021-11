I passaggi difficili per il governo Draghi

Dopo l’esito positivo del G20 presieduto da Mario Draghi, che è comunque stato un successo anche se i risultati sono stati limitati ma positivi come ad esempio l’affermazione del multilateralismo, il Presidente del Consiglio deve tornare ad occuparsi della gestione economica, sociale e politica del nostro Paese.

L’anno che si avvia a concludersi presenta un segno positivo in riferimento al Prodotto interno lordo, che diversi Istituti di ricerca stimano vicino o pari al 6 per cento e che il Presidente del Consiglio prevede addirittura superiore al 6 per cento.

Questo rimbalzo è consistente, rispetto ad un 2020 con un Pil al -7,9 per cento, consumi al -10,7 per cento, investimenti fissi lordi al -9,2 per cento.

Davanti a noi vi è un quadro economico favorevole, sia per il 2021 che per il 2022, rispetto ai dati di una minor crescita della Germania e perfino della Cina e degli Stati Uniti.

Sicuramente il dato fondamentale di questo risultato è il clima di fiducia, interno ed esterno, che ha inciso sul positivo dinamismo dell’economia sia dal lato delle imprese che dal lato dei consumi e, quindi, del commercio. Il dato del Pil ha consentito di ridurre il deficit sul Pil

che si attesterà sul 9,4% e il debito sul Pil che si prevede al 153,5%; entrambi gli indicatori sono in forte calo rispetto al Def di aprile: questo sta a significare che la situazione del Paese è in miglioramento, così come le previsioni per il futuro.

Ma il vero problema è consolidare questa ripresa, in quanto il rimbalzo del 6% è influenzato dai dati di partenza del 2020.

Per rendere strutturale la ripresa, oltre all’elemento fondamentale della fiducia, occorre proseguire sulla strada delle riforme già avviate dal Governo in linea con gli impegni assunti in sede di Piano Nazionale di Ripresa e resilienza approvato dalla Commissione Europea.

La manovra di bilancio è ancora espansiva e questo è un elemento in linea con il consolidamento dei risultati raggiunti. Rimane il dato del debito molto elevato, fondamentale per i ristori nella fase acuta della pandemia e per consentire di rendere stabile il dato della crescita, rispetto ad un periodo antecedente alla pandemia di crescita asfittica. Il debito attuale del Paese è sostenibile se si confermano alcuni elementi fondamentali: la politica espansiva della Banca Centrale Europea che afferma di continuare nell’acquisto di titoli di stato a livelli molto alti con il suo programma di lotta alla pandemia denominato «Pepp»; la sospensione del Patto di stabilità e crescita e del fiscal compact; la necessità poi di rivedere le regole del patto di stabilità e crescita quando riprenderà, soprattutto per quanto riguarda la regola del debito sul Pil al 60%, illogica già al momento della sua introduzione ed assurda in questo momento.

L’intervento straordinario di acquisti della Bce con il gioco della domanda ed offerta, unitamente alla condizione di sovra-risparmio, ha consentito di mantenere i tassi molto bassi, condizione indispensabile per l’accrescimento degli investimenti sia privati che pubblici.

Sul lato interno il Governo continua ad operare con la logica del debito buono, riducendo il peso degli interventi finanziati con debito cattivo. Lo scoglio inevitabile sarà la partita del Quirinale e la posizione di Mario Draghi. Sicuramente il clima positivo attuato con il metodo di programmazione del Presidente del Consiglio e soprattutto con il clima di fiducia legato al prestigio della sua persona sono destinati a mutare considerevolmente con un cambio al vertice del Governo.

Ma vi sono anche i nodi europei, a partire dalla ratifica del nuovo Meccanismo di stabilità europeo entro la fine dell’anno. Come sappiamo il Mes, già con la sua sigla, ci ricorda battaglie politiche infinite ed è fortemente divisivo anche per le forze politiche che sostengono il Governo. E’ vero che in questa fase non ci serve e quindi la discussione non è sull’utilizzo dello strumento finanziario, ma già la ratifica scatenerà sicuramente momenti non semplici da gestire.

Noi cittadini ci auguriamo che il Presidente Draghi gestisca al meglio le scadenze europee come lui sa fare e, soprattutto, che per la cosiddetta partita del Quirinale non debba interrompersi il percorso avviato di rilancio del Paese.