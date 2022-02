Alla società liquida serve una politica solida

Lungo gli 8.300 chilometri di costa del nostro meraviglioso Paese, sono 29.689 (fonte: Mef) le concessioni demaniali marittime rilasciate – perlopiù – a gestori di stabilimenti balneari. Posto che il relativo gettito complessivo annuo ammonta a 115 milioni di euro (Mef), l’aritmetica elementare ci informa che, in media, ogni concessione paga un canone di meno di 4.000 euro all’anno: importo non dissimile dal costo di un abbonamento stagionale per un ombrellone con due sdraio. Vero, la media semplice è uno strumento rozzo – ci sono certamente stabilimenti balneari che pagano di più – ma anche implacabile, nel suo rigore matematico – c’è anche chi paga di meno: per la precisione (fonte Agcom) 21.581 concessioni versano meno di 2.500 euro annui –. Altrettanto vero, occorre tener conto degli investimenti che i concessionari hanno sostenuto per impianti, attrezzature e migliorie varie; ed infatti il provvedimento varato recentemente dal Consiglio dei ministri prevede meccanismi perequativi al riguardo.

Risulta comunque innegabile che metter mano ad una situazione siffatta sia imposto dal buon senso, molto prima del fatto che «lo vuole l’Europa» (la Direttiva Bolkestein, peraltro, attende il suo recepimento da oltre quindici anni). Ma gli esponenti politici che lo ammettano con chiarezza sono rara avis, ed è molto probabile che l’iter parlamentare della norma risulti assai travagliato.

Il caso degli stabilimenti balneari è solo uno dei tanti. Le ragioni della crescente propensione della politica a farsi sistematicamente paladina di categorie/lobbies/corporazioni magari di piccole dimensioni, ma con forti interessi identitari sono facilmente intuibili: nella cabina elettorale, la memoria del titolare del bagno Belmare è molto più vivida di quella dei suoi clienti estivi. Accontentare interessi particulari, anche se a discapito dell’interesse generale, crea consenso.

Il problema assume connotati ben più generalizzati e profondi, se calato in un contesto, quale il nostro attuale, dove la dialettica sociale risulta sempre meno legata a istanze collettive (tradizionalmente rappresentate dalle categorie politiche destra-sinistra), ed invece disgregata in una miriade di aspirazioni e di desideri soggettivi e volatili. È la «società liquida», metafora coniata già nel 2000 dal sociologo Zygmunt Bauman per descrivere l’avvento della post-modernità, dove la globalizzazione e l’individualismo imperante sanciscono la crisi delle tradizionali ideologie novecentesche.

Anche prescindendo da legittimi dubbi sulla pervasività e soprattutto sulla irreversibilità di tale processo di deideologizzazione (da sempre le civiltà umane necessitano, come collante indispensabile, di ideologie/narrazioni/insiemi di valori condivisi, che mutano, anche radicalmente, nel tempo), la questione che qui interessa è: per rappresentare e governare la società attuale, eventualmente liquida, anche la politica deve liquefarsi?

Politica liquida è quella che, appunto, insegue freneticamente il consenso, rincorrendo la volatilità degli umori e delle pulsioni, sondandoli e blandendoli quotidianamente sui social e sulle piattaforme virtuali. È la politica in cui i partiti rinunciano al ruolo di intermediazione fra elettori ed istituzioni, cioè alle funzioni di filtro, decantazione e mediazione degli interessi particolari e di formazione del ceto politico, demandando invece a continui ed infiniti sondaggi e consultazioni online della base (che dovrebbero rappresentare «la volontà del popolo») la responsabilità di qualsiasi decisione e scelta collettiva.

Le istituzioni ed organizzazioni politiche hanno come finalità ultima la buona gestione della cosa pubblica, cercando le soluzioni (non creando problemi); mediando le contrapposizioni (non fomentandole); utilizzando al meglio le risorse (non sprecandole). Servono chiarezza (non è possibile accontentare tutti e subito) e competenza (in un mondo sempre più complesso). Si tratta di una agenda forse poco spettacolare e di scarso appeal mediatico, ma evidentemente non così peregrina, se è sempre più vero, purtroppo, che l’unica solida e crescente maggioranza elettorale è rappresentata da chi rinuncia al diritto di voto.