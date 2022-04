Gli europei devono cambiare 

Le vicende interne dei paesi dell’Unione europea post-24 febbraio, giorno dell’attacco russo all’Ucraina, sono talmente diversificate da farci ritenere che l’Unione, da decenni costituita, non abbia ancora prodotto l’«homo europeaus».

Le distinzioni e le distanze riguardano addirittura più i popoli che i governi, che, con tanti limiti, qualche passo comune l’hanno compiuto. Il ballottaggio nelle elezioni presidenziali francesi del 24 aprile può suggerire alcune considerazioni. Nel 2017, su 47.568.000 elettori votarono in 35.467.000, 74,5% degli aventi diritto. Il vincitore, Emmanuel Macron, ottenne 20.743.000 voti contro i 10.638.000 di Marine Le Pen, sua concorrente. Possiamo dire che furono 10 i milioni di francesi che determinarono la vittoria di Macron. Qualcosa di simile, probabilmente, potrebbe avvenire domenica prossima: una decina di milioni di francesi, con il loro voto, potrebbe decidere l’evoluzione della politica dell’Unione nella drammatica guerra scatenata dalla Russia nei confronti dell’Ucraina.

A Bruxelles gira infatti voce che il Consiglio dell’Unione, composto dai capi dell’esecutivo, che si riunirà dopo l’elezione francese, nel deliberare una nuova ondata di sanzioni da imporre alla Russia, potrebbe disporre la chiusura dei rubinetti europei del gas e del petrolio russi.

In qualche modo quei 10 milioni di francesi che avranno determinato l’elezione di Macron avranno altresì esercitato un peso e un’influenza speciale sui destini di 446 milioni di cittadini dell’Unione per i quali l’importazione o meno di quei prodotti russi avrà conseguenze dirette sulla vita quotidiana e sul Pil delle loro nazioni.

Vediamo la questione da un altro punto di vista.

Nel Regno Unito, le elezioni politiche generali sono state celebrate il 12 dicembre 2019. Ha votato il 67,30% degli aventi diritto, cioè 31.800.000 elettori. I conservatori di Boris Johnson hanno ottenuto 13.900.000 di voti pari al 43,6% dei votanti.

Ora, in questi giorni, abbiamo scoperto che militari del Regno Unito operano in Ucraina per il training delle forze armate e nulla ci induce a ritenere che operazioni del genere, ancora più significative, non vengano realizzate nei prossimi giorni.

La Russia ha minacciato rappresaglie…



In altri termini, 13.900.000 sudditi del Regno Unito hanno eletto un governo che, con la sua azione - nella quale non è possibile escludere qualche esplicita provocazione -, può determinare un’aggressione russa al Regno Unito medesimo e può, quindi, costringere alla guerra oltre 700 milioni di cittadini delle nazioni aderenti all’Alleanza atlantica.

A occhio e croce, c’è qualcosa che non va sia nel primo che nel secondo caso: si chiama deficit di rappresentanza e comporta che la stragrandissima maggioranza dei cittadini dell’Unione europea e dei cittadini delle nazioni Nato sia esposta alle scelte di minoranze che possono, tramite i loro governanti, effettuare scelte non condivise dalle maggioranze.

Per l’Europa, esiste un’unica possibilità di evitare il disfacimento e il collasso che potrebbero derivare dall’imporsi delle tendenze centrifughe di fronte ai rischi di una guerra economica o guerreggiata.

L’unica chance, infatti, è che l’Unione reagisca alla sfida rivolta al mondo occidentale dalla Russia, rafforzando le proprie istituzioni come da tempo risulta necessario: abolizione dell’unanimità, democratizzazione del sistema con organi di governo comunitario eletti dai popoli in un’unica tornata con leggi omogenee, e dopo, solo dopo, una politica estera e uno strumento militare comuni, tali da rendere l’Unione una potenza politica a tutto tondo.

Gli uffici studi della Nato ritengono che la guerra in corso, magari a intensità attenuata, possa durare per un decennio. L’Europa, quindi, ha tutto il tempo necessario per riformare se stessa.

Se questo non accadrà la «questione europea» assumerà proporzioni drammatiche, visto che l’odierno feroce, ma limitato conflitto, rischia di dare luogo a decisioni di vertice che comporterebbero gravi sacrifici delle popolazioni, e, via Nato, l’avvio di operazioni concretamente belliche.

Come ho scritto più volte sono convinto della necessità di reagire alla terroristica aggressione russa con un sostegno concreto all’Ucraina e con misure sanzionatorie.

Le preoccupazioni che ho espresso più sopra denunciano però i gravi ritardi nella definizione delle responsabilità di comando nell’Unione europea e nella Nato, temi che condizionano grandemente il consenso popolare, che è, in definitiva, il padre e la madre della democrazia. Quella senza aggettivi.

