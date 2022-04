Il cammino dell'Italia verso la sostenibilità

A quale punto del cammino verso la sostenibilità si trova, oggi, l’Italia? Alla domanda si può cercare di rispondere in molti modi. Una risposta basata sulle evidenze empiriche e una rigorosa analisi dei dati è quella offerta dal «Green Future Index 2022» elaborato di recente dalla Mit Technology Review.

Giunta alla sua seconda edizione, questa graduatoria – frutto della collaborazione fra una delle più prestigiose università americane (il Massachusetts Institute of Technology di Boston) e alcuni partner fra i quali il Gruppo Iris Ceramica (basato nel distretto industriale di Sassuolo) – colloca l’Italia al 17esimo posto fra i 76 paesi monitorati. Si tratta, a ben vedere, di un significativo miglioramento rispetto alla 22esima posizione del 2021, che consente al nostro Paese di entrare fra i cosiddetti «Green leaders», ossia «i 20 paesi che stanno facendo i maggiori progressi e assumendo i maggiori impegni verso la costruzione di un futuro low carbon».

La graduatoria vede ai primi due posti gli stessi paesi della prima edizione: nell’ordine, Islanda e Danimarca. Al terzo posto troviamo in questo 2022, grazie a una performance straordinaria, i Paesi Bassi, che erano in decima posizione nel 2021.

Può infine essere utile, per restare a questa analisi generale, il confronto con gli altri grandi paesi dell’Unione europea (Ue): la Francia è in settima posizione (in calo rispetto alla quarta del 2021) e la Germania è in ottava (contro l’11esima dello scorso anno). Insomma, le posizioni fra i tre grandi dell’Ue si stanno avvicinando e per noi significa una cosa sola: siamo sulla buona strada. Che però non vuol dire cullarsi sugli allori o, peggio, autocompiacersi: la strada verso una completa transizione ecologica è ancora lunga.

Come tutti gli indici frutto di ricerche empiriche e analisi sul campo, anche il «Green Future Index» presenta una graduatoria generale (più sopra richiamata) e alcune graduatorie parziali, denominate «pilastri» (sono cinque). E’ dal loro esame che emergono i passi che un Paese come il nostro deve ancora compiere. Vediamoli.

Nel primo («emissioni di carbone») l’Italia si colloca alla 37esima posizione, mentre nel secondo («transizione energetica») addirittura alla 73esima, il nostro peggior risultato parziale e fra i peggiori in assoluto (si ricordi che l’Index riguarda 76 paesi in giro per il mondo). C’è poi un altro pilastro dove il risultato è peggiore di quello generale: “innovazione pulita” (si pensi agli investimenti e ai brevetti in energia pulita) dove l’Italia è in 28esima posizione. D’altro canto, ci sono due importanti pilastri dove il risultato è migliore rispetto alla 17esima posizione guadagnata dal Paese nel ranking complessivo; ossia, «società verde» (13esima) e «policy per il clima» (12esima). Emergono in questi casi le buone performance dell’Italia, per esempio, nella raccolta differenziata e nel riciclo, nel rinnovo degli edifici in ottica green, in un’agricoltura attenta alla sostenibilità.

La ricerca che ha condotto all’edizione 2022 del «Green Future Index» si è conclusa – è la stessa Mit Technology Review a segnalarlo – prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Fra le conseguenze di questo drammatico conflitto, che ogni giorno causa morte e distruzione per le atrocità commesse dalla Russia di Putin, vi è anche la questione energetica. Per l’Italia, la diversificazione delle fonti per liberarsi dalla dipendenza dal gas russo è ormai un imperativo categorico. Il Governo ne è pienamente consapevole, come dimostra l’impegno in prima persona del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Ma per arrivare fino in fondo a quella strada che chiamiamo transizione ecologica serve uno sforzo corale di tutta l’economia e la società italiana. Da questo punto di vista il contributo dell’Emilia-Romagna e, al suo interno, di Parma può e deve essere rilevante. Il «Patto per il lavoro e per il clima», promosso dalla Giunta regionale nel dicembre 2020 e firmato da decine di stakeholder (enti locali, sindacati, imprese, scuola, atenei, associazioni ambientaliste, Terzo settore e volontariato, professioni, Camere di commercio e banche), offre la giusta cornice per orientare i comportamenti dei singoli attori.

In una regione come la nostra e in un territorio come quello parmense, alle imprese, che sono da sempre il motore dell’innovazione, è richiesto un supplemento di impegno e, prim’ancora, la capacità di esprimere una loro visione sull’interesse della comunità. La presenza a Parma di importanti B Corp – imprese che sono leader nei rispettivi settori - è certamente un segno dei tempi, così come lo sono l’azione di prestigiose Fondazioni e Academy aziendali, anch’esse espressione di imprese leader.

Efficienza, equità e sostenibilità sono sempre più destinate a formare un terzetto indispensabile.