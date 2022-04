Vie della pace cause della guerra

La ricerca di una pace immediata a fronte della devastazione di una guerra senza limiti è divenuta l’urgenza umanitaria a fronte della coscienza umanitaria del mondo.

La posizione di Papa Francesco è chiarissima. Nessuna confusione tra aggrediti e aggressore, le cui responsabilità sono chiarissime. Ma l’urgenza della pace di porre fine a distruzioni e massacri quotidiani impone di «andare oltre», avviando immediatamente i negoziati di pace, senza se e senza ma.

Inutile nasconderselo, le parole del Papa non sono unanimemente condivise. La posizione dell’Europa non è unanime. Da un lato Francia, Germania e Italia che sostengono l’Ucraina, incluso l’invio di armi, ma che finalizzano la propria azione al raggiungimento di un rapido cessate il fuoco. Un altro fronte europeo, vicino ai confini orientali, sostiene non solo un esteso supporto all’Ucraina, ma richiede all’Europa di «andare fino in fondo», che non significa la vittoria, ma il rientro della Russia nei confini prima della guerra. L’Ucraina medesima è su queste posizioni: la pace sì, ma si ritorni allo stato prebellico con il ritorno della Russia nei vecchi confini. Per la regione del Donbass il governo di Kiev è pronto a riconoscere uno stato di estesa autonomia; per se stessa l’Ucraina prevede una posizione geopolitica di neutralità garantita da terzi superpartes.

La posizione degli Stati Uniti (con l’alleato britannico) è significativamente diversa, rappresentando «un angolo» rispetto ad un percorso lineare delle trattative di pace. Si aggiunga che l’Ucraina, per effetto di motivazioni ideali, ma soprattutto per un sostegno militare molto concreto nella sua guerra, è probabilmente in linea con la posizione degli Stati Uniti. In altre parole, la pace si avrà solo con il consenso esplicito degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti accusano la Russia di almeno due colpe (altre ad atti di criminalità bellica).

La prima è quella di aver aggredito un paese indipendente, per il solo motivo che questo aveva immaginato una sua futura collocazione nell’ambito dell’alleanza occidentale, anzitutto per i suoi valori ideali, ma anche nell’ottica di una futura alleanza militare (difensiva). Quindi la Russia ha attaccato un potenziale alleato degli americani.

La seconda, da un certo punto di vista ancora più grave, la Russia, effettuato l’attacco, ha minacciato nel caso di reazione da parte della Nato, di elevare il conflitto a guerra mondiale, con l’impiego di armi nucleari. Per gli Stati Uniti questa strategia, «muoia Sansone con tutti i filistei», è ovviamente inaccettabile. Non la si può sfidare immediatamente per l’evidente rischio di un conflitto nucleare globale (nessuno sa cos’ha in testa Putin), ma non la si può lasciare passare senza reagire.

Da qui la prima risposta americana di fornire armi all’Ucraina, con l’obiettivo evidente di rendere alla Russia la vittoria la più costosa possibile. Ed i risultati si vedono: i piani russi sono scalati dalla conquista rapida dell’Ucraina, alla cacciata di Zelenski, alla formazione di un governo fantoccio, per arrestarsi oggi alla conquista della regione di confine del Donbass, con un'eventuale corridoio di collegamento con la Crimea.

Non solo, ma gli Americani hanno fornito all’Ucraina armi progressivamente più avanzate (come l’ultima fornitura per 800 milioni di dollari), giusto per «testare» il grado di reazione dei russi. Questo è un punto cruciale del conflitto: la guerra in Ucraina è devastante, ma pur sempre è una guerra locale. I russi davvero vogliono mettere a rischio il mondo con un conflitto nucleare autodistruttivo per combattere una guerra localizzata?

Perché ci sarebbe una seconda interpretazione della guerra di Putin. Le motivazioni nazionalistiche di sicurezza nazionale e di difesa dei valori originari di Santa madre Russia sono in realtà secondarie. In effetti Putin con la guerra ha voluto difendere la propria posizione all’interno della Russia, probabilmente a fronte della minaccia di gruppi nazionali, che vogliono una progressiva liberalizzazione della società russa che porti ad una maggiore ricchezza diffusa in tutta la Russia, campagne incluse. Niente di nuovo, esattamente l’obiettivo dei cinesi dal 1980: diventare tutti più ricchi. Gli esempi di successo prima o poi vengono scoperti e sono fonte inesauribile di imitazione.

A fronte di una minaccia interna, quale migliore difesa per un autocrate se non quella di inventare un nemico esterno che sollevi il sostegno del popolo?