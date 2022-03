Forse è meglio lasciar spazio alle donne

E se, amici maschietti, visto quello che abbiamo combinato, in tutti gli anni e i secoli da che mondo è mondo, e quello che stiamo combinando adesso, decidessimo di togliere la nostra quasi sempre nefasta o inconcludente presenza e lasciassimo i comandi alle nostre madri, mogli e figlie?

Certo, facile obiettare: ma come si fa? La donna è anch’essa… uomo, ed è tutto da provare il fatto che il comando al femminile migliorerebbe la situazione. Vero. Non è detto; ma proviamoci: tanto, il meglio del nostro peggio l’abbiamo dato abbondantemente. E’ lì da vedere: per restare all’ultimo secolo, il XX: due grandi guerre mondiali, bomba atomica, Comunismo e Nazifascismo, Foibe, Purghe, massacri, la Shoah, Indocina, Vietnam, Corea, guerre civili, Corno d’Africa, ex Jugoslavia, lo sterminio di intere popolazioni in Africa. E quante altre tragedie. No, non c’è niente da fare. Il ‘terribile amore per la guerra’’ (James Hilman) da sempre, periodicamente, si impossessa di noi, e con una sorta di terrificante ritualità, aborrita a parole ma in realtà praticata con tutti i crismi dell’inumanità, rivela con folgorante e tremenda chiarezza chi siamo; e soprattutto che cosa siamo capaci di fare in un determinato contesto sociale, economico e politico. Ebbene ecco il nuovo arrivato nella galleria dei mostri inumani, la faccia inespressiva, gonfia di livore e tracotanza, un ometto alto tre soldi di cacio, padrone del gas e delle armi nucleari, che oggi minaccia ben altro che un inverno senza riscaldamento, bensì di radere al suolo una capitale e occupare una nazione.



È uno spettacolo di terribile crudeltà che sul momento desta orrore ed esecrazione in tutti noi, persino nei fabbricanti e nei mercanti di armi. E questa volta il dio della Guerra, Polemos e la figlia Alalà, ci presentano uno spettacolo di efferatezze brutali, immagini sconvolgenti. Non più la tragedia liofilizzata con i giochini telematici della Guerra del Golfo: un rettangolo sullo schermo con al centro un punticino; un pulsante; un conteggio –quattro- tre- due- uno- zero. Il puntino esplodeva e via sotto con un altro video entusiasmante come il MortalWar al quale sta giocando nostro figlio nella sua stanza con gli amici, un aereo abbattuto 100 punti, battaglia tra carri armati 200, 10 punti ogni soldato ucciso. Penale di 50 punti se ammazzi un tuo alleato. Bonus di cento punti se fai fuori un generale nemico. Nossignori: adesso la guerra di Putin racconta finalmente lo strazio reale della morte violenta, le agonìe e la disperazione, profughi, bambini che piangono, madri che urlano la disperazione di chi ha perduto un figlio. E’ un problema, un dramma antichissimo, quello dell’uomo che ha dentro di sé le potenzialità di divenire Hitler o Stalin, il dottor Morte Menghele, Eicmann o Vishinski, Gengis Can o Pol Pot. E periodicamente la mostruosità si incarna: diventiamo inumani, sacrifichiamo l’umanità al dio Polemos, della cui figlia Alalà siamo tutti seguaci, chi volonteroso consenziente e chi invece inconsapevole. Mostruosità sulla quale hanno indagato menti eccelse di pensatori, filosofi, artisti, scrittori, come per esempio Tolstoj. «Perché milioni di uomini cominciarono ad ammazzarsi a vicenda? Chi glielo ordinò? Si direbbe fosse chiaro che nessuno di loro ne avrebbe tratto alcun beneficio, anzi per tutti le cose sarebbero peggiorate».

E dunque? Anche Immanuel Kant entra nella genesi del conflitto che secondo i filosofi Greci è alla base di ogni attività: «La guerra non richiede alcuna motivazione, ma appare radicata nella natura umana».

Già nel Nuovo Testamento non si nutrivano dubbi: «Da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Bramate e non riuscite a possedere e uccide. Invidiate, non riuscite a possedere e fate la guerra».



Guerra come bisogno, come valore supremo di risoluzione dei conflitti, pseudo divinità rimasta nel nostro dna ancestrale? Ne è convinto anche Barack Obama che aggiunge a questa certezza quella che le cose «andrebbero meglio se fossero gestite da donne, indiscutibilmente migliori degli uomini, pur nella limitatezza della natura umana». E dunque largo alle donne nei Parlamenti e nei Governi. Certo non sarebbe male avere pronte personalità come Angela Merkel la Regina Elisabetta. E c’è chi ancora venera la Thatcher. Il numero delle donne al potere è in aumento, un po’ poco da noi in Italia, molto di più nel Paesi del Nord. Si sono affidati a figure femminili nei posti di comando in Estonia, Serbia, Germania, Islanda, Danimarca, Lituania Norvegia, Finlandia, Slovacchia. A capo della Commissione Europea è salita Ursula von der Leyen. E Kamala Harris è la prima donna a essere diventata vicepresidente degli Stati uniti. Dunque largo alle nostre madri sorelle figlie fidanzate compagne.

C’è bisogno di una rinascita femminista che conquisti il potere. È accaduto in una città ‘eterna’ nel 383 a,C, ad Atene, ne «Le donne all’Assemblea», commedia di Aristofane. E come sempre nelle vicende umane è il sesso a ingarbugliare la situazione. Raggiunta e superata la parità politica e preso il comando le Ateniesi varano un piano di parità sessuale, anzi di primazia femminile: Ogni uomo bello dovrà giacere con tre racchie prima di consumare con la più affascinante. Ma che fare quando tre vecchie decrepite hanno il diritto di giacere con un ragazzo bellissimo, il quale sottraendosi all’orrendo ricatto, perderebbe il piacere di amare la giovane carina e formosa? Se ne farà una ragione: chi ha il potere vince.