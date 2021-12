Democrazia in crisi e carenze istituzionali

«Terrorgram», titolava ieri (parafrasando il social Telegram) «La Stampa» riferendosi al dilagare, in Germania, delle chat no-vax che incitano alla violenza. Un fenomeno non ignoto in Italia e di cui la Polizia postale si sta occupando, ma che merita una riflessione: una parte del Paese non partecipa né intende partecipare alla lotta comune contro la pandemia, anzi la utilizza per mettere in discussione le istituzioni e il loro diritto-dovere di decidere.

In realtà è la democrazia che è in crisi poiché vengono al pettine tutti i nodi di un sistema imperfetto («Il meno imperfetto di tutti» diceva Winston Churchill) che dà il meglio di sé quando a maneggiarlo sono establishment collaudati come quelli del Regno Unito o l’Ena preriforma in Francia. Freedom house, una prestigiosa istituzione americana, ha inventato il democratometro misurando l’effettività della democrazia sulla base di tre parametri: assenza di corruzione, sistema elettorale non truffaldino, rifiuto del razzismo.

Se facciamo due conti e proviamo il democratometro nella nostra realtà, ci possiamo rendere conto di quali e quanti problemi di democrazia effettiva ci affliggono.

È possibile che il disagio con cui ci confrontiamo abbia fondamento anche in questa carenza istituzionale.

Quella che stiamo combattendo è una guerra vera e propria che si protrarrà nel tempo. Un conflitto più simile alla I Guerra mondiale che alla seconda, cioè statico, di trincea, di posizioni e di difese passive. Per farvi pienamente fronte sarebbe necessaria una reale coesione sociale e una mobilitazione generale. Invece, è vivo e devastante il fenomeno - che in guerra si chiamava «quinta colonna» - di «intelligenza con il nemico» da parte di una quota non indifferente di popolazione.

La repressione - che pure c’è anche se in forma mite - non potrà risolvere il problema che ci trascineremo sino al momento in cui l’offensiva del Covid-10 si fermerà per esaurimento delle capacità belliche del virus.

Ciò che rimane sul tappeto, è la mancata partecipazione di parte importante dei cittadini alle decisioni che riguardano la collettività, cioè il Paese e loro stessi.

Il democratometro chiede un sistema elettorale non truffaldino: e qui casca l’asino.

Le elezioni politiche sono il terminale di un processo di autoreferenzialità totale: i gruppi dirigenti dei partiti (sostanzialmente immobili e impermeabili) indicano i candidati che il «popolo» «deve» eleggere. Che cioè saranno eletti in base ai voti raccolti dal partito e secondo le priorità stabilite dallo stesso. I rappresentati non scelgono in rappresentanti.

Se la Repubblica è, anzi era, una Repubblica dei partiti, per esserlo in modo virtuoso avrebbe dovuto adottare una legge di attuazione dell’art. 49 della Costituzione per determinare procedure e presidi idonei a rendere democratica la vita dei partiti stessi. Una legge che non c’è stata.

È quindi l’ininfluenza la ragione del diffuso astensionismo, insieme al mancato funzionamento dell’ascensore sociale che è il sale che fertilizza ogni sistema democratico. Chi, per qualsiasi ragione, si sente escluso dal mondo delle opportunità, del lavoro, della vita sociale non attribuirà a se stesso la quota di responsabilità che gli compete, ma odierà il mondo e la società.

Quello di cui c’è bisogno, quindi, è un lungo processo di ricostruzione morale e sociale, che dia senso a una collettività solidale e capace di crescere complessivamente e singolarmente.

La storia ha fatto sì che oggi l’Italia disponga di uno strumento per recuperare il proprio ruolo economico in Europa e la propria solidità interna. Si chiama Pnrr ed è costituito dalla più grande immissione di risorse mai vista nell’economia di una nazione e in lavori ad alta occupazione di mano d’opera.

Garantirne l’attuazione - che sarà la risposta possibile al disagio attuale - sarà la sfida che coinvolgerà il dopo-Draghi con ragionevoli timori sulla capacità dei partiti - cui l’elettorato darà il mandato di governare - di gestire la sfida.

Quest’esigenza è di domani, ma di un domani che in qualche misura è già oggi.

Essa dovrebbe guidare, in un lampo di consapevolezza, la scelta del presidente della Repubblica che succederà a Sergio Mattarella.

www.cacopardo.it