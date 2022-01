Grazie, presidente

Abbiamo vissuto una giornata storica, per la quale è legittimo esultare, al termine di una settimana che, invece, non può che ispirare un senso di vergogna, per un teatrino che tutti noi ci saremmo volentieri risparmiato.

Ha vinto l’Italia, perché la conferma di Mattarella salva il governo Draghi, garantisce la continuità, mette al sicuro il Pnrr: cioè, quello di cui l’Italia aveva e ha assoluto bisogno.



Il primo pensiero va al senso di responsabilità di Sergio Mattarella, uomo dello Stato, rispettoso come nessun altro delle istituzioni. Si merita un «grazie» da tutti gli italiani: probabilmente non è stato facile accettare il bis, dopo aver più volte detto, con larghissimo anticipo, che la sua rielezione non era una soluzione da prendere in considerazione. Ha accettato, sacrificandosi, proprio perché ha capito che non c’erano alternative, pensando al bene dell’Italia e degli italiani. Un altro «grazie» è per Mario Draghi: per come ha gestito la situazione, non solo per quello che ha fatto da quando è presidente del Consiglio. Nessun dubbio che sia stato lui il principale regista dell’operazione: ha saputo, con lucidità e pazienza, smontare uno dopo l’altro i veti incrociati. Pensando, anche lui, per nostra fortuna, al bene dell’Italia e degli italiani.

Ha perso la politica, questa è un’altra certezza. Che la classe dirigente non sia stata capace di esprimere una personalità stimata da tutti è motivo di profonda tristezza. Il teatrino di giorni e giorni di trattative tra leader miopi e opportunisti ha fatto fare all’Italia una pessima figura agli occhi del mondo.

Ha sicuramente perso il centrodestra, che ha gestito malissimo il peso della maggioranza relativa dei voti di cui poteva disporre, bruciando uno dopo l’altro tutti i nomi presentati, e si è infine spaccato, prima per i tanti franchi tiratori che non hanno votato la Casellati, poi con il gelido e piccato tweet di Giorgia Meloni, quando Salvini ha capito che la sua strategia era naufragata e, provando a salvare la faccia («Abbiamo ascoltato la volontà del Parlamento») ha dato il via libera al Mattarella bis.

Le prossime settimane faranno capire quanto profonda sia la ferita e quanto sarà complicato rimarginarla. Intanto, Salvini e Giorgetti hanno già chiesto un incontro a Draghi: il sospetto è che, persa la partita del Quirinale, Salvini voglia prendersi una rivincita. E c'è già chi sospetta che potrebbe arrivare a mettere in discussione la tenuta del governo. Solo Berlusconi, dopo la sofferta decisione di ritirare la propria candidatura, ha raggiunto l’obiettivo del suo personalissimo piano B: o io al Colle o nessun altro.

Mentre a destra e a sinistra si litigava, votazione dopo votazione, è cominciata una vera e propria ondata di voti per Mattarella. Un moto dal basso favorito dai peones, un crescendo che, infine, ha portato a un accordo e alla rielezione del Presidente.

Va dato atto a Domenico Cacopardo, colto e fine politologo, di aver previsto in tempi non sospetti come sarebbe andata a finire.

Era il 29 dicembre, un mese fa: «Sergio Mattarella e Mario Draghi sono due patrioti – chiude il suo editoriale –: nell’emergenza attuale, se richiesti, non ci deluderanno». È una fortuna che sia puntualmente accaduto: nelle mani di due patrioti, di due persone così perbene, di due convinti europeisti come Mattarella e Draghi, possiamo guardare al futuro con ottimismo, consci di avere evitato una pessima figura e di aver corso rischi non piccoli.



Al Presidente, con la nostra grata riconoscenza, un «grazie» speciale per l’amicizia che ha dimostrato tante volte a Parma: oltre alle visite per l’inaugurazione dell’anno accademico nel 2019, la cerimonia del debutto di Parma 2020, la restituzione al culto di San Francesco, la laurea honoris causa dello scorso ottobre, lasciateci ricordare, ancora commossi, la visita alla mostra sulla storia della «Gazzetta» a Palazzo Pigorini e il messaggio che ci ha regalato in occasione della nostra riforma. Grazie, Presidente.