Smettiamola di sminuire la violenza dei giovani

Gli orrori della guerra in Ucraina rischiano di farci dimenticare i “nostri” piccoli grandi orrori quotidiani. Come il caso della ragazzina romana di 14 anni stuprata per strada da un gruppo di minorenni, due dei quali appena 13enni! Attendo rassegnato la solita litania più o meno giustificatoria, se non assolutoria: il degrado urbano, le famiglie difficili, la pandemia e chi più ne ha più ne metta. Tutte cose giustissime, per carità. Ma che, messe insieme, finiscono appunto per «assolvere» di fatto gli autori di queste mostruosità per altro per nulla sporadiche se si pensa che, poche settimane fa a Reggio Emilia, una 15enne è stata stuprata da alcuni compagni di classe durante un festino a base di vino e vodka. In questa società che perfino si vergogna di chiamarsi cristiana, è rimasto però un riflesso del messaggio evangelico che ci induce a mostrarci sempre e comunque indulgenti verso il prossimo «che sbaglia». Altro principio bellissimo e con cui è arduo non concordare. Se non fosse che non sta scritto da nessuna parte che perdonare (che è e dovrebbe restare un atto essenzialmente individuale essendo troppo comodo perdonare quando non siamo noi le vittime) debba implicare anche la rinuncia a salvaguardare le nostre conquiste di civiltà.

Una civiltà - qui sta il punto - che può chiamarsi tale solo se pone alla sua base il controllo degli istinti e delle pulsioni. E che proprio per questo si affida a delle leggi e al rispetto dovuto da tutti - senza eccezioni di sesso, condizione sociale e neppure di età! - verso queste ultime. Come per altro indicato chiaramente anche nella nostra Costituzione che, non a caso, nella sua prima parte parla di «diritti e doveri dei cittadini». Quando, ogni giorno di più, assistiamo alla negazione sistematica dei secondi. O, per dirla con il mai abbastanza citato professor Vittorino Andreoli, «al regresso dell’homo sapiens a homo pulsionalis e al ritorno di quello che Giambattista Vico chiamava il tempo della barbarie».

Incuranti del precipizio che abbiamo di fronte, o forse perché preoccupati di non contraddire il pensiero dominante, molti si improvvisano pompieri e, con toni più o meno seccati, invitano a non ingigantire troppo il fenomeno della pur dilagante violenza giovanile. In proposito, fa scuola la querelle terminologica concernente le baby gang. Da più parti è tutto un appello, condito spesso di rimproveri nemmeno tanto velati, a sbarazzarsi della definizione giudicata eccessivamente semplicistica e non rispondente alla effettiva portata «criminale» del fenomeno.

Ora, possiamo pure chiamarle come ci pare e piace. Sta di fatto che perfino il numero uno dell’Arma dei Carabinieri, il generale Teo Luzi, ha usato di recente la tanto deprecata espressione «baby gang» annunciando «un piano speciale» per cercare di fermarne le violenze. D’altra parte, come classificare i cinque minorenni romani che, dopo averla accerchiata mentre attendeva degli amici vicino a un McDonald’s, hanno trascinato la studentessa 14enne (poco più di una bambina) in una zona poco illuminata per poi violentarla in gruppo? Per la cronaca, tre di loro (un 16enne e due 15enni) sono stati fermati e mandati in comunità, mentre gli altri due se la sono cavata con una segnalazione non essendo imputabili in quanto 13enni.

Trovandovi nei panni della ragazzina stuprata e dei suoi genitori, voi come reagireste? Sempre per rimanere in tema, nel 2021 le denunce per violenza sessuale di gruppo compiuta da chi ha meno di 18 anni sono aumentate del 76 per cento. Quelle per violenza sessuale aggravata del 23 per cento. Difficile parlare di «esagerazioni» giornalistiche, trattandosi di dati ufficiali del ministero dell’Interno. Che però evidentemente non bastano a quanti perseverano nel derubricare le gesta delle bande giovanili a una, tutto sommato «fisiologica», manifestazione di bullismo.



Anche a Parma, dove in materia di risse, aggressioni e rapine ad opera di minori non ci facciamo mancare nulla, il dibattito è più che mai aperto complice ora anche la campagna elettorale. Ma quando quest’ultima sarà finita, c’è solo da augurarsi che la tendenza a dividersi fra fautori della «linea dura» (che spesso non sono altro che cittadini impauriti ed esasperati) e alfieri di quella per così dire «buonista» ceda il passo a una collettiva e più matura presa di coscienza della gravità del problema. Sostenere, ad esempio, che certi allarmi siano frutto di una città popolata in prevalenza da anziani e come tali maggiormente sensibili al tema sicurezza, non solo tradisce un inaccettabile disprezzo «generazionale» ma rappresenta un colossale strafalcione sia statistico che sociologico visto che l’Italia intera è un Paese di anziani (anzi, il più «vecchio» di tutta Europa!).

Simili chiavi di lettura rimandano fatalmente alla immagine dei passeggeri del «Titanic» impegnati a ballare mentre la nave sta per affondare. E in un tempo dominato dalla cupa rivincita dell’homo pulsionalis sull’homo sapiens (come la stessa guerra in Ucraina sta tragicamente confermando) chi, se non appunto i giovani, sono i primi candidati a finire risucchiati fra i gorghi della barbarie mentre i fortunati in prima classe continuano ad alzare i lieti calici per l’ultimo brindisi?