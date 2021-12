Ci vuole fiducia per vincere le sfide del futuro

È un dato di fatto che l’indebitamento degli Stati (sia in assoluto che in rapporto al Pil) sia notevolmente aumentato negli ultimi due anni, prevalentemente a causa degli interventi a contrasto degli effetti della pandemia. Il Fondo monetario internazionale lo stima, a livello medio mondiale, pari a circa il 100% del Pil, con la previsione che, date le ulteriori esigenze di investimento per i programmi di transizione energetica, il trend non si inverta affatto nel medio periodo. D’altra parte, la storia vede il debito pubblico in crescita da quando esistono statistiche economiche: lo stesso Fmi rileva che esso, sempre come media mondiale, partendo dal 28% rispetto al Pil nel 1880, abbia evidenziato fortissime accelerazioni in concomitanza delle due guerre mondiali (con un picco del 130% nel 1946), senza tuttavia mai rientrare ai livelli iniziali – ciò nonostante, si badi, il denominatore del rapporto, cioè il Pil, sia nel frattempo enormemente cresciuto -.



Insomma, in media gli Stati oggi sono gravati da un debito che, rapportato alla ricchezza che producono, è sostanzialmente quadruplicato nel corso dell’ultimo secolo e mezzo. La domanda allora sorge spontanea: cosa ha consentito e rende sostenibile tale crescita quasi esponenziale?

La risposta, d’acchito quasi banale, è: la fiducia; la altrettanto crescente fiducia che i sottoscrittori del debito pubblico sono andati riponendo nelle istituzioni che presidiano la gestione della finanza pubblica: dalle banche centrali ai ministeri delle finanze, fino agli organismi sovranazionali (Fmi, Banca mondiale, Banca europea degli investimenti, ecc.). Si ha fiducia, cioè, che il sistema, anche passando attraverso una serie di crisi, abbia imparato, affinando strumenti sempre più efficaci per evitarle o quantomeno affrontarle.



D’altra parte, a ben vedere è sempre la fiducia il principale pilastro che regge non solo le economie moderne, ma in generale il consesso civile. Dagli albori della umanità, l’evoluzione stessa della civiltà ha coinciso col progressivo ampliamento del «cerchio della fiducia». A partire dalla tribù, dove il rapporto fiduciario è cementato dai legami parentali e dalla radicata conoscenza interpersonale; per capacitarsi, però, che allargare i confini della tribù ad un perimetro più ampio genera grandi vantaggi: una comunità più numerosa garantisce una migliore difesa dai pericoli esterni, ma soprattutto produce potenti economie di scala e non solo, in almeno due direzioni: risultano favoriti e moltiplicati gli scambi di beni e servizi, e tramite tali scambi le merci stesse, arrivando a chi più ne abbisogna, aumentano straordinariamente il loro valore. Inoltre, perché – proprio grazie al rivoluzionario passaggio dall’autoconsumo al mercato – può nascere la specializzazione del lavoro, col conseguente formidabile incremento della produttività. È quindi grazie all’allargamento del «cerchio della fiducia» che l’homo venator (cacciatore-raccoglitore) si è trasformato in homo faber.



Ma è grazie alla invenzione ed implementazione di apposite istituzioni (accompagnate dallo sviluppo tecnologico) che tale ampliamento del perimetro fiduciario è avvenuto: il mercato, luogo (fisico o, oggi, virtuale) dove gli scambi possono essere effettuati in modo efficiente; contratti e sistema legale, strumenti necessari per definire le condizioni dello scambio e per garantirne il rispetto. Inoltre, le istituzioni finanziarie, così intrinsecamente connesse alla nozione di fiducia (basti pensare alla etimologia della parola «credito»), e che più efficacemente riescono a diffonderla.



Ecco, infatti, la moneta, che non incorpora alcun valore d’uso (nella sua forma moderna di fiat money), ma che fa evolvere il sistema degli scambi dal baratto – dove io riesco a vendere ciò che desidero solo se trovo ora qualcuno che sia in cerca della merce che io offro, e mi dia in cambio qualcosa che in questo momento mi possa servire -, alla economia monetaria, in cui tutti si fidano di un simbolo fiduciario (un mero «pezzo di carta») che può essere scambiato in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, con qualsiasi merce. Per arrivare all’esperimento – tuttora in corso, i cui esiti devono ancora essere verificati a fondo – delle criptovalute, che fondano la fiducia su un algoritmo garantito dalla tecnologia delle blockchain.



Da ultima, ma fondamentale «istituzione fiduciaria», la banca, intermediaria del credito per antonomasia, che amplia e accelera i progetti di investimento, selezionando quelli più validi (ancora una volta: quelli degni di maggior fiducia/merito creditizio). Per comprendere, d’altro canto, quanto il sistema bancario poggi le propria fondamenta sulla fiducia, basti pensare cosa possa accadere (e sia talvolta accaduto nella storia) quando essa venga meno a tal punto da spingere in massa i depositanti a correre agli sportelli per ritirare i propri risparmi.



Il sistema economico e civile moderno, dunque, funziona grazie alla fiducia. A tale riguardo è fondamentale sottolineare che, qui, essa non va assolutamente intesa nella sua accezione di irrazionale impulso fideistico. È vero il contrario: la fiducia di cui si sta parlando rappresenta da sempre il più razionale strumento di gestione della incertezza. Come argomentato da vasta e consolidata letteratura scientifica (in economia, le ricerche dei modelli comportamentali), essa si costruisce e si rafforza a mezzo di reiterati comportamenti, costosi e virtuosi, volti ad edificare nel tempo una positiva reputazione. Conoscono bene il fenomeno gli imprenditori, che dedicano larga parte dei propri investimenti alla creazione ed al potenziamento del marchio (brand) che identifica i propri prodotti presso la clientela.



Pertanto, la fiducia – razionalmente fondata – è indispensabile, e di fiducia ci sarà sempre più bisogno, non solo per la sostenibilità del crescente debito pubblico, ma, più in generale, per affrontare le sfide epocali del nostro tempo: non si sottolineerà mai abbastanza, infatti, che le crisi pandemiche e quelle ambientali non conoscono frontiere, quindi impongono risposte cooperative, che a loro volta necessitano di un ulteriore ampliamento del «cerchio della fiducia». A tale scopo, occorre, anzitutto rafforzare le istituzioni – come detto, fondamenta del sistema fiduciario – assicurando in primis il loro efficace funzionamento. Così, il sistema di mercato deve promuovere la concorrenza leale, ad incentivo della qualità, della professionalità e della convenienza. Il sistema legale deve garantire con tempestività il rispetto dei contratti e delle regole di convivenza civile. Il sistema politico deve agire per contemperare, in modo equilibrato, trasparente e pacifico, i diversi interessi. Insomma, le istituzioni – pubbliche e private -, per generare fiducia, devono anzitutto sapersela meritare.