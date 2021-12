Quelle regole anti contagio troppo spesso dimenticate

È andata in onda in mondovisione la nostra dabbenaggine di cittadini incapaci di osservare le regole di una serena e sicura convivenza. Le immagini della Scala stracolma di persone intruppate a pochi centimetri l’una dall’altra e quasi tutte senza mascherina, non aveva poi destato troppa attenzione né tanto meno indignazione: mettersi e togliere il bavaglino è diventato un gesto automatico, sovrapensiero. È il giorno dopo che, sentite le grame notizie sui contagi che la drammaticità della situazione ci costringe a una riflessione alla quale tutti dovremmo sentirci chiamati, senza intenti persecutori ma nemmeno a cuor leggero. La «Scala infetta» dal Covid è una notizia di una iattura che peggio non poteva capitare, perché di effetto dirompente, come tutte le vicende che accadono nei giorni di feste tradizionali nei luoghi- simbolo di una comunità. Sapere che il capo dello Stato, debitamente mascherinato, ha schivato il contagio, non può che ampliare la preoccupazione per una situazione che è molto grave: cosa che non si è ancora insediata ben salda nelle nostre teste dure, di noi capaci di tenere un comportamento corretto soltanto per pochi giorni sull’onda della residua sensibilità umana e civica: ma è materia che deperisce in fretta.

E poi, dimentichi dell’emergenza gridata a piena voce e delle accuse al comportamento altrui, colpevole di non attuare le più elementari misure di sicurezza, rieccoci a predicare bene e razzolare male. Questa volta, i ‘’No vax’’ non hanno colpe: e il fatto che abbiano coniato facezie acidissime sull’accaduto è più che comprensibile.

Fermo restando che il loro comportamento è inaccettabile in quanto spregiatore ed eversivo del dovere di controllare che la loro libertà non danneggi quella altrui. Né la certezza scientifica dell’enorme rischio al quale sottopongono loro stessi li ha smossi di un millimetro dall’ostinato e antidemocratico atteggiamento. Rischiassero soltanto loro, si potrebbe anche accettare la folle decisone di non vaccinarsi: ma il dramma è che sono sicuramente occasione di potenziale contagio, spesso inconsapevoli perché nemici anche del tampone. Ma comunque, diciamolo senza troppi giri di parole, ci stiamo comportando male anche noi, tutti quanti nessun escluso.

«Se qui c’è un Covid ce lo becchiamo tutti», diceva sorridente il medico mio dirimpettaio al tavolo festeggiante il compleanno di un amico, medico. Com’erano medici anche gli altri quattro invitati. Nel ristorante banchettavano altri due tavoli lunghi lunghi, occupati da una trentina di persone ciascuno. Tutti a una spanna di distanza: e tutti senza mascherina. Spettacolo, questo, ormai abituale.

Come mai ci comportiamo in questo modo che assomiglia molto a un esercizio di irresponsabilità patentata. Per dirla chiara fino in fondo, quanti di noi, e io tra loro, avrebbero rifiutato l’invito alla Scala e poi, visto l’andazzo innescato dai frizzantini trincati nel primo intervallo e il conseguente smascheramento obbligato per bere, quanti avrebbero rimessa la mascherina, senza la quale puoi finalmente parlare senza dover chiedere di ripetere per via dell’intralcio orale e acustico.

Ma perché ci comportiamo in questo modo? Qui è bene chiarirsi le idee e le intenzioni: occorre un atto di sincerità globale, senza il quale ciascuno di noi sarà responsabile dei futuri disastri che si annunciano via via ogni giorno. Si parla già della quarta vaccinazione, aumenta il numero dei bambini Covidati, molti medici danno per scontato un’esplosione di contagi nel giro di un mese, quando si vedranno gli effetti delle feste natalizie e di Capodanno.

Quest’anno Giuseppe e Maria dovranno mettere in sicurezza il bambinello, ed esigere che i Re Magi si presentino alla capanna stellata con tanto di Green pass o tampone liberatorio.

Non sarà forse il caso che ci diamo tutti una bella regolata e diventiamo più ragionevoli? Il problema nostro, che è anche una condanna, si chiamano Velocità, eccessiva Fretta, disastrosa Impazienza. La tecnologia ci ha fregati, mettendo a nostra disposizione strumenti formidabili per migliorare la nostra qualità di vita. Pensiamo a quante vite sono state salvate dall’uso del telefonino, per esempio.A quanti interventi di soccorso materiale ma anche spirituale e tutti determinanti sono stati effettuati in tempo per aiutare consimili in difficoltà. Ma poi l’uomo nevrotico e aggressivo che è dentro di noi ci ha spodestati e si è messo a fare un uso persino malvagio dei nuovi strumenti.

Se un tempo un dissidio, per esempio tra fidanzati, aveva tempi lunghi di riflessione almeno qualche ora, se non giorni interi, adesso con lo smartphone è come se impugnassi una rivoltella che immediatamente liquida la faccenda. E il rapporto con i figli? Trenta telefonate al giorno.

E con Internet puoi accedere a un social e sfogare in un attimo il desiderio di dirne quattro a chi ti sta antipatico. La Velocità ci sta portano a sbattere: ci ha lobotomizzati in esseri pocopensanti, pretenziosi e impazienti. C’è il Covid che infuria? Ma davvero? Noi non abbiamo tempo da perdere. Non si sbriga in fretta? Cavoli suoi. Noi non possiamo certo vivere tutta la vita con la mascherina ammutolente. E poi se Covid dovrà essere, che sia. Dovrà per forza esserci anche un farmaco che ci salva. Dite che sarà una tragedia? Purché passi in fretta.