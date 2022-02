Caso Grillo: la politica promuova la trasparenza

La concitata rielezione di Sergio Mattarella ha temporaneamente confinato nelle retrovie mediatiche l’inchiesta per traffico di influenze illecite che vede coinvolto Beppe Grillo. Il Garante del Movimento Cinque Stelle è indagato dalla Procura di Milano per una intermediazione che avrebbe favorito la Moby, il gruppo dell’armatore Vincenzo Onorato, anch’egli indagato. Nel mirino sono finiti alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog Beppegrillo.it nel 2018 e 2019 per un totale di 240mila euro. Inoltre, si sono accesi i riflettori anche su un contratto per 600.000 euro annui sottoscritto dalla Casaleggio Associati con Moby spa nel triennio 2018-2020. In verità la Moby avrebbe erogato finanziamenti anche alla fondazione Open di Matteo Renzi, alla fondazione Change di Giovanni Toti, a Fratelli d’Italia e al Pd. Gli inquirenti milanesi intendono accertare la vera ragione di quei contratti e di quelle elargizioni. Il sospetto è che le somme siano state cor- risposte, non per prestazioni professionali effettivamente ricevute dai committenti, ma come ricompensa per la “mediazione” politica. In altre parole, Grillo si sarebbe prodigato - ma la circostanza è tutta da dimostrare - affinché i provvedimenti governativi del primo governo Conte tutelassero con sostegni ad hoc il gruppo guidato da Onorato.

Per raggiungere lo scopo l’ex comico avrebbe sensibilizzato i parlamentari grillini e anche l’allora Ministro dei trasporti, Danilo Toninelli, che peraltro nega di aver ricevuto pressioni.

Come prudentemente si commenta in casi del genere, la giustizia farà il suo corso. Di certo l’immagine del Movimento Cinque Stelle ne esce compromessa, perché quest’inchiesta, a prescindere dalle reali responsabilità dei soggetti coinvolti, smonta l’idea della diversità morale pentastellata e smentisce, almeno all’apparenza, la decennale propaganda grillina incentrata sul sano distacco dalla gestione affaristica del potere. Il giustizialismo nei confronti della vecchia classe politica, cavalcato dal Movimento per conquistare il consenso elettorale, si è rivelato un boomerang perché in questa circostanza viene usato nei riguardi dei suoi vertici per screditarne l’azione politica. Una sorta di nemesi, avvalorata dal fatto che il reato di traffico di influenze illecite, introdotto con la legge Severino anti-corruzione nel 2012, è stato reso ancora più grave e punibile dall’ex Guardasigilli grillino Alfonso Bonafede. Al netto di considerazioni politiche, la vicenda Grillo stimola una riflessione di sistema, legata ai temi della trasparenza delle attività di lobbying o rappresentanza degli interessi e della provenienza delle risorse della politica.

Il reato di traffico di influenze illecite è davvero difficile da provare, ma è comunque altrettanto difficile da negare. E’ ambiguo come concetto, perché i rappresentanti degli interessi particolari, cioè i vertici di aziende, organizzazioni o associazioni e i professionisti che ne curano le relazioni istituzionali devono necessariamente prendere contatti con i decisori istituzionali per illustrare i contenuti delle loro proposte e delle loro istanze. Chi a sua volta è chiamato a prendere decisioni coltivando la dimensione del bene comune deve necessariamente valutare tutti gli interessi in gioco e farne una sintesi virtuosa, affinchè il testo finale di un provvedimento amministrativo o legislativo rispecchi il pluralismo sociale ed economico e tuteli nel modo più equilibrato possibile l’interesse generale. E allora diventa davvero sottile il confine tra la legittima opera di persuasione dei portatori di interessi particolari, che va sotto il nome di attività di lobbying, e il tentativo di influenzare in modo subdolo le scelte politiche e istituzionali.

Chi viene accusato di traffico di influenze illecite rischia peraltro di rimanere a lungo sulla graticola mediatico-giudiziaria perché farà fatica a dimostrare che la sua azione di sensibilizzazione dei decisori istituzionali si è svolta in modo regolare e senza pressioni o condizionamenti. Ma neppure chi lo accusa avrà vita facile nel provare il carattere illecito delle azioni portate avanti per perseguire gli interessi dell’azienda o dell’organizzazione che il lobbista rappresenta. Il reato di traffico di influenze illecite appare quindi figlio di una perniciosa cultura del sospetto e di una visione distorta e denigratoria del concetto di lobbying. Negli Usa e in molti altri Stati europei ed extraeuropei, le attività di rappresentanza degli interessi sono disciplinate per legge e si svolgono in modo trasparente. Alla luce del sole i lobbisti si incontrano con i decisori istituzionali e sono iscritti a un registro pubblico nel quale inseriscono tutti i dettagli dei loro incontri di lavoro, le relative finalità e le risorse investite per quelle attività.

In Italia, dopo quasi mezzo secolo di sterili dibattiti sul tema, il 12 gennaio scorso è stata finalmente approvata alla Camera dei deputati la proposta di legge che disciplina l’attività di lobbying, finalizzata a regolamentare la rappresentanza degli interessi, proprio per salvaguardare la trasparenza delle decisioni e la partecipazione dei cittadini, delle imprese e dei corpi intermedi ai processi decisionali. Ora il testo è al Senato e l’auspicio è che non si incagli nelle secche della burocrazia parlamentare e della insensibilità delle forze politiche, che nel frattempo potrebbero ripensarci, visto che una legge del genere le costringerebbe in qualche modo a confrontarsi in maniera sistematica e istituzionalizzata con tutti gli interessi coinvolti nei singoli provvedimenti anziché soltanto con i più forti. D’altronde, da quando il governo Letta, con il decreto legge n.47 del 2013, poi convertito dalla legge n.13 del 2014, ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti, in Italia si è assistito al proliferare di fondazioni collegate a leader o partiti politici, che spesso ricevono contributi da aziende, organizzazioni o associazioni, che in cambio si aspettano “attenzioni” da chi è al governo o è maggioranza in Parlamento. Sono forme più o meno eleganti di pressione, contrassegnate da opacità procedurale e influenzate da rapporti personali e da collaudati meccanismi di fedeltà. E’ ora di rimettere ordine, con sagge riforme, nel caos indefinito dei finanziamenti alla politica, anche per migliorare il rapporto tra governanti e governati. Non si dimentichi che la democrazia è tanto più matura quanto più elevato è il quoziente di trasparenza dei suoi processi decisionali.