Il primo anno di Biden? Un bicchiere mezzo vuoto

La settimana scorsa è partita in modo disastroso per Joe Biden e per il Partito democratico con la tornata di elezioni amministrative - parziali, ma abbastanza importanti - che sono andate molto male, ma è finita con una nota positiva grazie all’accordo sul piano infrastrutturale monstre da 1.200 miliardi di dollari. Un piano che era fermo da mesi alla Camera dei rappresentanti. Non è lo strike che sperava Biden perché il suo piano per riformare il welfare americano è ancora ostaggio delle divisioni del suo partito al Senato, ma, assieme ai dati sull’occupazione Usa migliori delle attese, gli permette di respirare con meno affanno.

Però la prospettiva per i democratici - in vista delle elezioni di midterm del prossimo anno nelle quali si rinnoverà l’intera Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato - non sono rosee. Già ora la maggioranza alla Camera è risicata e al Senato in pratica non esiste, visto che i seggi sono divisi 50 a 50 e c’è bisogno del voto della vicepresidente Kamala Harris per prevalere, quando serve una maggioranza semplice. Se le due maggioranze passassero ai repubblicani Biden - senza più l’appoggio del Congresso - diventerebbe quello che nel lessico della politica Usa viene definito come una «lame duck», cioè un’«anatra zoppa».



I problemi del Partito democratico sono parecchi, vediamo di elencare quelli principali. Il primo è la scarsa popolarità del presidente Biden (e anche della vicepresidente Harris). L’inquilino della Casa Bianca - dopo la luna di miele dei primi mesi, con le decisioni forti sulle vaccinazioni e con l’economia che era in piena ripresa - ha fatto una serie di passi falsi in politica estera - uno su tutti l’abbandono precipitoso dell’Afghanistan - e in politica interna, in questo caso ostacolato anche dal fatto che le regole del Congresso sono ultragarantiste con le minoranze che riescono spesso a boicottare i progetti legislativi della maggioranza e che gli Stati Uniti sono uno stato federale vero e, quando i governatori degli Stati si mettono per traverso, diventa difficile prendere decisioni efficaci. Immaginatevi la situazione italiana, con le Regioni che decidono in modo non coordinato in materia sanitaria, ma elevata all’ennesima potenza.

Succede così che Stati importanti come la Florida e il Texas boicottino in modo scoperto la strategia vaccinale del governo federale senza che quest’ultimo abbia il potere di richiamare i governatori all’ordine. In più quando le leggi federali cercano di imporre uno standard nazionale - come nel caso di quella che chiede ai datori di lavoro delle maggiori aziende del Paese di avere dipendenti vaccinati - vengono impallinate, almeno temporaneamente dal potere giudiziario - che negli States è di nomina politica - e quindi perdono di efficienza. Intendiamoci, lo stesso accadeva durante il mandato di Donald Trump, a parti invertite. E questi sono i vincoli istituzionali di un mandato presidenziale che in teoria è quasi imperiale, ma che in pratica è bloccato da una miriade di lacci e lacciuoli che dovrebbero assicurare il bilanciamento dei poteri, ma che il più delle volte si trasformano in una serie di trappole.

Ma il problema principale del Partito democratico - e in parte del Partito repubblicano - è il Partito democratico stesso. In politologia quando un’organizzazione politica ha molteplici centri di potere, nessuno preponderante, si parla di un sistema di statarchia (statarchy) e l’esempio tipico è, appunto, quello dei partiti politici degli Stati Uniti. Ma qui stiamo esagerando: in pratica i due piani di Biden (quello infrastrutturale e quello sul welfare) sono stati bloccati al Congresso da una faida interna tra i democratici progressisti e quelli centristi (piuttosto conservatori, in verità). Questo stallo - assieme alla strenua opposizione repubblicana - ha dato l’impressione che Biden, che in effetti non ha il carisma di Barack Obama, pur essendo un ottimo negoziatore, non abbia il controllo del partito. E forse è vero.

A questo si aggiunge il fattore Trump, anzi il fattore Trump in assenza di Trump. Per dare un’idea di quanto conti prendiamo il caso del candidato governatore democratico della Virginia, Terry McAuliffe, che durante un discorso di 15 minuti, secondo quanto riporta il New York Times, ha pronunciato il nome di Trump 30 volte. Ed è riuscito a perdere la Virginia in quella che è stata la disfatta più bruciante della notte elettorale per i democratici. Il fatto è che McAuliffe non si trovava di fronte Donald Trump come avversario, ma Glenn Youngkin, un finanziere relativamente giovane che si è fatto i soldi con il private equity. Un repubblicano che pur richiamandosi a Trump e agli stilemi del populismo di Trump, appunto non ha le caratteristiche respingenti, per una parte dell’elettorato, di Trump stesso. Una sorta di «Trump light» che ha convinto gli elettori indipendenti della Virginia che non hanno, invece, raccolto l’allarme anti-Trump di McAuliffe.

Viene da pensare che se tra un anno, nelle più importanti elezioni di midterm, i repubblicani riusciranno a schierare più candidati «trumpiani light» per i democratici sarà dura. Sempre che i numeri di Biden non migliorino e che il Partito democratico non riesca a mettere ordine in casa propria. Per le elezioni presidenziali del 2024, invece, le previsioni sono molto più complicate. In parte perché il probabile ritorno di Trump potrebbe far tornare d’attualità l’appello al voto dei tanti elettori che sono spaventati dal tycoon. E in parte perché un secondo mandato di Biden, già anziano ora, e probabilmente indebolito, non è esattamente una prospettiva esaltante per gli elettori democratici.