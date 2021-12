Bulletti e femminicidi: le parole non bastano più

E con la giovane mamma assassinata a Catania all’uscita dalla panetteria in cui lavorava, siamo a 107 donne uccise finora nel 2021 (+ 10% rispetto allo scorso anno). Credo che gli italiani - a cominciare dalle dirette interessate - non ne possano più di facce e di panchine macchiate di rosso, slogan roboanti e cortei di protesta contro la piaga del femminicidio. Che, nonostante la grancassa mediatica di cui sopra, non fa che dilagare accompagnata da una terrificante esplosione di violenze di ogni genere sempre contro le donne. Come l’attacco a due giovani viaggiatrici della linea ferroviaria Milano-Varese aggredite da una coppia di predatori sessuali (un italiano e un marocchino) probabilmente non nuovi a simili atrocità. Il punto è proprio questo: cosa volete mai che gliene importi alle schiere di carnefici e violentatori seriali in servizio permanente dell’ennesimo spot in cui l’influencer di turno recita la sua brava preghierina anti violenza, o di Bonucci e Ibrahimovic ritratti con lo zigomo fieramente dipinto come Toro Seduto? Tutte queste (per carità lodevoli) campagne traboccanti di sdegno e di vibrate condanne stanno infatti diventando l’alibi per non affrontare di petto il problema facendo qualcosa di finalmente pratico e concreto. Tipo, cambiare e adeguare subito le leggi (che in buona parte ci sarebbero già). Ma, soprattutto, cominciare ad applicarle sul serio e senza più sconti o attenuanti di sorta per nessuno. Bianco o nero, italiano o straniero che sia.



Di fronte a un “nemico” che ti assedia e ti distrugge sadicamente la vita prima ancora di togliertela definitivamente, qual è invece l’andazzo corrente? Garantire alle vittime predestinate un bel funerale pieno di fiori bianchi e di toccanti palloncini con la scritta «Mai più!», mentre l’altrettanto immancabile esperto riattacca con la solfa dell'eterna guerra fra i sessi. Tutto (almeno in parte) vero e giusto. Ma, come purtroppo ci dicono i dati nudi e crudi, tutto tragicamente inutile.



Lo stesso schema si ripete nel caso anch’esso da codice rosso delle baby gang. Non più un fenomeno certamente complesso e a più stadi (personalmente metterei al primo posto l’alcol e la droga), eppure in qualche modo «gestibile». Ma una minaccia grave e diretta per la incolumità stessa dei cittadini e per il normale svolgimento delle attività economiche. Qualcosa che, ancora una volta, sta scardinando le fragili difese con cui ci eravamo illusi di potere limitare il contagio tenendolo confinato in qualche remota, e tutto sommato accettabile, banlieu. Altro calcolo rivelatosi fallimentare. Perché queste orde selvagge (definizione che può fare storcere il naso solo a chi non ne ha mai incrociata una) occupano ormai stabilmente anche i centri storici, divenuti anzi il loro territorio di caccia preferito. E quindi pensare di riuscire a neutralizzarle mostrando qualche divisa in giro nei weekend, oppure istituendo un saltuario presidio della polizia municipale (come quello inaugurato di recente a Parma nella sempre più impraticabile piazza Ghiaia e aperto due volte la settimana per di più appena un’ora e mezza di mattina!) finisce per tradursi in un messaggio di sostanziale via libera per le gang che hanno preso possesso del territorio e che di «baby» ormai non hanno più nulla. Dato che, a essere derubati o a prendersi una coltellata da un minorenne piuttosto che da un maggiorenne, l’effetto non cambia minimamente. Chiedere per credere al signore che anche sabato scorso, in borgo Paggeria, è stato circondato da una banda di ragazzini armati di coltello che volevano rapinarlo e che poi si sono dileguati fuggendo indisturbati verso la Pilotta.



Che sotto a tutto ciò ci sia un naufragio educativo che inizia in famiglia, prosegue a scuola e si autoalimenta sui social, è pacifico. Ma chiedere che siano ora la scuola e la famiglia a risolvere come per magia il problema, dopo che per decenni la moda e le ideologie dominanti hanno picconato senza pietà l’una e l’altra, puzza lontano un miglio di cinico scaricabarile. Non è quindi con i proclami e i predicozzi ipocriti che potremo fermare i demoni fuoriusciti dal vaso di Pandora di una società senza più valori e che, anzi, si gloria di non averne più. Meno ancora alzando di fatto bandiera bianca, come nel caso dei cinque maghrebini identificati e denunciati per rapina e lesioni gravi nella nostra città ma tuttora liberi.

Per tornare al punto di partenza, era libero pure lo stalker recidivo parmigiano, con una condanna a due anni sospesa e senza nessun divieto di avvicinamento alla vittima, che tre settimane fa ha massacrato la sua ex compagna nella vicina Reggio Emilia. A riprova che quel fondamentale cemento della convivenza civile rappresentato dal primato della legge e della giustizia si sta sgretolando, insieme a ogni residuo rispetto per l’autorità (parola che a beneficio di quanti vedono nostalgici del manganello ovunque deriva dal verbo latino augere, che significa «fare crescere»). L’opinione pubblica lo avverte e anche per questo si guarda intorno smarrita e impaurita sentendosi sempre meno tutelata e difesa.

Non coglierlo rappresenta un rischio per la stessa democrazia, dato che dalla violenza può nascere solo altra violenza. E dal caos solo altro caos. Chi ha davvero a cuore le sorti delle nostre comunità ha più che mai l’obbligo di comportarsi, a tutti i livelli, di conseguenza.