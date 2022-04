Trent'anni fa Sarajevo e oggi Kiev

Si chiamavano Suada Dilberović e Olga Sučić. Il 5 aprile di trenta anni fa marciavano assieme ad altre centomila persone, per gran parte studenti, sul ponte Vrbanja, nel cuore di Sarajevo. Manifestavano contro la guerra, contro la possibile guerra che si temeva potesse travolgere la loro città e il loro paese, la Bosnia Erzegovina. In mezzo a quella folla, che sfilava al grido di «Mir», pace, furono colpite dalle pallottole esplose dai cecchini serbi appostati nelle stanze dell'albergo Holiday Inn.

Suada e Olga sono le prime due martiri dell'assedio, il più lungo della storia bellica dell'era moderna, che stritolò Sarajevo dal 5 aprile del 1992 al 29 febbraio del 1996. In 44 mesi 12.000 vittime in tutto, oltre 50.000 i feriti. L'85% di loro erano civili. La Sarajevo di trent'anni fa assomiglia alle attuali Mariupol, Kharkiv, Chersov e Kiev. Allora, come oggi, trincee scavate nelle strade, colpi di mortaio su case, uffici e teatri, civili rintanati nelle cantine. Nei Balcani, come ora in Ucraina, si uccidevano fra di loro genti che avevano percorso assieme secoli di storia. Tutti cugini della grande famiglia degli Slavi. Allora erano quelli del sud, della ex Jugoslavia, oggi russi e ucraini. Per tutti una lingua pressoché comune, se non per qualche sfumatura o per i caratteri dell'alfabeto. Si moriva in Bosnia, e si muore oggi in Ucraina, implorando la propria «mati», la propria madre, o si spera di tornare a casa, nella propria «dom». Stessa lingua, sulle due parti del fronte, e, praticamente, stessa storia alle spalle. Perché i Balcani e l'Ucraina hanno anche un comune passato asburgico (Leopoli e Sarajevo erano due capitali dell’impero austriaco), in parte l'ottomano e ovviamente il comunista, titino da una parte, sovietico dall'altra.

Trenta anni fa come oggi rivive poi lo stesso dibattito fra i paesi occidentali, con gli stessi profughi in fuga. Ecco allora, ancora, gli autobus in coda alle dogane di Trieste, Gorizia, Tarvisio. Il giornalista Paolo Rumiz, che raccontò il massacro della Bosnia, da quelle deboli terre friulane di confine, dove vive, ci mette di nuovo in allarme: «Il sismografo della frontiera ha ripreso a ballare, vediamo un flusso impressionante di profughi». La linea di faglia della civiltà europea è insomma tornata a tremare. L'epicentro è ovviamente in Ucraina, ma le vibrazioni si fanno sentire anche nei vicini popoli al di là dell'Adriatico. Milorad Dodik, leader della Republika Srpska (il territorio serbo della federazione di Bosnia Erzegovina), sembra ad esempio volere ripercorrere la strada intrapresa dai separatisti del Donbass. Ha già annunciato, e fatto approvare dal suo parlamentino, la creazione di alcune istituzioni autonome: da quella sanitaria a quella fiscale, passando per la giudiziaria fino a quella militare. In più ha stritolato, tagliando i fondi, l'emittente televisiva multietnica di Sarajevo. Obiettivo, per ora non dichiarato, incrinare quel debole equilibrio tracciato dagli accordi di Dayton del 1996, il patto che segnò la fine della guerra. Dodik ufficialmente nega di avere tendenze secessionistiche, ma di fatto sogna l'indipendenza, una Bosnia serba autonoma. E non è il solo a pensarci: l'idea di dividere questo pezzo d'Europa era circolata mesi fa anche fra i membri dell'Unione europea, a partire dai leader sloveni e ungheresi, Jansa e Orban.

Ma il problema vero in Bosnia Erzegovina, come in Ucraina, è ancora Mosca. L'ambasciatore russo a Sarajevo, Igor Kalabukhov, non meno di un mese fa, ha messo in guardia il governo bosniaco dall’ipotizzare l’adesione alla Nato. Se la Bosnia, testuali parole del diplomatico, «sceglie di essere un membro di qualcosa, questo è un suo affare interno, ma ci sarà la nostra reazione. L'esempio dell'Ucraina mostra cosa ci aspettiamo. Se ci sono minacce, reagiamo». Proteste americane ed europee (e contemporaneo aumento del contingente militare sul terreno), grande soddisfazione invece fra i nazionalisti serbo-bosniaci dove Putin ha preso il posto dei fratelli maggiori di Belgrado.

A Belgrado, la capitale serba sulle rive del Danubio, si è poi andati al voto solo domenica scorsa per la presidenza della repubblica ed è arrivata la conferma del filorusso Aleksandar Vučić. Lui, a parole, dice di guardare all'Europa, ma poi, in giro per le strade del suo centro storico, tollera i writers che riempiono i palazzi con la scritta «Necu Nato», «No alla Nato». Bruxelles e Mosca sono insomma equidistanti nella politica estera serba, ma il conflitto ucraino ha iniziato a mettere in crisi questa politica del doppio forno. E se la Serbia rischia presto di trovarsi ad un bivio, proprio per le pressioni sempre più forti della Russia, non potrà certo andare meglio a Sarajevo, in una Bosnia Erzegovina in perenne crisi di identità. Esattamente trenta anni dopo quei colpi che uccisero due giovani donne, Suada e Olga, che volevano solo un futuro di pace per sé e per i propri figli.

giuseppe.milano@gazzettadiparma.it