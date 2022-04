Voto in Francia: per Macron la riconferma è in salita

Oggi la Francia, come succede ogni cinque anni, va al voto per eleggere il presidente della Repubblica. E questo, in una repubblica presidenziale come quella d’Oltralpe, è il voto politico più significativo. Non si tratta di un’elezione a turno unico, ma di un voto a doppio turno con una legge elettorale che ricorda – a grandi linee – quella usata qui in Italia per eleggere i sindaci. Solo nel caso – assolutamente improbabile – che un candidato raggiunga la maggioranza più uno dei voti espressi si avrebbe un vincitore al primo turno. La vittoria, quindi, si deciderà al ballottaggio tra i due candidati più votati. Dopo le elezioni presidenziali ci saranno le elezioni politiche che sono decisamente meno interessanti, visto che il ruolo del Parlamento in Francia è più limitato che in Italia, ma di cui alla fine dovremo parlare.

Fatta questa breve premessa analizziamo ora i principali candidati. Emmanuel Macron è il presidente in carica ed è dato vincitore in tutti i sondaggi: sia al primo turno, sia al ballottaggio. Tutto semplice, quindi? No, non è così. E vediamo perché. La sfidante più probabile di Macron è una vecchia conoscenza delle presidenziali francesi, cioè Marine Le Pen che rappresenta un elettorato di estrema destra.

Anche nel 2017 la sfida al ballottaggio fu tra Macron e Le Pen e l’attuale presidente vinse in carrozza, con il 66% dei voti contro il misero 34% dell’esponente del Rassemblement National.

Cosa è cambiato rispetto al 2017? Beh, praticamente ogni cosa. Macron, prima di tutto, non è più il «nuovo che avanza». Nel 2017 aveva vinto da outsider e si era contrapposto a un sistema dei partiti – incentrato sulla diarchia tra la tradizione gollista e quella socialista – che ormai è scomparso, almeno alle presidenziali. L’esponente del partito socialista, Anne Hidalgo, sindaca di Parigi, è data al 2%, mentre la candidata dei gollisti, Valérie Pécresse, nei sondaggi veleggia attorno al 9%. In effetti, nel 2022 l’establishment è Macron, o meglio, la «Macronie», cioè il sistema di potere che ha retto la Francia negli ultimi cinque anni. Essere percepito come il potere non porta fortuna a Parigi come dimostra la storia delle ultime campagne presidenziali nelle quali l’ultimo presidente ad aver fatto due mandati consecutivi è stato Jacques Chirac nel 2002. Né Nicolas Sarkozy, né François Hollande, infatti, sono stati rieletti. Hollande, addirittura, non ci ha neanche provato.

La seconda variabile che gioca a favore di Marine Le Pen è la sua «dédibolisation», cioè il suo essere diventata meno impresentabile in un Paese dove è ancora abbastanza forte la «conventio ad excludedum» rispetto all’estrema destra. Cosa è successo? Probabilmente l’arrivo di un altro candidato ancora più a destra, almeno nei proclami, come Éric Zemmour ha ripulito l’immagine della Le Pen coronando una scelta di comunicazione soft ormai decennale anche rispetto a quella del suo ingombrante padre, Jean Marie Le Pen. Ormai Le Pen – pur rimanendo nelle proposte quella di sempre, cioè essenzialmente una candidata di estrema destra sovranista, antieuropeista e anti-immigrazione – è percepita come quasi accettabile dal francese medio. Anzi per certi versi molti la vedono come una candidata anti-élite, pur non essendo esattamente una novità dal punto di vita politico, non avendo mai dato prova di capacità amministrativa e nemmeno di eccelse doti oratorie. Ma forse è proprio questa medietà, per non dire mediocrità, che la rende più vicina a una certa parte d’elettorato.

La terza cosa da tenere d’occhio è il fatto che l’estrema destra in Francia è cresciuta in termini di voti dalle elezioni del 2017. Sommando Le Pen, Zemmour e Nicolas Dupont-Aignan (l’altro candidato sovranista) arriviamo facilmente attorno al 35%. Una base non indifferente per dare la scalata al secondo turno. Per Macron le cose non sono così semplici. Infatti, non è scontato che votino per lui gli elettori dei candidati che si collocano a sinistra (Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel e Philippe Poutou) che potrebbero rifugiarsi nell’astensione o, più difficilmente, addirittura votare per Le Pen, solo per dare un colpo all’establishment. Più facile dovrebbe essere richiamare gli elettori della Hidalgo o della Pécresse. Ma comunque l’impressione è che questa volta il ballottaggio sarà più serrato di quello del 2017.

In più, per dar conto di una radicalizzazione che non aiuta un candidato percepito centrista come Macron, c’è il fatto che l’unico altro candidato dato in recupero dagli ultimi sondaggi è proprio Mélenchon che si attesta attorno al 16% del voto ed è di fatto il terzo incomodo tra Macron e Le Pen. Ebbene, Mélenchon, come visione del mondo, è altrettanto radicalmente opposto a Macron quando Le Pen. Gli elettori di estrema sinistra, insomma, non è affatto detto che votino Macron, «faute de mieux», ossia in mancanza di meglio.

Questi sono i fattori che rendono il cammino di Macron per la rielezione più difficile di quanto ci si potesse aspettare anche il mese scorso. Questo non vuol dire che Le Pen sia la favorita. Però questa volta ha sicuramente più chance del 2017 di farcela. Anche se, probabilmente, poi il suo partito potrebbe non raccogliere abbastanza consensi alle elezioni legislative, rendendola di fatto, un’anatra zoppa anche in caso di clamorosa vittoria. Ma di questo ci occuperemo più avanti. Sempre nel caso che succeda.