l'Europa secondo Letta e la Meloni

Domenica prossima si vota per eleggere il nuovo presidente della Repubblica francese. Il duello fra Macron e la Le Pen è lo scontro fra due concezioni non solo della Francia, ma dell'Europa e dei rapporti internazionali. Anche da noi i leader dei due maggiori partiti, Enrico Letta del Pd e Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, si sono confrontati la scorsa settimana sulle colonne del «Foglio» offrendo ai lettori e agli osservatori politici le loro visioni riguardo il futuro dell'Unione europea. Sebbene la Meloni non sostenga la La Pen (la quale appartiene a un gruppo con la Lega, avversario di destra dei conservatori europei capeggiati dalla leader di FdI), il confronto fra i capi dei nostri due partiti più forti (almeno nei sondaggi) sembra però riproporre le stesse linee di divisione che animano lo scontro fra i duellanti francesi in lotta per l'Eliseo.

Le due filosofie a confronto, come si legge chiaramente dai due interventi pubblicati dal «Foglio», sono caratterizzate l'una (Letta) dal progresso e dall'integrazione dell'Ue, in un quadro di abbandono del diritto di veto e di superamento degli egoismi nazionali a favore di un'integrazione e di una configurazione dell'Unione come casa dei diritti dei cittadini e dei popoli (anche quelli che fuggono dai loro paesi per approdare da noi) e l'altra (Meloni) da una valorizzazione delle diversità, della sovranità (e degli interessi specifici) degli Stati di fronte alle ingerenze di un organismo sovranazionale che dovrebbe smettere di «normare ogni più piccolo aspetto della nostra quotidianità», non dovrebbe sposare agende politiche «ultra ambientaliste e arcobaleno» ma dovrebbe invece mettere al centro la famiglia e la natalità, dando all'Ue quell'«identità e quella missione» auspicata a suo tempo da Benedetto XVI (punto di riferimento del mondo cattolico conservatore al quale la Meloni appartiene).

In particolare, mentre Letta vuole superare il potere di veto che permette all'Orbán di turno di bloccare le iniziative dell'Unione ed evitare che alle condanne contro lo scivolamento di alcuni Paesi verso le «democrature» (Ungheria, Polonia) i diretti interessati possano reagire usando appunto il veto, la Meloni ha paura che quanto si fa oggi per denunciare la deriva illiberale ungherese possa essere replicato fra un anno se la destra sovranista neomissina (quella di FdI) andasse al governo nel nostro Paese. Se vogliamo, anche qui torna il confronto fra Macron e la Le Pen: quest'ultima, è facile immaginarlo, con i suoi referendum tendenti a sfasciare l'Europa (e con le forzature istituzionali gravi che metterebbe in atto se arrivasse all'Eliseo) finirebbe presto nella lista dei leader illiberali; dal canto suo, Macron deve capire che la globalizzazione non può essere l'unica ricetta per il futuro, perché lascia indietro fette importanti di popolazione (non solo in Francia, ma anche nel resto dell'Ue) che finiscono per alimentare la protesta sovranista e il sentimento di «exit» nei confronti dell'Europa.

Sarebbe semplicistico e ingeneroso, tuttavia, ridurre il confronto italiano fra Letta e la Meloni come quello fra chi ama l'Unione e chi invece vuole uscirne. Entrambi dicono che l'Europa è nel nostro futuro, però ciascuno la vuole riformare in un senso diverso. Il leader del Pd pensa ad una potenza integrata, sociale, dotata di una profonda coesione nelle politiche più importanti (esteri, difesa, diritti civili, economia, protezione dei deboli), mentre la Meloni vuole un'Ue con compiti più limitati e più rispettosa delle individualità nazionali. Uno va verso la federazione, l'altra verso l'associazione nella quale si mette in comune solo ciò che si condivide e si rilanciano valori tradizionali, tipici delle comunità conservatrici di destra. Se vogliamo, il duello fra Macron e Le Pen anticipa quello del 2023 fra Letta e Meloni, anche se i francesi sono più distanti fra loro: il presidente uscente è meno sensibile del leader Pd sulle questioni sociali, mentre la sfidante è filo putiniana (al contrario della Meloni che è rigorosamente atlantista). Pensandoci bene, i due italiani più simili a Macron e Le Pen sono Calenda e Salvini, ma non saranno loro a disputarsi la vittoria alle prossime politiche.