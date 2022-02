L'Ucraina e il gioco delle parti

Il conflitto dell’Ucraina avrebbe potuto essere un dramma scritto da Pirandello. Perché gli attori nel conflitto ucraino agiscono in modo opposto a quello che pensano ed agli obiettivi che vorrebbero ottenere.

Putin assedia l’Ucraina con una chiara minaccia d’invasione. Che in realtà non vuole, perché l’Ucraina ha 45 milioni di abitanti, un terzo di quella russa. E con 150mila soldati si può fare ben poco, a meno di utilizzare armi non convenzionali oggi proibite. Invadere l’Ucraina vorrebbe dire migliaia di caduti russi in battaglia e vertiginoso aumento delle spese militari. E poi invadere, vincere la guerra, per fare cosa? Occupare l’Ucraina? Con quali forze militari, con quale scopo? La Russia è il paese più grande del mondo, con risorse naturale enormi, ma con risorse tecnologiche limitate, una popolazione contenuta (140 milioni), risorse finanziarie buone (600 miliardi di dollari, un quinto della capitalizzazione di Apple). A parte la ricchissima oligarchia al potere, il resto della popolazione vive (si direbbe) modestamente.

Putin ha altri obiettivi. Anzitutto non vuole l’adesione dell’Ucraina alla Nato, perché la Russia si troverebbe circondata da un’alleanza avversaria ai propri confini. Secondo: Putin vuole separare nell’alleanza della Nato gli Stati Uniti dall’Europa, e all’interno dell’Europa separare la Germania dagli altri paesi (secondo il classico «divide et impera»). Terzo, Putin vuole utilizzare la crisi ucraina per consolidare la propria alleanza con la Cina, in funzione antiamericana. Tra Russia e Cina nel passato non sono mancate le occasioni di scontro, come quello sul fiume Ussuri nel 1969. Ma oggi sono unite contro il comune nemico americano. L’obiettivo è ricacciarlo oltre il Pacifico e oltre l’Atlantico, per poi batterlo sul piano della potenza economica (la Russia mette le materie prime, la Cina manodopera e tecnologia), così da contrastarne l’influenza globale. Anche sul piano dei valori e diritti civili: la democrazia liberale deve essere battuta sul piano storico, le autocrazie sono la nuova forma vincente di governo. Un proclama non molto distante da quello nazifascista degli anni ’30.

Non ultimo, tra gli obiettivi di Putin, vi è l’aumento del prezzo del gas, già concretizzato, da cui dipende l’Europa per il 40 percento. La crisi ucraina ne è l’occasione, ma le motivazioni sono più profonde. Il piano della transizione green prevede una drastica riduzione dei combustibili fossili nell’arco di 10 anni, per cancellarli del tutto nell’arco di 25. Un battito d’ali nella storia dell’umanità. Il razionamento delle forniture di gas (per l’Italia ridotte del 45 percento) è un’eccellente occasione per dividere l’Europa, distaccando in particolare i Tedeschi (agganciati con il Nord Stream 2) dal resto. Il tutto con un drastico aumento dei prezzi, che serve per finanziare i fondi sovrani russi, in particolare quello per l’erogazione di migliori pensioni ai concittadini meno fortunati.

Gli Stati Uniti non sono meno ambigui. Da un lato minacciano Putin di pesantissime ritorsioni nel caso d’invasione, dall’altro non mollano sulla libera decisione dell’Ucraina di entrare nella Nato. L’invasione russa consentirebbe agli Stati Uniti non solo di infliggere le sanzioni alla Russia, ma anche di mettere l’Europa nelle condizioni di prendere o lasciare l’alleanza atlantica. Sarebbe anche un avviso alla Cina qualora pensasse di invadere Taiwan.

In questo gioco delle parti pirandelliano, la posizione più fragile sotto gli occhi di tutti, è quella dell’Europa. Perché è pur l’area più ricca al mondo, ma non è autosufficiente né sul piano delle risorse energetiche, né tantomeno sul piano militare («se vuoi la pace, prepara la guerra»). L’Europa è un ponte che si regge sui pilastri di appoggio ai lati del fiume.

Purtroppo, l’unica soluzione realistica è quella di una parziale separazione, auspicabilmente consensuale e temporanea, della Nato europea (Regno Unito escluso) dalla strategia americana. Per ragioni storiche, l’Europa può essere solo una potenza che svolge attività di mediazione, e non di conflitto. Perché manca di una forza militare forte, e -per fortuna- di una diplomazia aggressiva. L’Europa deve connettere i puntini del mondo, non tagliarne i fili.

I Saggi del mondo, a cominciare dal nostro Papa Francesco, raccomandano che la cooperazione volontaria internazionale è la soluzione. Come l’amore nella canzone dei Beatles. Ma nessuno li ascolta, perché manca la fiducia reciproca. Senza fiducia la cooperazione non funziona. Se manca la fiducia, la conclusione sarà sempre la peggiore.