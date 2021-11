Governo  Draghi e rischio sovranisti

Non ripercorrerò la strada (delle difficoltà del governo Draghi) che Alfredo Alessandrini ha già tracciato in un convincente editoriale sulla Gazzetta di sabato. Intendo soffermarmi sul mutamento - ben percettibile - di quadro politico che si è verificato all’indomani del G20 e di Cop26, nei quali l’Italia, per merito del suo premier s’è rivelata autorevole e ascoltata protagonista.

Ho sempre sostenuto che la politica sia una scienza esatta e preciso che ciò non contempla i giudizi di valore che in suo nome vengono dispensati. Questo comporta che nel circo mediatico e in giro una serie di posizioni lucrino una sorta di superiorità morale a discapito delle altre, quelle diverse. Purtroppo, il ventesimo secolo ci ha portato, con i partiti di massa, la propaganda di massa e cioè un principio di falsificabilità dei dati di fatto. Aspetto, questo, che oggi, in un clima ben diverso, ha tuttavia trovato la sua esaltazione nei sistemi di comunicazione tradizionali e ‘social’.

Come non c’era da aspettarsi, subito dopo la celebrazione dei due eventi internazionali è accaduto qualcosa in Italia che ha mutato il quadro politico. I Nell’annuale libro di Bruno Vespa è emersa la posizione del leghista Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo e ‘plus’ del governo, rispetto alla posizione internazionale del suo partito: ingresso dello stesso nel Partito popolare europeo, forza centrale degli schieramenti comunitari. Matteo Salvini ha colto la palla al balzo e ha riaffermato (a dire il vero lo stava facendo già da qualche giorno) il suo rapporto privilegiato e l’adesione allo schieramento sovranista rappresentato da Polonia, Ungheria e, in Francia, da Marie Le Pen.

È questa scelta che getta un’ombra critica sul governo Draghi. L’Italia, infatti, sta superando la pandemia di Covid-19 mercé la ferma posizione del governo (peraltro contestata, almeno sino a un mese fa, proprio da Salvini) e la svolta compiuta a Bruxelles con l’arrivo di Mario Draghi. L’Europa, per la prima volta nella sua storia, ha deciso di essere soggetto di coordinamento superiore per la lotta alla pandemia e di emettere titoli il cui ricavato sarebbe stato destinato alla realizzazione dei piani di resilienza e sviluppo (PNRR). L’erogazione delle risorse era ed è subordinata all’adozione delle riforme necessarie per adeguare i sistemi economico-sociali dei vari paesi alle esigenze di libertà di intrapresa, di produttività, insomma di tutto ciò che determina il successo nell’attuale competizione internazionale.

Ora, risulta evidente che lo stretto rapporto costruitosi tra questa Europa e il governo italiano è espressione di un cruciale, irrinunciabile europeismo. Il patto è semplice: ti erogherò tanti quattrini quanti tu non ne hai mai visti nella tua storia unitaria (che ti serviranno ad aggiornare il Paese in tutti i settori con particolare riguardo alla transizione ambientale) e tu adotterai le riforme necessarie a equiparare l’Italia alle democrazie più avanzate.

Per questa semplice ma sostanziale ragione, lo schierarsi della Lega sul fronte sovranista (e le sue minacce per il Consiglio federale convocato per dicembre) incidono sulla formula di governo e sulla sua sussistenza politica. La Lega, infatti, è uno dei tre principali partiti della coalizione e il suo sfilarsi dal patto politico europeista che presiede alla coalizione stessa ne muta natura e prospettive in una situazione delicata come il ‘semestre bianco’.

Il gioco è azzardato e rischioso, giacché c’è in ballo tutto ciò che di buono, anzi di straordinario è già in corso, dal nuovo miracolo economico alla felice prospettiva di rilancio anche occupazionale determinata dal Pnrr. Non ci si può illudere, infatti: l’Europa reagirà.

E per 208 miliardi di buone ragioni: visto che i medesimi miliardi di euro in erogazione già avviata rientrano in un debito collettivo dell’Unione, che dovrà essere restituito dagli stati in relazione alle loro quote comunitarie, non al ricevuto.

Per questa semplice e oggettiva ragione non possiamo permetterci i giri di valzer sovranisti cui stiamo assistendo. L’elenco dei rischi è facilmente immaginabile.

