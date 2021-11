La Leopolda e la sinistra fra ideologismo e riformismo

Nella storia della sinistra, si può riscontrare, almeno dal 1918 in poi, una relazione inversa tra l’ideologismo e il riformismo. Se cresce l’uno diminuisce l’altro: ciò che è emerso con forza dai tre giorni dell’undicesima Leopolda (nome di una stazione ferroviaria medicea trasformata in centro-convegni, nel quale si riuniscono gli “amici” di Matteo Renzi per discutere di politica) è la semplice, elementare constatazione che il riformismo cui si è inspirato per diversi anni il Pd è in crisi e che, oggi, la sua flebile fiammella è nelle mani di ItaliaViva e di qualche altra formazioni minoritaria.

Questo non comporta una visione pessimistica del futuro, quanto un proposito di continuare a contare per le idee e le proposte, ritrovando la centralità dimostrata nella crisi del Conte 1 e, soprattutto, nella crisi del Conte 2.

Senza dirlo, Matteo Renzi ha adottato il principio a suo tempo enunciato dall’avv. Gianni Agnelli: «I voti non si contano, si pesano». Principio che trova frequentissimo riscontro in politica: questa è, infatti, una disciplina geografica talché chi sceglie la posizione giusta può lucrare, appunto, una specifica rendita di «posizione».

Nella confusione attuale - che ricorda gli ultimi chilometri di una tappa di pianura, preparatoria della volata finale - tutti i protagonisti e i mezzi protagonisti si agitano per acquisire una «posizione» ideale per giocarsi le proprie carte nel finale, che in questo caso è l’elezione del presidente della Repubblica.

Nei prossimi due mesi, ne vedremo delle belle, al di là dell’immaginabile, visto che la situazione politica è completamente anomala e mai vista in precedenza: un governo a formazione mista (tecnici e politici, con i tecnici in posizioni cruciali) e una maggioranza disomogenea, i cui componenti sono dediti a marcare differenze e distanze, tra di loro e con il governo stesso.

A un certo punto (dopo Natale?) probabilmente si realizzerà il coagulo, la definizione degli schieramenti piuttosto che la griglia dei candidati.

È ovvio che, giocandosi l’elezione in assenza di una maggioranza definita ed omogenea, visto che, oggi, né la sinistra né la destra hanno i numeri per eleggere in autonomia un presidente «di parte», tutti i soggetti, anche minori, avranno voce in capitolo, anche ItaliaViva, debole di consensi da sondaggi, ma forte di un discreto numero di parlamentari.

A questo fine, Renzi ha affrontato con decisione la questione dell’inchiesta «Open», formulando una serie di osservazioni di merito volte ad affermare la fragilità delle accuse formulategli. Un modo per ribadire la propria piena legittimità a partecipare a pieno titolo alla futura trattativa, mettendo sul tavolo la posizione di confine assunta, quando, uscito dal Pd, s’è collocato a metà strada tra il centro liberal-democratico e cattolico e il Pd.

Naturalmente, chi ha lana, la filerà e, dopo, la tesserà.

Per ora, possiamo riconoscere che il riformismo di Renzi, sicuramente d’attualità, si colloca in linea diretta con i riformismi del passato, rappresentati nel Paese da alcune correnti della Democrazia cristiana (Andreatta-Prodi docuerunt -insegnarono-) e dal Partito socialista.

Poiché, a dispetto delle parole, il realismo non manca tra i leader attuali, è da considerare obbligato un percorso condiviso per una intesa politica sul candidato.

Oggi, c’è da scommettere che l’unico nome gettonabile per un’ampia maggioranza sarà e non potrà che essere quello di Mario Draghi.

E le sensazioni ricavabili dalla Leopolda, questo confermano.

Ma «Nil perpetuum, pauca diuturna sunt» (Seneca, De Consolatio): nulla è per sempre e poche cose perdurano.

Aspettiamo dunque il prossimo fine-settimana e poi gli altri ancora sino allo striscione dell’ultimo chilometro.

