Anche Putin ha bisogno di scambi commerciali

Strana situazione, quella cui stiamo assistendo in questi giorni di scontro frontale fra l’asse Usa-Ue e la Russia. Il preannuncio da parte dei Paesi occidentali della sospensione della Russia dalle più importanti istituzioni dell’economia e della finanza internazionale – Fmi, Banca Mondiale e Wto (l’Organizzazione del commercio mondiale, cui il colosso euroasiatico era stata ammesso dieci anni or sono) – parrebbe qualificare la Russia stessa come un Paese canaglia col quale non si possono intrattenere rapporti di scambio di alcun genere, indegno di stare con gli altri in un consesso civile.

Poi, però, vien fuori che con quel Paese continuiamo a intrattenere dei contratti di fornitura di gas e petrolio così importanti, che Germania e Italia fanno fatica a rinunciarvi; e quando il Governo di Mosca ci chiede di pagare d’ora in poi in rubli e non in dollari gli imputiamo una «violazione del contratto»: dunque consideriamo pur sempre quella nazione e le sue imprese come soggetti di diritto in un ordinamento giuridico internazionale del quale facciamo ancora parte tutti insieme.



Putin ora chiede il pagamento in rubli perché questi non si trovano facilmente in giro per il mondo: così i Paesi occidentali sarebbero costretti ad acquistarli dalla Banca centrale russa, la quale potrebbe alzare il prezzo a piacimento. La Ue gli risponde picche, esigendo il rispetto del contratto. Ora, dunque, Putin deve scegliere se accettare gli euro e i dollari o mantenere la pretesa del pagamento in rubli, che equivarrebbe a un recesso anticipato dal contratto. Se opta per il recesso anticipato, lascia Germania e Italia al freddo, e dobbiamo essere pronti ad affrontarlo; ma per la Russia sarebbe un vero e proprio suicidio, dal momento che quelle esportazioni le sono assolutamente indispensabili. Può essere, dunque, che Putin finisca col rispettare il contratto accettando i dollari o l’euro; vorrà dire, allora, che sulle ragioni della guerra avranno prevalso quelle dell’economia e della convivenza civile. Una piccola luce in fondo al tunnel.