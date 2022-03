Immagini di guerra: i media usino sobrietà

Durante il Covid i media sono stati spesso accusati, a torto o a ragione, di aver contribuito a seminare il panico nella popolazione e di aver raccontato in maniera troppo allarmistica l’andamento della pandemia. In particolare sono finiti nel mirino di quanti, denunciando la sovraesposizione dei virologi, auspicavano un’informazione più sobria e meno urlata.

Pur non potendosi negare alcuni eccessi sensazionalistici, si tratta di critiche ingenerose verso la stragrande maggioranza dei giornalisti, alcuni dei quali hanno raccontato senza soste l’evoluzione dell’emergenza Covid dai luoghi del contagio e della sofferenza, fuori dagli ospedali, in condizioni logistiche precarie, correndo anche rischi per la propria salute.

È vero però che sui media di altri Paesi il peso specifico delle notizie

sul virus è stato inferiore e che a volte gli italiani avrebbero anche gradito che si parlasse d’altro e che si trasmettesse la dimensione di una esistenza non limitata alle azioni di monitoraggio e contrasto dell’infezione.

Oggi la storia sembra ripetersi con il conflitto russo-ucraino, che assorbe gran parte delle attenzioni mediatiche, come è giusto che sia, e che rischia di gettare nello sconforto quanti, cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel pandemico, speravano di poter tornare a programmare il loro futuro.

Ma al di là delle parole, a fare la differenza nella narrazione quotidiana delle vicende di pubblico interesse sono state spesso le immagini. Il dibattito, non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche nell’opinione pubblica, sulla liceità e sull’opportunità di trasmettere immagini crude, di mostrare foto di volti e corpi sofferenti, si è risvegliato con un certo vigore.

La tragedia della guerra va mostrata nella sua interezza, senza filtri? È prioritario il diritto-dovere di cronaca, anche per far toccare con mano alle persone le atrocità dell’invasione russa in Ucraina e per risvegliare le coscienze, o dovrebbe al contrario prevalere la dignità delle persone coinvolte e quindi dei protagonisti di quei video e di quelle foto?

Un supplemento di riflessione sul tema, peraltro delicatissimo per la sensibilità del pubblico, si deve a due soggetti istituzionali autorevoli e da sempre impegnati, con competenze diverse ma complementari, nell’individuazione di punti di equilibrio tra il diritto all’informazione e la tutela dei diritti della personalità.

Sia l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) che il Garante per la protezione dei dati personali (Gpdp) hanno richiamato i mezzi d’informazione a una maggiore sobrietà nell’utilizzo di immagini, soprattutto se riferite a minori, che possano turbare l’equilibrio psichico delle persone e alterare la percezione di alcuni avvenimenti tragici.



L’appello dell’Agcom «a tutti gli operatori del mondo della comunicazione, nel pieno rispetto dell’autonomia editoriale e del dettato dell’articolo 21 della Costituzione, è, innanzitutto, ad aver attenzione all’utilizzo delle immagini della guerra, al fine di non farne un inutile spettacolo». Ed è proprio quell’autonomia editoriale a dover essere esercitata con scrupolo, equilibrio e senso della misura per evitare di traumatizzare milioni di persone già fortemente scosse dalle dolorose immagini delle bare di Bergamo o delle terapie intensive piene di pazienti intubati e che raccomandano, con le loro toccanti testimonianze, serietà nel vaccinarsi e nell’osservare le misure di contenimento e distanziamento. E siccome le nuove generazioni si informano sempre di più in Rete, «c’è la necessità – prosegue l’Autorità presieduta da Giacomo Lasorella - di creare per tutti i giovani (e non solo per i minori) spazi di informazione dedicata, che per linguaggi, ritmi e fruibilità, possano essere condivisi anche sulla Rete e nei social».

Il monito del Garante della privacy riguarda invece, più nello specifico, la diffusione di immagini di bambini sofferenti. «Basta con i volti disperati dei bambini in televisione, sui giornali e sui social network. Evitiamo di portare, almeno i più piccoli, in guerra una seconda volta, nella dimensione digitale», ha esortato l’Autorità guidata da Pasquale Stanzione, rivolgendosi ai media tradizionali, ma anche alle grandi piattaforme di condivisione di contenuti e a ciascun utente dei social network.

Nelle parole del Garante della privacy anche un’allusione alla gogna mediatica perpetua, vale a dire alla perenne accessibilità di quelle immagini da parte di un pubblico generalista, considerate le enormi difficoltà di garantire l’oblio in Rete. Infatti, anche ciò che si crede di poter cancellare per sempre spesso riaffiora nello spazio virtuale senza che nessuno possa assicurarne la completa eliminazione.



Ed è per questo che gli archivi on-line dei giornali, pur dovendo preservare il loro ruolo di custodi affidabili della memoria storica di fatti di interesse pubblico, sono chiamati ad applicare alcuni filtri alla fruizione dei contenuti on-line più cruenti per evitarne la facile reperibilità da parte degli utenti. È un impegno che dovrebbero assumere con rigore gli operatori dell’informazione, gli editori e i colossi del web.

Per quanto attiene più nell’immediato la cronaca quotidiana, l’applicazione del principio dell’essenzialità dell’informazione dovrebbe nutrire la narrazione del conflitto russo-ucraino di umana comprensione e pietas nei riguardi delle vittime. Astenersi dalla pubblicazione delle immagini più brutali e disumanizzanti vuol dire rispettare la dignità dei protagonisti e può equivalere ad aprire un varco alla speranza, trasformando i mezzi d’informazione in veicoli di pace. La cronaca può essere completa e corretta anche quando rinuncia a documentare fino in fondo la barbarie. L’inquietudine che alcune immagini possono trasmettere non è un buon viatico sulla strada della ripartenza dopo il Covid e alimenta la percezione di una coincidenza tra perenne emergenza e nuova normalità. Un freno è auspicabile, senza per questo legittimare censure o bavagli.