La difesa dei valori costituzionali

Desidero ricordare il presidente di un’altra Assemblea parlamentare, quella europea, David Sassoli. La sua testimonianza di uomo mite e coraggioso, sempre aperto al dialogo e capace di rappresentare le istituzioni democratiche ai livelli più alti, è entrata nell’animo degli italiani. «Auguri alla nostra speranza» sono state le sue ultime parole in pubblico. Aveva appena detto: «La speranza siamo noi». Ecco, noi, insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica …». Queste le parole di chiusura del discorso di Sergio Mattarella ieri pomeriggio di fronte all’Assemblea elettorale costituita da senatori, deputati, delegati delle regioni. Un discorso lungo 38 minuti e interrotto 55 volte dagli applausi dei presenti. Sappiamo bene che queste sono occasioni protocollari nelle quali è la retorica a farla da padrona: ricordiamo che il discorso della rielezione di Giorgio Napolitano fu una sequela di rimproveri all’Assemblea, sempre interrotti dagli applausi e poi finiti nel nulla della distrazione e del disinteresse.

C'è qualcosa di diverso in Mattarella e nelle sue parole: cercheremo di coglierlo. Egli rappresenta la tradizione democristiana, la prima Repubblica e la lezione del raccordo permanente tra le esigenze del popolo e la mediazione politica. Una sintesi di cui la più recente e magnifica interprete è stata Angela Merkel che veniva accusata di “seguire le istanze del popolo trasformandole in azione di governo”. Ed è questa la lezione di Mattarella che, non a caso, dice: «… le urgenze - sanitaria, economica e sociale - ci interpellano …» perciò “noi classe politica dirigente dobbiamo dare risposte soddisfacenti.”

Non possiamo sorvolare sull’altra cifra specifica della presidenza Mattarella: la sobrietà cui s’è sempre accompagnata la misura anche nei momenti più difficili. Perciò, tolleranza e ‘moral suasion’ nei confronti delle esondazioni costituzionali di Giuseppe Conte, premier in rappresentanza del partito più forte in Parlamento, ma decisione responsabile e risoluta nella nomina di Mario Draghi a suo successore alla testa di un governo di unità nazionale.



Un altro elemento costituente del messaggio politico presidenziale riguarda l’agenda politica in gran parte definita dalla strategia condivisa in sede europea: «… l’Italia è al centro dell’impegno di ripresa dell’Europa. Siamo i maggiori beneficiari del programma Next Generation e dobbiamo rilanciare l’economia all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione, nell’ambito della transizione ecologica e digitale. La stabilità di cui si avverte l’esigenza è, quindi, fatta di dinamismo, di lavoro, di sforzo comune … l’impresa alla quale si sta ponendo mano richiede il concorso di ciascuno … forze politiche e sociali, istituzioni locali e centrali, imprese e sindacati, amministrazione pubblica e libere professioni, giovani e anziani, città e zone interne, comunità insulari e montane. Vi siamo tutti chiamati …»

Ora, richiamerò un solo altro concetto: «… una Repubblica capace di riannodare il patto costituzionale tra gli italiani e le loro istituzioni libere e democratiche …»



Escludendo la retorica di rito, aggiungerò che il discorso di Mattarella andrebbe letto e meditato tutto, giacché mostra piena consapevolezza delle questioni dell’agenda politica attuale, compresi i nervosismi della Lega e di Matteo Salvini, l’avanzamento del processo di riforma che riguarda anche la magistratura -che deve trasformarsi da corporazione conservatrice in istituzione partecipe del salvataggio e del rilancio del Paese-, il ruolo dell’Europa e le emergenze internazionali che agitano il nostro continente. Se, come tanti, temiamo che il mondo dei partiti non darà seguito al discorso del presidente, contiamo, peraltro, una «Linea Mattarella» solida come fu solida nel 1917 la «Linea del Piave», resa invalicabile dall’eroismo di un esercito di popolo. Crediamo, cioè, nella qualità politica e morale della sua permanente difesa dei valori costituzionali e repubblicani. I valori che hanno informato, informano e dovranno informare la vita civile nella nostra amata Patria.

