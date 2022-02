Cambio di strategia con la guerra in ucraina è finita l'epoca del «contenimento»

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, oltre ad essere un’immane tragedia per il popolo ucraino, porterà ad un cambio storico di strategia dell’alleanza tra Europa e Stati Uniti verso la Russia.

Fino ad oggi, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, la strategia è sempre stata quella del “contenimento”, così come tracciata dall’ambasciatore americano Kennan da Mosca con il suo storico telegramma. Che ha significato non il raggiungimento di un particolare obiettivo, ma il mantenimento dello status quo, senza azioni specifiche finalizzate a cambiare l’equilibrio consolidato alla fine della guerra. Vi sono stati episodi gravi di frizione tra i due blocchi, ma non si è mai sfiorato il rischio di un conflitto aperto, grazie soprattutto all’assicurazione di una “mutua distruzione” conseguente l’uso delle armi nucleari.

Con l’invasione dell’Ucraina indipendente da parte della Russia tutto è cambiato, perché la strategia del contenimento da parte della Nato (Stati Uniti inclusi) non ha proprio funzionato.

La minaccia di una reazione adeguata verso un’eventuale invasione non è stata sufficiente. La Russia ha avviato comunque l’invasione.

Darsi una strategia comporta due passi interconnessi: il primo (ovvio) significa anzitutto fissare un obiettivo finale da raggiungere, con la specificazione di tutti i passi antecedenti per conseguirlo (la cosiddetta backward induction); il secondo significa definire una “strategia di uscita” dopo aver conseguito l’obiettivo. Per intenderci, la seconda guerra in Irak da parte degli Stati Uniti è fallita perché una volta conseguito l’obiettivo di deporre Saddam Hussein, è mancata una strategia di uscita, se non una generica affermazione di costruire uno stato democratico. Tentativo fallito.

Ora, fallito l’obiettivo di contenere Putin dal perseguire il suo obiettivo di ricostituire la ex-Unione Sovietica, Stati Uniti ed Europa quali obiettivi intendono darsi? Tenendo conto per gli Alleati che l’opzione militare (boots on the ground) non è praticabile, e che la posizione dei due alleati verso Putin è molto diversa. Per gli Stati Uniti la Russia è un comprimario nella sua strategia globale, perché il vero avversario è la Cina. Per l’Europa una convivenza pacifica con la Russia è condizione necessaria per un proprio sviluppo equilibrato, in termini di utilizzo delle risorse energetiche primarie, e di mercato per le proprie esportazioni.

La prima risposta strategica da parte di Usa ed Europa è stata l’intensificazione delle sanzioni, in primis nei riguardi dei singoli leader russi, (a partire dallo stesso Putin e dal ministro degli esteri Lavrov), e nei riguardi del sistema finanziario russo, senza ancora una decisione riguardo l’esclusione delle banche russe dal sistema di pagamenti Swift. Le sanzioni (a parte quelle alle singole persone) hanno effetti devastanti per chi li subisce, ma anche per chi li applica. Le banche russe escluse dal sistema Swift certamente non saranno in grado di procurarsi dollari (il 70% dei pagamenti mondiali), ma non saranno nemmeno in grado di restituire i prestiti già in essere verso il sistema bancario occidentale. L’Italia come farà a pagare il gas che importa? Così, a cascata, si hanno effetti controproducenti per tutte le tipologie di sanzioni. Efficaci, ma non sufficienti per imporre un cambio di direzione della politica militare russa.

Un effetto immediato nell’alleanza occidentale è la nuova consapevolezza che il primo a pagare per l’aggressività russa è l’Europa. Il proprio futuro sviluppo viene messo a rischio dall’invasione militare russa. Un rischio che potrebbe essere radicalmente ridimensionato se agisse in modo unitario. Francia, Germania e Italia da sole spendono in risorse militari 134 miliardi, più del doppio della Russia che ne spende (solo) 60. (Gli Stati Uniti spendono 10 volte di più!). Tuttavia, insieme non costituiscono una forza di deterrenza tale da annullare le pretese espansionistiche russe. Non solo, ma l’Europa nel Mediterraneo (Siria e Libia) e in Africa (nel Mali) sta arretrando a fronte del nuovo colonialismo russo (in Africa anche di quello cinese).

Siamo i più forti ma stiamo perdendo, perché? L’inizio di una nuova strategia non può che partire dalla risposta a questa prima domanda.