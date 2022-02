Cosa si aspettano ora gli italiani dai partiti

Dopo la generale disfatta (perché di ciò si è trattato), i partiti si sono subito messi a cercare qualche nuovo diversivo. Chi una nuova legge elettorale (improntata a un acrobatico ritorno al proporzionale, bollato per anni da destra a sinistra come una delle principali cause della ingovernabilità). Chi un cambio di nome (nel caso del centrodestra, «i Repubblica- ni» sul modello del partito conservatore Usa che però fu fondato prima della Guerra di secessione americana, mentre qui c’è chi vorrebbe metterlo su in un paio di settimane).

E chi addirittura una riforma costituzionale, vale a dire il tanto sbandierato passaggio a una repubblica, se non del tutto, almeno semi presidenziale (cosa che a chi scrive andrebbe più che bene, intendiamoci, anche se prima Napolitano e poi lo stesso Mattarella hanno ampiamente dimostrato che il “semi presidenzialismo” in Italia di fatto ci sarebbe già). Insomma, par di capire che la parola d’ordine dei partiti, senza eccezione alcuna, sia diventata: “Fuori i fumogeni!”. E che si discuta di tutto e del contrario di tutto, pur di non fare i conti con la figuraccia mostruosa rimediata di fronte al mondo intero nella settimana “horror” che ha preceduto la rielezione di Sergio Mattarella sul colle più alto della Repubblica.



Il presidente parlerà oggi dopo avere giurato per la seconda volta (e per nostra fortuna) da supremo garante dell’unità nazionale e della Costituzione. Dubito però fortemente che le sue parole, pur come al solito ferme e lucide, basteranno da sole a rimuovere la distesa di macerie sotto cui giace quello che un tempo eravamo soliti chiamare «l’arco costituzionale», oppure «il sistema dei partiti» o, più prosaicamente, «lorsignori». Espressione quest’ultima cara sia ad Alessandro Manzoni («Lor signori son uomini di mondo») che a Carlo Goldoni («Servo di lor signori») e, in tempi più recenti, a Mario Melloni in arte «Fortebraccio». Il leggendario corsivista de «l’Unità» (ma prima di approdare all’organo del Pci era stato direttore di quello della Dc «Il Popolo») che, spirito di parte solo in apparenza tanto da meritarsi l’incondizionata e ricambiata stima del suo grande amico-rivale Indro Montanelli, probabilmente paragonerebbe i partiti odierni ad altrettanti contenitori «vuoti come un appartamento sfitto».

E proprio qui sta il peccato alla lunga mortale di chi, avendo avuto a disposizione mesi e mesi per accordarsi e dare al Paese un presidente all’altezza di quello uscente, ha preferito mandare in scena una sceneggiata umiliante rivelatrice solo di un pauroso vuoto di leaderhip.

Eppure, un modo per riparare al disastro (a quanti vanno sostenendo che la rielezione di Mattarella sia stata comunque una prova di vitalità della politica è facile replicare che ci si è arrivati solo perché eravamo giunti alla canna del gas) ancora ci sarebbe. Basterebbe, ad esempio, che tutti cominciassero a imitare (o almeno a fingere di farlo) lo «stile Draghi». Ma non per consegnarsi a una sorta di silente e ossequioso «culto della personalità» nei confronti del capo del governo, dopo avere fatto di tutto e di più per sbarrargli la strada per il Quirinale. Ma perché questo è esattamente ciò che si aspettano e che vorrebbero gli italiani a stragrande maggioranza. Tanto più con la pandemia ancora da sconfiggere. Con una emergenza economica destinata ad acuirsi. E con una guerra nel ventre dell’Europa che, se non scoppia entro un mese, potrebbe iniziare quello dopo.

Non a caso i primi due passi di Draghi, finita la buriana quirinalizia, sono stati nell’ordine quello di riunire i suoi ministri (compresi quelli che per ambizioni personali o input di scuderia gli sono sempre stati ostili e con ogni probabilità resteranno tali) per chiedere loro se avessero fatto i compiti. Cioè, i rendiconti indispensabili per ottenere la seconda tranche di finanziamenti (24 miliardi, mica noccioline) del Recovery plan europeo. Al che, di fronte agli sguardi smarriti di molti degli astanti, il premier ha rispedito tutti a casa con l’ordine tassativo di ripresentarsi nel giro di 48 ore (cioè ieri) con le carte in ordine da inviare a Bruxelles. Mentre il secondo atto è stato la telefonata con Putin sulla crisi ucraina. A conferma che la figura di gran lunga più autorevole oggi in Europa, come riconosciuto simmetricamente anche sull’asse Washington-Mosca, è proprio il nostro primo ministro. Il quale, da leader internazionale e pure da “patriota” come direbbe qualcuno, intanto ha ottenuto rassicurazioni circa le forniture del gas russo all’Italia.

Ma che il nostro ceto politico avrebbe solo da guadagnarci ad andare a ripetizione di «stile Draghi» - silenzio e pedalare! - lo dimostra un dato statistico di per sé inoppugnabile. Mi riferisco a quel 90% e passa di italiani già vaccinati contro il Covid. Un risultato che fa il paio con il record anch’esso assoluto in Europa della crescita della nostra economia nel 2021 (+ 6,5%) e che indica il desiderio profondo del Paese di ripartire in unità e sicurezza. Si può quindi anche continuare a inseguire all’infinito i «no vax» e compagnia delirando (sovvertendo così l’Abc della politica secondo cui vince chi ha con sé le maggioranze e non le minoranze). Oppure, a puntare tutto su una contrapposizione di tipo solo ideologico fra gli schieramenti. In tal caso, però, l’esito appare scontato. Fotografato impietosamente da quel 50% di elettori (vedi le ultime amministrative ma ce n’è un’altra tornata in vista) ormai rassegnati a rimanersene a casa. La triste scia creata - verrebbe da chiedersi fino a che punto involontariamente - da un sistema di partiti sempre più simile a una flotta di gusci desolatamente vuoti.