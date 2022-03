Aiutare l'Ucraina senza se e senza ma

Rassegnarsi e lasciar morire il popolo ucraino?

Prima di rispondere, voglio ricordare che la morale e la politica sono due concetti autonomi e spesso contrastanti, ma che, per la nostra sensibilità, la morale ha un rango superiore rispetto alla politica.

Quindi, possiamo sostenere che la nostra coscienza morale dice di no. Che non possiamo rassegnarci a lasciar morire il popolo ucraino. Naturalmente, non basta e non basta ai tanti che in questi giorni si esibiscono in «distinguo» figli del pregiudizio, della informazione preferenziale, nella quale il destinatario sceglie la notizia che più gli aggrada, e spesso della malafede. Non dimentichiamo al riguardo che il groviglio di interessi, non sempre limpidi che legano alcuni italiani singoli, realtà imprenditoriali e politiche all’autocrate insediato nel Cremlino.

Intanto, l’Europa - e noi italiani con essa - è impegnata nel soccorso massivo delle centinaia di migliaia di ucraini (e, tra essi, anche russofoni del Donbass) che stanno lasciando il loro paese per sfuggire alle bombe. Bombe provenienti da militari russi che, per ordine di Putin, sono lo strumento dell’aggressione russa. Il nostro senso morale è turbato dal sapere che gli ucraini schierano alcune brigate composte da milizie neonaziste (sembra siano tre, una a Mariupol, due a Leopoli), un richiamo agli orrori della seconda guerra mondiale. Ma deve essere altresì turbato dallo schieramento, da parte russa, di mercenari del gruppo Wagner, da 2000 a 4000, veri killer professionisti presenti in tutti i teatri in cui opera la Russia. Il comandante e padrone della compagnia di ventura recherebbe sul braccio il tatuaggio delle SS, in ricordo delle gesta del famigerato corpo nazista.

Quindi, l’unico criterio che possiamo applicare alle vicende in corso inizia e si esaurisce nella responsabilità russa dell’aggressione.

E sempre dal punto di vista morale, prima che politico o giuridico, dobbiamo sottolineare il pieno diritto, morale e civile, degli ucraini a difendersi dall’aggressore. Non un diritto sporadicamente esercitato, ma un diritto di popolo visto l’impegno generale di tutti gli ucraini di sesso maschile - ma anche di sesso femminile - nella difesa della loro patria.

Un esempio eroico cui non siamo da tempo abituati.

E in politica? Naturalmente, ci sono in tanti che suggeriscono a Volodymyr Zelenskj di risparmiare le vite dei suoi concittadini e arrendersi. È questa la soluzione? Sarebbe bello poter formulare una domanda del genere a coloro che si sono battuti nella Resistenza italiana al nazi-fascismo. Ma non si può e, quindi, dobbiamo prendere atto che una soluzione del genere non è affatto risolutiva. Il Cremlino ha dichiarato con chiarezza che il suo obiettivo è quello di ricostituire i confini dell’Urss. La resa dell’Ucraina non fermerebbe l’espansionismo russo che ha a portata di mano la Moldavia, l’enclave di Kalinin, l’Estonia, la Lituania e la Lettonia, nazioni nelle quali esistono ampie minoranze russofone.

Poiché la storia del Novecento è la fondamentale lezione per le democrazie occidentali, soprattutto per il cedimento di Monaco (1938), definito da Winston Churchill la «scelta del disonore che non avrebbe evitato la guerra», dobbiamo renderci conto che la resa dell’Ucraina sarebbe il viatico di nuove aggressioni.

La politica, quindi, ha un solo spazio di manovra: quello di porre alla Russia la questione di un assetto europeo che rassicuri gli europei - tutti, russi compresi -, che cioè ristabilisca il principio di integrità territoriale e di rispetto dei popoli. Fra l’altro, non è detto che un cedimento sul Donbass e sulla Crimea possa placare la patologica necessità di affermazione del capo dell’impero russo.

La strada adottata, quindi, delle sanzioni (rispetto alla quale ieri s’è verificata la prima grave rottura del fronte occidentale con il rifiuto europeo di interrompere i flussi in entrata di gas e petrolio russo) è l’unica praticabile, a dispetto dei sacrifici che comporterà. E il sostegno all’eroico popolo ucraino con derrate alimentari, medicinali e armi costituisce un reale, concreto sostegno alla sua lotta di libertà.

In questo momento non ci sono altre vie. Se gli ucraini intendono difendere la patria, dobbiamo sostenerli senza se e senza ma. L’unico modo sicuro per evitare il pericolo è la resa. Degli ucraini e dell’Occidente. Occorre saperlo.

