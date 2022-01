Le candidature femminili, donne nel tritacarne

Donne (in gamba, vi premuravate di sottolineare) da proporre per tentare di riemergere dalla palude in cui stavate affogando. Cari politici, dopo la figuraccia squallida della partita per il Quirinale, datevi - e dateci - una tregua.

Avete dimostrato un cinismo spaventoso: ogni nome, al di là di pregi e difetti di ognuna di loro, è stato fatto per essere gettato nel tritacarne.

Prova disastrosa, quella con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati: non che lei, almeno secondo alcune ricostruzioni dei cronisti parlamentari, non abbia provato in vari modi a gonfiare le truppe (insufficienti) dalla sua parte, ma il risultato è che così la seconda carica dello Stato è andata a sbattere. Nella rosa precedente c’era finita anche Letizia Moratti, ex sindaco di Milano, ex presidente Rai e assessore al Welfare della Regione Lombardia: infilata in quel gruppetto ed evaporata quasi contemporaneamente. Ripescato, poi, il nome dell’avvocato ed ex ministro Paola Severino che, solo per la legge che porta il suo nome, si sapeva benissimo essere stata citata per fare numero, con tutto il rispetto per il suo valore.

Ma continuiamo: è stata evocato anche il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, che già per il fatto di aver fatto a pezzi la riforma Bonafede, avrebbe scatenato botte di gastrite almeno in una parte dei 5 Stelle. E infine Elisabetta Belloni, donna dal curriculum straordinario e doti diplomatiche riconosciute da tutti, apprezzata anche dalle ong. «Una donna presidente», diceva trionfante Matteo Salvini venerdì sera. Per poi aggiungere il giorno seguente: «È il nome che mi hanno fatto Letta e Conte». Ma la Belloni, a capo dei servizi segreti (non un dettaglio sconosciuto), ha scatenato la rissa tra il capo dei 5 Stelle e Di Maio e si è sentita dire un sonoro no da Renzi. Cronache di “morti” annunciate, cari politici. Perché sapevate come sarebbe finita.

Certo, anche uomini come Guido Crosetto e Carlo Nordio sono stati portati alla prova dell’urna, ma quelli erano candidati di bandiera utili per contare fedeli e infedeli. E allora basta con gli annunci “una donna” per coprire la vostra insipienza. Per mascherare l’ipocrisia. E visto che tra qualche mese anche Parma dovrà eleggere il nuovo sindaco o la nuova sindaca, a più di trent’anni dalla scelta storica di Mara Colla, evitiamo in campagna elettorale di usare i nomi di donna come figurine. Perché finalmente lo spettacolo (di quart’ordine) del Colle è finito.