La Costituzione e un nuovo sguardo sul futuro

Pochi giorni fa il Parlamento ha votato a larghissima maggioranza una riforma costituzionale che introduce formalmente nell’art. 9 Cost., dedicato alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale del Paese, il principio della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Inoltre, viene affidata alla legge l’individuazione e la disciplina di modi e forme per la tutela degli animali.

Proprio la comparsa di questi due nuovi ‘attori’ della scena giuridica (le generazioni future e gli animali) costituisce la novità più grande e visibile di questo intervento di riforma.



L’ambiente, nelle sue diverse declinazioni, è da tempo un valore fondamentale con un chiaro, per quanto ‘implicito’ (invero, il lemma ‘ambiente’ è stato inserito per la prima volta in Costituzione con la riforma regionalista del 2001) radicamento costituzionale. Tuttavia, non bisogna pensare che sia per questa parte un risultato inutile o ripetitivo.

L’art. 9 è uno dei ‘luoghi’ più rappresentativi dell’identità costituzionale, e dunque questa nuova collocazione del valore ambientale non può che riflettersi in senso positivo sulla sua rilevanza.

Aloro volta, nozioni come ‘biodiversità’ ed ‘ecosistemi’ apportano un indubbio arricchimento al discorso ecologico, alla luce soprattutto delle sfide poste dalla crisi climatica, e della consapevolezza delle connessioni sempre più marcate tra ambiente e salute.



«Perché dovrebbe importarmene delle generazioni future? Cosa hanno fatto loro per me?». È una battuta di Marx (non Karl, ma Groucho, l’attore comico). Effettivamente non hanno fatto nulla, ma nemmeno potrebbero farlo. Noi invece sì, possiamo fare tanto per le generazioni future, nel bene e nel male. E proprio questo è il punto di svolta che ha portato l’etica e il diritto ad occuparsi delle generazioni che verranno, a prendere sul serio l’idea che abbiamo una responsabilità morale e giuridica verso di loro, un dovere di considerazione che nasce dalla presa d’atto della enorme potenza distruttiva delle nostre azioni (e delle nostre omissioni, se guardiamo allo stallo che caratterizza le climate policies).

Proprio la questione del clima è il simbolo di questa nuova ‘narrazione’ etica e giuridica, insieme ad altri elementi come la biodiversità, i progressi talvolta inquietanti delle tecnologie genetiche, alcune implicazioni legate all’evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale, i disastri sociali ed economici di un mondo troppo diseguale, come ci ha ammonito Papa Francesco nella sua splendida Enciclica Laudato Si’.



Lo sguardo che le Costituzioni normalmente rivolgono al futuro, con l’ambizione di durare nel tempo, di cambiare la società, renderla migliore e più giusta, assume oggi un tratto diverso. Il futuro è incerto, a rischio, e quindi va preservato, reso possibile in condizioni non troppo deteriori rispetto a quelle attuali. L’ambiente, le risorse naturali, la biodiversità, vanno protetti non solo in funzione di specifiche e attuali esigenze sociali, ma in quanto beni fondamentali per garantire l’equilibrio dei contesti e delle condizioni per la sopravvivenza del genere umano.

Anche se il riferimento alle generazioni future non è una totale novità nel panorama giuridico e istituzionale italiano (lo troviamo già in alcune leggi e in alcune sentenze della Corte Costituzionale), quando una parola entra stabilmente nel linguaggio costituzionale, pur apparentemente senza imporre obblighi immediatamente azionabili, poi prende la sua strada che può essere anche diversa da quella immaginata dai suoi estensori, e talvolta riesce a produrre conseguenze e cambiamenti molto importanti.



Quante norme originariamente programmatiche della nostra Costituzione hanno finito con l’assumere progressivamente un impatto significativo sulla vita delle persone e sulle dinamiche sociali, diventando risorse argomentative a disposizione dei giudici e della Corte Costituzionale, o elementi di legittimazione del lavoro legislativo.

In Germania, una norma costituzionale introdotta nel 1994 sulla protezione da parte dello Stato dei fondamenti naturali della vita e degli animali (e sulla responsabilità nei confronti delle generazioni future) è stata utilizzata l’anno scorso dal Tribunale Costituzionale per censurare l’insufficienza delle politiche del Governo tedesco in tema di climate change. Una sentenza rivoluzionaria, che dimostra proprio come, una volta inserite in Costituzione, certe parole possono acquistare nel tempo forza, e capacità di modificare e di condizionare ‘obbligatoriamente’ il comportamento delle istituzioni.

Non è una prospettiva semplice. Anzi, è un percorso lungo e accidentato. L’istanza intergenerazionale pone una sfida radicale alle forme reali della politica e della democrazia, che appaiono invece schiacciate sugli interessi del presente, sulle preferenze di chi vota oggi, sul tempo corto dei sondaggi.



In questo scenario, gli interessi e le aspettative delle generazioni future rischiano di scomparire, di essere troppo deboli. Chi non c’è ancora non esiste al tavolo della negoziazione politica. Può solo sperare che qualcuno decida di rappresentarlo e di farsi carico delle sue esigenze. La democrazia sconta un pesante divario generazionale (evidente anche solo nel contrasto tra i giovani che nelle piazze di tutto il mondo hanno manifestato per una svolta seria nelle politiche sul clima e i ‘rappresentanti’ dei Paesi dalle cui decisioni alla fine dipende la speranza di fermare o mitigare questa emergenza), e questo è un problema per la stessa democrazia, e non solo per chi non trova spazio nelle sue procedure.



Il fatto che queste esigenze abbiano ora un posto formale nel disegno costituzionale, segna un cambio di passo, una consapevolezza nuova, che opera come un fattore di rafforzamento delle politiche e delle misure (che vengono o possono essere) adottate sul piano legislativo e amministrativo, mettendole al di sopra dell’indirizzo politico della maggioranza di turno. Inoltre, si conferisce ai giudici un parametro di sindacato e di contestazione delle scelte e delle omissioni legislative e amministrative.

Dobbiamo sapere però che non è solo una questione politica o giuridica. Un futuro veramente sostenibile, il rispetto per gli interessi delle generazioni future, richiede a tutti noi comportamenti responsabili, coerenti, la convinzione che questo valore deve diventare parte di un grande scopo morale comune, di cui dobbiamo sentirci protagonisti e non solo spettatori. Solo così questa riforma sarà davvero il punto di inizio di una nuova e promettente storia costituzionale.