I mercati alle prese con la spirale inflazione-tassi

Le Borse a gennaio sono partite male. Niente di drammatico, ma una limatura significativa dei prezzi, con il sospetto che in pancia ci siano più incisive riduzioni. Con problemi specifici per i singoli comparti (gli indici dei tecnologici sono stati i più turbolenti), tenendo conto che gli algoritmi d’intervento automatico attutiscono (almeno temporaneamente) le cadute.

La ragioni di questa partenza d’anno incerta sono ben note. La prima e più importante è l’aumento dell’inflazione (il 7% negli Stati Uniti), sempre meno transitoria, e più consolidata almeno nel medio periodo. Questo ha comportato il passaggio da una previsione di rialzo dei tassi d’interesse morbida (un più 0.50) e diluita (in tre rialzi) nel corso dell’anno, ad una previsione più aggressiva, già quattro rialzi quest’anno? Questi aumenti comportano almeno una conseguenza immediata: un rallentamento della crescita dell’economia, con conseguente riduzione delle vendite e contestualmente dei profitti delle imprese. Riduzione dei profitti che potrebbe essere accentuata dall’aumento dei costi, a partire dal costo del lavoro, ai quali si aggiungono gli aumenti di costo per l’energia, delle materie prime, e delle strozzature del lato dell’offerta.

La seconda ragione d’incertezza risiede nelle attuali quotazioni di borsa, eccezionalmente elevate. Secondo l’indice di Shiller (il più usato), il rapporto prezzi-utili, aggiustato per l’andamento del ciclo economico, è pari a 36 volte; cioè ci vogliono 36 anni di utili per recuperare il prezzo pagato per l’acquisto dell’azione. Un indice maggiore di quello del 1929 (con le dovute cautele in questo tipo di confronti), minore rispetto a quello prima della bolla delle dot.com a fine anni ’90. Illuminante la storia di ARK Innovation, un fondo d’investimento notissimo che investe in startup, che ha perso il 55% dai massimi dell’anno scorso. Il rapporto p/e a 36 non è esagerato, ma richiede prospettive di crescita molto rapide; se questa si stabilizza (o è inferiore alle aspettative), il calo della quotazione è immediato. Si vedano i casi di Zoom e Netflix.

Non ultimo, una nota di aritmetica finanziaria: quando i tassi d’interesse salgono il “valore” del futuro scende, con esso l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri, e di conseguenza del valore delle attività, da cui la riduzione dei prezzi di borsa.





A queste considerazioni “interne” ai mercati finanziari, si aggiungono quelle di contesto geopolitico.

Oltre alla crisi ucraina, che ha un’influenza diretta sui prezzi dell’energia, stanno cambiando le priorità della politica, perché incombono le scadenze elettorali. A cominciare dalle elezioni di Midterm negli USA, alle elezioni presidenziali in Francia. In Germania il nuovo governo a 5 mesi dalle elezioni appare ancora in fase di rodaggio.

L’inflazione è diventato un problema politico perché, avendo raggiunto un livello di rottura, aggredisce il potere d’acquisto dei cittadini e ne riduce il reddito disponibile. Il timore dell’inflazione ha ridotto le spese natalizie dei consumatori, di conseguenza le prospettive di crescita dell’economia si sono ridotte. Il problema del Covid rimane grave, ma sta diventando endemico (non più un’emergenza pandemica). I debiti sovrani hanno raggiunto livelli prossimi al dubbio di una loro sostenibilità nel lungo periodo. (Nel merito, eccellente il nuovo progetto italo-francese in corso di presentazione/discussione a Bruxelles). Le accresciute diseguaglianze di reddito tra i cittadini stanno mettendo in pericolo la coesione sociale, polarizzando le posizioni politiche. La politica monetaria delle banche centrali non può più essere considerato un problema tecnico, ma investe direttamente, pur nel rispetto delle rispettive responsabilità, i governi. Lo scopo dei governi rimane, aldilà di tutto, quello di accrescere il benessere dei propri cittadini, attraverso la crescita e la riduzione della disoccupazione.

Per rallentare l’inflazione è necessario aumentare i tassi d’interesse. Che ha effetti collaterali negativi: (tra gli altri) una riduzione della crescita ed aumento degli oneri per interessi sul debito pubblico. Spinte che muovono in direzioni opposte, come nel mare in tempesta. Per questo la navigazione richiede un capitano molto esperto.