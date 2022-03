La forza dei popoli e il bisogno di Pace

Ci sono tre cose almeno che ci sta insegnando questa guerra orrenda, la prima: l'importanza di vivere in pace. Ci rendiamo conto adesso di come non abbiamo mai dato importanza a quanto sia fondamentale vivere senza guerre nel rispetto della convivenza civile e dell'armonia dell'universo. Adesso che ci alziamo la mattina con l'angoscia di scoprire cosa sia successo di terribile in Ucraina, che ci addormentiamo male la notte con l'incubo dei bambini morti, delle madri sotto le macerie o riverse a terra senza vita uccise dai colpi di mortaio, dei vecchi portati in braccio dai soldati, che lottiamo contro il pensiero della minaccia di una guerra nucleare, rimpiangiamo quanto era bello vivere senza questi pensieri di morte, pensiamo a come stavamo bene anche con i nostri problemi piccoli o grandi, a quanto poco valore abbiamo attribuito alla concordia tra i popoli.

«Peace and love» è diventato nel tempo più un atteggiamento

una moda, due parole che hanno perso via via la loro verità semantica.

La seconda cosa che abbiamo imparato a conoscere è il concetto di popolo e di resistenza. Calati nella realtà vera però. Non la resilienza di cui troppo ci siamo riempiti la bocca. La Resistenza. E in questo il presidente Volodomyr Zelensky da quando è iniziato tutto non smette di colpirci. Ebreo, russofono, laureato in giurisprudenza, mai esercitata la professione da avvocato, talento artistico votato alle scene: ex comico, ballerino, vinse anche l'edizione ucraina di ballando con le stelle, attore di una serie dal titolo profetico: servitore del popolo. Dal giorno in cui scese davanti al palazzo municipale, vestito in abiti militari, annunciando che da lì, da Kiev, non se ne sarebbe mai andato, per restare a combattere e difendere il suo popolo, da quel momento noi «occidentali» abbiamo ricevuto come fosse stata una scossa il senso potente di appartenenza a una Patria, l'attaccamento feroce alla propria Storia e ai propri valori, l'irrinunciabile necessità di lottare per questi valori e la forza forse incosciente di sfidare un nemico molto molto più forte e impossibile. In una intervista una insegnante di Zelensky ha dichiarato di non averlo votato perché «non parlava bene l'ucraino» e «perché poi faceva il pagliaccio: allora come può un pagliaccio fare il presidente? Deve continuare a fare il pagliaccio»(...).



Una visione diversa dalla fondatrice di Femen, movimento femminista ucraino fondato nel 2018, Inna Shevchenko (rifugiata politica in Francia da dieci anni) che a Micromega ha dichiarato: «Mentre nel mondo sempre più pagliacci fanno i politici qui un pagliaccio è diventato un vero leader. Questo dovrebbe essere un campanello d'allarme per le persone in tutti gli stati europei. Nel senso che non è vero che uno vale l'altro, che non importa chi si vota e se si vota, perché invece quella persona che è stata eletta potrebbe un giorno ritrovarsi a gestire una crisi. Zelensky è entrato in politica senza nessuna esperienza, e forse proprio per questo si sente molto vicino alla gente. Riflette il comportamento coraggioso dei civili comuni».

In Zelensky «pagliaccio» (stesso mestiere di colui che da noi ha fondato un movimento, che voleva aprire il parlamento «come una scatoletta di tonno», ma con il quale pare abbia poco in comune) abbiamo visto un Davide postmoderno che sfida il gigante Golia che non ha alcuna forza empatica ma è armato fino ai denti e soprattutto possiede l'atomica. Usa il linguaggio, servendosi dei social, parla alla gente, qualche volta pecca di retorica: ma secondo gli esperti di geopolitica, su questo Zelensky ha già vinto la guerra. La sua dichiarazione di resistenza è diventata anche la nostra. Le sue dichiarazioni di appassionati intenti di difesa del suo popolo e lotta contro l'invasore ci hanno ricordato di quanto sia bello quel sentimento (da tempo dormiente) di amore per la propria patria e la propria gente. Appartenenza e sacrificio. Ideali e spirito di servizio.

Infine: l'ultima (per ora ) lezione che ci stanno dando questi ultimi 15 giorni che ci hanno sconvolto la vita è speculare alla seconda. E ci arriva dalle piazze di molte città della Russia. La forza e la potenza di chi scende a manifestare contro Putin sapendo di andare incontro ad arresti e violenza. Protestare insieme sfidando la censura, le botte e le manette è ancora un'opzione che può osteggiare la tirranide, unire le persone sotto la grande ala della libertà. Chi protesta in Russia sono per lo più ragazzi. I ragazzi della generazione «N» come Navalny, sulla scia dell'insegnamento e della stessa vita dell'oppositore di Putin, il dissidente che tentarono di avvelenare, condannato a due anni e mezzo di carcere, da oltre un anno in prigione e che rischia di rimanerci fino al 2023. Questi giovani della generazione «N» sono la testimonianza del cambiamento dall'interno, la forza che non si ferma davanti all'ingiustizia divenuta regime e sicuramente per noi un esempio che ci deve illuminare la strada.