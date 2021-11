La sfida del Pnrr e i primati dell'Emilia Romagna

Oggigiorno la parola «missione» – fino a non molto tempo fa legata soprattutto a film di successo – è entrata nel gergo quotidiano del mondo politico, della business community e dell’accademia. E ciò a causa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che poggia proprio su sei «missioni», a loro volta articolate in sedici «componenti»: il tutto, per un piano – come giustamente il governo Draghi non si stanca di ripetere – di «riforme e investimenti» (sono oltre cento gli interventi previsti).

Ora, ha senso cercare di fare un riassunto del Pnrr, un bignamino? O, per restare nel paragone cinematografico, una sorta di trailer? Certo, è sempre possibile cimentarsi in qualcosa del genere, anche se l’esercizio è tutt’altro che facile trattandosi di un documento tecnico di quasi 300 pagine e che copre sostanzialmente tutti gli ambiti della nostra vita economica e sociale (ambiente e sostenibilità, digitalizzazione, sanità, pubblica amministrazione, giustizia, concorrenza, trasporti, scuola e università, imprese, ricerca e così via).

Lasciando quindi da parte l’ipotesi del riassunto, più significativo – secondo il mio pensiero – è cercare di cogliere alcuni nessi strategici.

Se guardiamo il Pnrr dalla via Emilia e condividiamo l’idea che uno degli obiettivi fondamentali sia quello di entrare a far parte definitivamente dell’élite delle Regioni d’Europa, un nesso emerge con forza. È quello fra la missione numero 4 («Istruzione e ricerca»), articolata nelle sue due componenti («Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università», «Dalla ricerca all’impresa»), con la missione 1 e, in particolare, con la sua seconda componente («Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo»). Sono decine e decine i miliardi di euro stanziati ed è saggio farsi trovare pronti.

L’Emilia-Romagna vanta due primati a livello nazionale: il primo è nelle esportazioni pro-capite (15.000 euro circa); il secondo è nel valore dell’Innovation Index calcolato dalla Commissione europea («innovatore forte» e 76esima posizione nell’Ue). Sono primati che ci dicono molto, di primo acchito, sulle caratteristiche positive dell’economia regionale e che, più in profondità, testimoniano la forza del sistema-regione ove pubblico e privato collaborano per il conseguimento di fini utili alla comunità.

Tanti distretti industriali, poli tecnologici e cluster («grappoli di imprese») sono disseminati lungo la via Emilia, con una concentrazione particolare nelle province centrali (Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna). E ancora: sempre dalle nostre parti, tante filiere, con una impresa capo-fila che si prende carico dei fornitori, si sono consolidate. In termini formali, un po’ in tutte queste modalità sono in funzione le cosiddette economie esterne di agglomerazione; in termini sostanziali, possiamo dire che vale il vecchio adagio: l’unione fa la forza.

I due primati riflettono in una misura non piccola questa organizzazione territoriale della produzione tipica del modello emiliano. Ma qui entrano in gioco, accanto alle imprese (piccole, medie e grandi), altri attori di grande spessore: le quattro Università (il nostro Ateneo di Parma e quelli di Bologna, Ferrara e Modena-Reggio Emilia, senza dimenticare il polo degli Atenei milanesi a Piacenza) e i tanti Istituti e Centri di ricerca, a cominciare dal Cnr. Il mondo accademico e della ricerca forma così, sul territorio regionale, un’altra fitta rete, che in molti punti ha i suoi nodi che si sovrappongono proprio con quelli della rete rappresentata dal sistema produttivo.

La domanda, dunque, diviene: basterà la sovrapposizione – nelle nostre tante città-distretto – delle due reti, quella della conoscenza e quella della produzione? Basterà la crescente osmosi fra questi due mondi con la circolazione delle informazioni che prende molte strade, in un senso e nell’altro?

È ragionevole affermare che si tratta di una buonissima, per non dire ottima, base di partenza. Ma c’è un di più: il Pnrr offre strumenti nuovi e importanti per cercare di compiere un ulteriore salto di qualità perché – come abbiamo già scritto su queste colonne – l’obiettivo per l’Emilia-Romagna deve essere il balzo verso i primi 50 posti della graduatoria europea col rango di «leader dell’innovazione».

Torniamo così alla missione numero 4 del Pnrr, che nella sua seconda componente prevede, fra gli altri, i due seguenti investimenti: «Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies»; «Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di leader territoriali di R&S».

Se c’è un posto in Italia che ha, in linea di principio, tutte le caratteristiche per partecipare ai bandi ministeriali che daranno concretezza a questi investimenti, ebbene, quel posto è l’Emilia-Romagna. A condizione di non dimenticare per strada la ragione vera dei nostri successi: rappresentare un unico sistema regionale.



