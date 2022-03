La tragedia dell'Ucraina e il ruolo dell'europa

Abbiamo tutti davanti agli occhi le immagini tremende delle distruzioni delle città Ucraine e delle sofferenze della popolazione. Una immagine credo abbia colpito più di ogni altra è quella dei bambini costretti a vivere le privazioni indotte dalla guerra ed in particolare non riusciamo a dimenticare i bimbi del centro oncologico.

Chi, come la mia famiglia, conosce il dramma dei bambini affetti da questa grave malattie e delle sofferenze che devono sopportare assieme alle loro famiglie può comprendere il dramma di aggiungere a queste anche le conseguenze dovute alla guerra. Questi bambini con le loro mamme costretti a vivere nei bunker in condizioni difficili o a dover sopportare drammatici trasferimenti sono la rappresentazione del dramma di un popolo a causa di un autocrate sanguinario spinto solo da un folle desiderio di potere.

Ma quale è il ruolo dell’occidente ed in particolare dell’Unione Europea in questo drammatico evento?

Riteniamo che le azioni della Alleanza Atlantica siano state al massimo tempestive e di adeguata forza date le condizioni di impossibilità di un intervento diretto nella guerra per le caratteristiche fondanti dell’Alleanza stessa e per non creare i presupposti di una guerra mondiale.

L’aver rapidamente messo in campo sanzioni durissime per la Russia e aver messo in moto una macchina di consegna di armi di difesa per il popolo ucraino sono stati provvedimenti utili da un lato a creare condizioni di estrema difficoltà per il sanguinario Presidente della Russia e di aiuto alla drammatica difesa dell’Ucraina e del suo coraggioso Presidente Zelensky. Fra le altre considerazioni emerge un confronto evidente fra un Presidente assetato di potere e senza scrupoli come Putin e un Presidente generoso e coraggioso fino alla estreme conseguenze come Zelensky.

Anche l’Assemblea generale dell’Onu ha approvato con una maggioranza schiacciante la risoluzione contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina chiedendo a Mosca un ritiro immediato delle truppe e condannando le minacce nucleari. E’ significativo che la Cina non abbia votato contro ma si sia astenuta.

I negoziati in atto fra Russia e Ucraina procedono a rilento e la Russia impone, per il cessate il fuoco, condizioni fino ad oggi inaccettabili da parte dell’Ucraina.

Ma quale è stato il ruolo dell’Unione Europea in questa scenario di guerra all’interno dei confini europei? Dobbiamo dire che anche in questa seconda tragica emergenza l’Unione Europea si è mossa in modo unitario, rapido ed efficace.

I leader dei maggiori Paesi hanno tentato in ogni modo di scongiurare l’invasione russa con colloqui diretti con Putin.Tutto questo invano in quanto nella mente di questo autocrate meglio definibile come dittatore il disegno della conquista di un popolo libero con un governo democraticamente eletto era già presente da mesi.

L’Unione Europea , come dicevamo, ha agito per la seconda volta dopo la pandemia in modo efficace. L’aver messo in campo sanzioni pesantissime e avere inviato importanti dotazioni militari all’Ucraina sono stati comportamenti adeguati alla gravità di una guerra alle frontiere europee. Abbiamo potuto vedere in questa occasione in azione il Comitato militare dell’Unione Europea che ha come Presidente il Generale Graziano nell’azione di consegna delle armi all’Ucraina.

Questo in sintonia con l’azione dell’esistente Agenzia europea per la difesa. Possiamo davvero dire che l’annoso progetto della costituzione di una difesa comune europea abbia drammaticamente avuto una spinta da questa gravissima crisi umanitaria attraverso la definizione di una cosiddetta bussola strategica verso questo importante obiettivo.

Invece riteniamo che la risposta alla richiesta del Presidente dell’Ucraina Zelensky di ingresso nell’Unione Europea sia stata non in linea con la drammaticità del momento in quanto la Presidente della Commissione ha dichiarato che i tempi per l’approvazione dell’adesione saranno lunghi; noi ci auguriamo che invece l’Unione Europea metta in campo da subito una procedura accelerata in linea con la drammaticità degli eventi.

In ogni modo la risposta dell’Europa e del mondo occidentale deve continuare ad essere ferma ed unitaria per bloccare la colpevole furia distruttrice del leader russo che non si sta fermando nemmeno di fronte alla distruzione delle città e all’uccisione dei civili e dei bambini.