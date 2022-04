Lo storico patto sul gas algerino

Dunque, l’Italia c’è. E non si fa ricattare. Questo è il duplice messaggio di fondo che giunge dall’accordo firmato lunedì ad Algeri da Mario Draghi e che costituisce il primo, ma decisivo, passo verso il nostro completo e definitivo affrancamento dalla Russia in campo energetico. I nove miliardi di metri cubi di gas in più che verranno pompati verso di noi dall’Algeria tramite il gasdotto «Transmed» che sbuca a Mazara del Vallo in Sicilia equivalgono, infatti, a un terzo di tutto il metano russo che importiamo annualmente. In realtà, l’infrastruttura risale al 1983 e in tutto questo tempo era rimasta largamente sotto utilizzata. Il che la dice lunga circa le responsabilità dei precedenti governi che, anche in epoca recente, non hanno saputo (o voluto) sfruttarne le enormi potenzialità, col risultato di trasformarci in vassalli energetici di Mosca.

M ancanza di visione? È il minimo che si possa pensare e dire a proposito di un settore dominato da una miriade di intrecci di natura affaristico-finanziaria. Sta di fatto che il patto appena siglato da Draghi con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha tutto per potere essere definito “storico”, visto anche il non meno strategico impegno assunto dai due Paesi a sviluppare congiuntamente nuove fonti di energia pulita e rinnovabile (a cominciare dal cosiddetto “idrogeno verde”).

Il nuovo asse italo-algerino reca poi in sé l’impronta di un grande italiano non a caso evocato da Draghi durante la sua missione: quell’Enrico Mattei che, prima da liquidatore dell’Agip post bellica e poi come capo dell’Eni da lui fondata nel 1953, non solo riuscì a portare il metano estratto dalla Valle Padana nelle case di tutti gli italiani ma rivoluzionò (o almeno tentò di rivoluzionare finché gli fu consentito) il sistema dei rapporti fra i Paesi africani esportatori di petrolio e gas e i colossi energetici occidentali strutturato a esclusivo vantaggio dei secondi. Per questo il gasdotto “Transmed” porta anche il nome dello stesso Mattei, considerato in Algeria una specie di «padre della patria» per l’aiuto dato alla causa della guerra di liberazione nazionale dal 1954 al 1962. Lo scorso novembre, era stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a inaugurare, sempre ad Algeri, un giardino intitolato al fondatore dell’Eni. «Europa e Africa», aveva detto allora Mattarella, «sono due facce della stessa medaglia. Africani ed europei, insieme, possono fare dei due continenti una regione integrata, stabile politicamente, dinamica economicamente e intensa culturalmente». Parole che, rilette oggi, non fanno che confermare l’importanza dello straordinario gioco di squadra del duo Mattarella-Draghi. E che al tempo stesso delineano con esemplare chiarezza il sentiero che l’Italia (e non solo lei) a questo punto può e deve imboccare senza più indugi di sorta. Un sentiero che, come detto, porta diritto in Africa. Le difficoltà disseminate lungo il percorso (arretratezze strutturali ancora abissali, governi dispotici e corrotti con cui relazionarsi, devastazioni ambientali portate fino ai limiti estremi dai cambiamenti climatici) sono senz’altro gigantesche. Aggravate dal fatto che il Continente Nero è diventato il principale territorio di caccia di Cina e Russia, entrambe impegnate a spartirsi le sue immense ricchezze sia energetiche che umane (in Congo, nelle miniere dell’ex Zaire controllate dai cinesi, i bambini di 10 anni rischiano la vita per 3 dollari al giorno). Insomma, mentre noi in Occidente passavamo il tempo ad auto incolparci di tutti i mali del pianeta, l’Africa finiva schiava di un imperialismo ancora più cinico e spietato. La guerra in Ucraina, se non altro, ci sta indicando l’urgenza assoluta di «pagare» una volta per tutte le nostre colpe non a suon di inutili piagnistei, bensì offrendo ai nostri ex schiavi una nuova alleanza in grado di strappare, sia loro che noi, all’abbraccio mortale del nuovo impero bifronte che sta divorandosi tutto. Inclusa la sponda nordafricana del Mediterraneo e segnatamente (caso per noi doloroso più di ogni altro) la Libia, ridotta ormai a un protettorato per metà russo (e per l’altra turco) secondo una linea di tendenza che vede Mosca proiettata a estendere la propria influenza anche militare fino al Sahel.

Le prossime tappe del viaggio di «Draghi l’africano» - Congo, Angola e Mozambico - già in programma entro fine mese e legate sempre dalla ricerca di nuovi fornitori con cui affrancarsi dalla dipendenza dal gas russo, rendono ancora più evidente che proprio in Africa si gioca una buona fetta delle sorti della guerra che ci vede coinvolti. Se ne sono accorti anche a Mosca, che prima ancora che venisse formalizzata ha reagito stizzita alla partnership italo-algerina sul gas. Segno ulteriore che la strada è quella giusta. Perché le guerre si vincono anche così. Rispondendo ai ricatti a testa alta e raddoppiando gli sforzi per proteggere i propri cittadini e le proprie imprese. E un’Italia che smessi i panni dell’eterno comprimario affronta la peggiore crisi mondiale dal 1945 a oggi dando la “linea” all’Europa intera rappresenta una buona notizia per tutti. Almeno per coloro che, diversamente dai filo Putin più o meno mascherati di casa nostra, preferiscono vivere in libertà e in pace. Non sotto la minaccia perenne di chi ti chiede di scegliere fra la schiavitù e le bombe.