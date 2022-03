Il regno della menzogna dello Zar

Secondo un sondaggio dell’agenzia di stampa moscovita “Interfax”, l’80 per cento dei russi approva l’operato di Putin. Anzi, dall’inizio della guerra in Ucraina, il consenso nei suoi confronti sarebbe addirittura aumentato. E se, al netto dei dubbi che accompagnano i sondaggi anche in Occidente, quel dato fosse sostanzialmente fondato? La domanda sorge spontanea dando uno sguardo al mondo alla rovescia trasmesso ogni giorno dai media russi.

Prendiamo il principale talk-show della Tv di Stato “Russia1” (la stessa in cui lavorava la giornalista che ha osato contestare la guerra in diretta).

Il programma è condotto da Vladimir Solovyov, meglio noto nel suo Paese come “il re dei talk-show” e qui da noi per essere il proprietario di un paio di mega ville a Menaggio sul lago di Como, a poca distanza da quella di George Clooney, poste di recente sotto sequestro dalla Guardia di Finanza nel quadro delle misure adottate dal nostro governo contro gli oligarchi russi. Nell’ultima puntata, a un certo punto il conduttore dà la parola al politologo Serghey Mikheyev. Questa la traduzione letterale della dichiarazione che ne segue: «All’Europa bisogna dire una cosa sola: se la Nato dovesse intervenire in Ucraina con una missione di peacekeeping sarà guerra nucleare! Sì, una guerra nucleare lo avete capito. E voi, coraggiosi polacchi, dovete sapere che della vostra Varsavia non resterà nulla dopo due secondi!». Così, come se il tema del dibattito fosse stata la lotta alla Xylella che fa strage di ulivi, o la derattizzazione di un quartiere di Mosca. «Giusto, giusto!», annuisce estasiato il padrone di casa. E l’illustre politologo sempre più torvo: «La stessa cosa vale per i coraggiosi tedeschi, i coraggiosi estoni e gli altri popoli baltici». Con quel “coraggiosi” ripetuto con calcolata insistenza a metà fra lo scherno e la sfida.

Lasciamo lo studio del “re dei talk- show” e trasferiamoci in quello altrettanto famoso di Russia Today, l’emittente diretta da Dmitry Kiselyov, conosciuto come «il portavoce di Putin». È il 27 febbraio scorso, tre giorni dopo l’inizio della «Operazione militare speciale» lanciata dal suo nume tutelare, e il buon Dmitry rassicura i telespettatori spiegando loro che «i nostri sottomarini da soli possono lanciare più di 500 testate nucleari. Questo garantisce la distruzione degli Stati Uniti e della Nato». Per poi concludere gelido: «Che bisogno c’è del mondo se la Russia non ci sarà?». Di sortite del genere se ne potrebbero citare a decine. Sono gli stessi “blogger” della resistenza ucraina a rilanciarle per dimostrare il controllo assoluto esercitato da Putin sul sistema dei media del suo Paese. Ma se un simile martellamento può suscitare in noi una reazione a metà fra il ribrezzo e l’inorridito, quale sarà - anzi è - l’effetto su un pubblico costretto a vivere da oltre vent’anni sotto una cappa implacabile di menzogne e di terrore?

Nel suo discorso da Varsavia, Biden si è rivolto direttamente al popolo russo per esortarlo senza mezzi termini a disfarsi del tiranno. Può anche essere stata una mossa avventata, tant’è che la Casa Bianca ha subito cercato di ammorbidirla. E tuttavia rivelatrice della tendenza, tipica di noi occidentali, a guardare le cose con i nostri occhiali e non con quelli degli altri. D’altra parte, mai come in questo caso vale il detto «chi è senza peccato, scagli la prima pietra». Ormai ogni sera, nei “nostri” talk-show (e non in quelli condotti dai pifferai di Putin) vanno in scena i deliri di personaggi come Alekxandr Dugin che dello zar è l’ideologo principale e che, con quella sua faccia da Rasputin redivivo, si affanna a ripetere che «il popolo russo sta con Putin perché siamo noi russi a doverci difendere dall’Occidente» e non il contrario.

Più o meno la stessa tesi dell’ormai celebre professor Alessandro Orsini, secondo cui, se Putin dovesse usare l’atomica, «l’Europa ne sarebbe moralmente corresponsabile». Essendo contrario per principio a ogni censura, rilevo solo che è impossibile distinguere fra tali posizioni e il commento con cui il primo Tg russo ha trasmesso per la prima volta le immagini della città martire di Mariupol rasa al suolo: «L’hanno distrutta gli ucraini nella ritirata». Roba da «Il covid non esiste!» o giù di lì.



E infatti sulla Rete, come pure l’altra sera a Roma, è tutto un rincorrersi di appelli e di sit-in di No Vax e di filo Putin felicemente uniti nel “no” alla «dittatura sanitaria» e all’invio di armi all’Ucraina.

Abituato a studiarci con attenzione da tempo, nella sua ultima sparata propagandistica Putin ha puntato il dito contro la cosiddetta «cancel culture» presa come simbolo della decadenza dell’Occidente.

Visti i guasti già causati da questa tanto sciagurata moda, verrebbe da dargli una volta tanto ragione.

Se non fosse che a parlare, in questo caso, è colui che sta cercando di cancellare uno Stato intero con il suo popolo. Per aiutare la resistenza ucraina, allora, non servono solo le armi.

Serve anche evitare di finire a nostra volta schiavi del regno della menzogna e del terrore dello zar. In questa guerra maledetta e destinata a durare ancora a lungo, la vittoria (o la sconfitta) passano anche da qui.