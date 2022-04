La pandemia e l'Ucraina

La variante U. U come Ucraina. La guerra, come un virus, si presenta innocua, parla con parole distensive mentre si insinua, ammassa truppe al confine mentre spergiura pace, ha l’aspetto di un volto fraterno e si nutre degli affetti e delle vicinanze, anche di un bacio, mentre infetta. Poi una calma apparente, piena di attese, noi medici la chiamiamo incubazione, prima del giorno in cui appaiono i sintomi. In quel momento è ormai troppo tardi: la peste è scoppiata, così come scoppia la guerra.

A volte si ferma dove nasce, come nel caso del Sars-1 (il primo dei coronavirus), un tumulto locale, da dimenticare, da non studiare nemmeno. Alle volte perdura ed infastidisce, come nel caso della Mers (il secondo dei coronavirus), ma niente di preoccupante, roba da battaglia di deserto, non vale troppe righe sul giornale. Alle volte si espande, infetta i continenti, come il Sars-CoV-2 (il terzo e per ora ultimo fra i coronavirus), diventa una pandemia, una guerra mondiale. Come la pandemia, fa parlare di sé, riempie le prime pagine, anima i cronisti. Come un nuovo virus, fa dimenticare quelli precedenti, così come la variante Ucraina sta facendo dimenticare la variante Omicron.

Come le truppe, i virus si schierano per colpire un obbiettivo, ma se trovano resistenza ripiegano su di un altro, come fanno i Coronavirus. Ci sono truppe e virus specializzati, quelli che colpiscono solo il fegato come il virus dell’Epatite, per esempio, e sanno muoversi fra i meandri del tessuto epatico così come i guastatori sanno muoversi fra le arcate di un ponte. Ci sono i virus che invece si adattano a diversi terreni, come quello dell’Influenza, così come le fanterie si adattano ai luoghi, alle paludi, ai campi aperti. La carica virale è simile ad un carica di cavalleria. Più virus o più cavalieri ci sono, più è probabile che il fronte possa essere sfondato.

L’organismo umano dispiega tattiche di resistenza ai virus così come fanno le truppe in prima linea. Utilizza soldati di primo impiego che fanno parte dei battaglioni di “Immunità Innata”, pronti per la prima fase della guerra, spesso giovani e impreparati, mandati allo sbaraglio senza molte storie contro qualsiasi nemico. Non molto efficaci ma comunque essenziali. Gradualmente vengono sostituiti dai battaglioni specializzati di “Immunità Specifica”, meglio addestrati e in grado di riconoscere l’avversario, che vengono brevemente informati dai reduci della Immunità Innata riguardo alle tattiche del nemico, per poi essere congedati e lasciare ai nuovi generali assumere il controllo delle strategie di battaglia.

Entrambi hanno munizioni, all’inizio qualsiasi arma va bene, pur di arginare l’attacco. All’inizio anche qualche «citochina» (proteine di difesa non specifiche), per rendere il percorso di un virus un po’ più paludoso. Anche i sassi di Gerusalemme se non si ha altro. Poi intervengono gli ordigni più sofisticati, gli anticorpi in grado di riconoscere e colpire perfettamente il virus, così come fanno i razzi anticarro.

Le strategie militari presentano parallelismi eclatanti: esiste il virus che sferra un attacco durissimo fin dall’inizio per spezzare immediatamente le resistenze nemiche, come il virus dell’Ebola, c’è quello che ci espone ad una logorante guerra di frontiera, come il virus dell’Epatite, e c’è quello che non ci abbandona mai, peggio della guerra dei 100 anni, come il virus dell’HIV.



I rischi sono affini: ferite, cicatrici. Dolore, talvolta. Sofferenza, sempre. Esiste una analogia fra le centomila gavette di ghiaccio di Giulio Bedeschi e i centomila infettati da Sars-CoV-2 della Provincia di Parma: hanno tutti rischiato di morire, alcuni non ce l’hanno fatta.

Anche le strategie per finire i conflitti sono le stesse. Alcune sono guerre lampo, le meno atroci ma le più rare. Più spesso sono lotte lunghe e logoranti. Alle volte terminano con l’annientamento degli avversari, come nel caso degli indigeni delle Americhe. La analogia qui si fa ancora più calzante, in quanto parecchi di loro furono uccisi proprio dai virus portati dai colonizzatori: vaiolo, morbillo, influenza, scarlattina, varicella. Mentre i coloni provenivano da un mondo che aveva sviluppato le difese immunitarie contro queste malattie, gli indigeni ne erano privi. Morivano vittime di una guerra batteriologica senza avere alcuna difesa.

Infine, i destini delle guerre e delle infezioni sono la copia l’un dell’altra. Raramente portano del bene, praticamente mai. È raro che le guerre e le infezioni non lascino segni, più le guerre e le infezioni sono lunghe o violente, più gli strascichi sono profondi, sintomi che perdurano e quasi mai guariscono veramente. Chi ha avuto il Covid-19 in forma pesante lo sa benissimo. Quel mal di testa che non va più via, quella stanchezza che ti fa mollare il lavoro verso sera, quel gusto al palato che non torna e ti rovina qualsiasi cibo, anche quello dei cappelletti di Pasqua, anche quello che vorrebbe essere un mangiare di «pace».

La più preoccupante fra tutte le analogie? Le guerre piano piano si dimenticano, come le pandemie. E piano piano non se ne vuole più sentir parlare, come di Covid. Per questo ci trovano ogni volta impreparati.

Ma allora, se virus e guerre sono così simili, non sarebbe bene affrontare le guerre come affrontiamo le infezioni? Non è meglio fermarle subito? O quando si è ancora in tempo? Intubarsi è meglio di morire, ma prendere un anticorpo monoclonale che prevenga la intubazione è meglio che farsi intubare. Aggiungerei che prendere un farmaco che prevenga la ospedalizzazione è meglio che finire in ospedale. E lasciatemi esagerare: vaccinarsi è meglio che ammalarsi, non credete? Allora forse aveva ragione Gianni Rodari: «sarebbe una festa per tutta la terra fare la pace prima della guerra».

Nei giorni scorsi i miei amici Paolo Tanzi e Remigio Pedrazzoni mi hanno chiesto, indipendentemente e con parole diverse: cosa fate adesso voi virologi, visto he non vi fanno parlare più di virus? Parliamo di guerre, non fa tanta differenza.

Ed il più grande conquistò nazione dopo nazione

E quando fu di fronte al mare si sentì un coglione

Perché più in là non si poteva conquistare niente

E tanta strada per vedere un sole disperato

E sempre uguale e sempre come quando era partito

(R. Vecchioni)