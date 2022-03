La guerra vista dai social

Ci sono tanti modi di raccontare la guerra. Tra le notizie di stampa, le corrispondenze degli inviati dalle città sotto attacco, i servizi televisivi e i talk, il conflitto tra Russia e Ucraina scorre anche in diretta social e la narrazione, per la prima volta, coinvolge giovani e giovanissimi. Basti pensare alla trasformazione di un canale come TikTok, che da sterminato deposito di video frivoli, molto refrattario a un uso politico, si è convertito in una seguitissima piattaforma di testimonianze dalle zone di guerra. Lo utilizzano gli adolescenti ucraini per far circolare le immagini delle devastazioni, se ne serve il presidente Zelensky, per non parlare dei video solidali di molti artisti. Del resto, la comunicazione istantanea è una della chiavi del marketing politico postmoderno e la guerra appartiene ai cosiddetti media events, per dirla con i sociologi Daniel Dayan ed Elihu Katz. Oggetto di una copertura mediatica 24 ore su 24 che si intreccia, di fatto, alle operazioni belliche con un impatto rilevante sull’opinione pubblica internazionale. Tik Tok è l'esempio più eclatante. Dai soldati che ballano sulle note di “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana a giovani ragazze che mostrano quali oggetti siano indispensabili nei bunker rifugio, sotto ai bombardamenti. Immagini di vita condivisa, di preparazione al combattimento sul campo, di come si viene accolti da profughi nei vari Paesi. Rispetto ai conflitti più recenti assistiamo a una situazione totalmente diversa: la costante disintermediazione assicurata dai video amatoriali.

Siamo di fronte a una babele indistinta di informazioni e immagini che scandagliano la realtà in tempo reale e senza filtri, una overdose di notizie, ma anche di fake news. Ma veniamo al punto. Spettatori attoniti e smarriti sono i più giovani, la cui principale fonte di approvvigionamento alle notizie è lo smartphone. Tik Tok, You Tube e Instagram costituiscono circa l’80% della dieta mediatica dei ragazzi, canali che in queste settimane ritraggono la guerra, ora per ora, minuto per minuto e anche i più giovani devono rimettere in questione un ordine costituito che tanto ordinato non è. Dopo due anni di pandemia, di lockdown, di didattica a distanza, di isolamento sociale, di pessimismo diffuso, irrompe la brutalità della guerra, con la paradossale umanità che mostra, facendo emergere sentimenti primari, scelte radicali, obblighi di identificazione (domandarsi, ad esempio, cosa si farebbe in quella situazione), riflessioni sul destino, sulla vita e sulla morte.

I nostri adolescenti, fortemente provati dall'emergenza sanitaria, ora vivono nuove paure, una sorta di scacco evolutivo. L'insicurezza, la sfiducia e la paura del futuro sono i sentimenti con cui confrontarsi sotto la pioggia continua di notizie e immagini di morte e devastazione. Il filo comune tra pandemia e guerra resta l’isolamento e quella possibilità negata di crescere serenamente. I ragazzi passano da un'emergenza all'altra perdendo pezzi di vita, difficile dare loro risposte plausibili.