Bella ciao Ucraina. Gli incomprensibili sbandamenti filorussi

Chi si era illuso che con la pandemia il pentolone negazionista avesse toccato il colmo è servito. Secondo un recente sondaggio dell’istituto Demos, infatti, circa un italiano su quattro crede che le atrocità russe in Ucraina siano frutto della propaganda di Kiev. Il dato, pur in sé drammatico, non mi ha sorpreso per nulla. Quasi ogni giorno mi capita di ascoltare direttamente, o perché riportate da parenti e amici, frasi come “Chissà cosa ci sarà sotto”, o “Non dimentichiamo che Zelensky prima di fare il presidente faceva l’attore”. E via così, in un crescendo continuo di pilateschi distinguo e di letture più o meno “complottiste”. Non parliamo poi dello spettacolo deprimente dei talk-show nostrani.

Ancora non mi capacito che la figlia di Enrico Berlinguer possa essere rimasta impassibile di fronte a uno che, con la massima disinvoltura, sentenziava che «è meglio vivere sotto una dittatura che sotto le bombe». Per rincarare la dose poche sere fa nel medesimo studio del Servizio pubblico dichiarando che «mio nonno ha avuto un’infanzia felice sotto il fascismo» e che «le mamme di Mariupol mi scrivono chiedendo lo stop alle armi». Sorvoliamo sul mistero di questi stuoli di ammiratrici che, anche da una città completamente rasa al suolo e in cui i superstiti vivono come topi da settimane, riescono ugualmente a intrattenere una così intensa corrispondenza con il personaggio di cui sopra.

Sorvoliamo anche sull’imperdibile monologo dal titolo «Ucraina: tutto quello che non vi dicono» che quest’ultimo porterà presto nei teatri per potere finalmente spiegare - «senza essere interrotto» dice sempre lui! - l’intera faccenda.

Ma quando pure sui media tradizionali, in aggiunta al ciarpame dilagante sui social, il dibattito pubblico sulla tragedia immane che si sta consumando nel cuore d’Europa prende la stessa piega farsesca dei negazionisti a oltranza del Covid, è chiaro che non ci si può meravigliare dello sbandamento totale diffuso nuovamente in vasti strati di opinione pubblica. Uno sbandamento stavolta figlio e al tempo stesso specchio anche dei «dubbi su Bucha» e del «No» ad armare gli ucraini espressi dal presidente nazionale dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, proprio in vista della imminente giornata del 25 aprile. Dico subito che sarebbe sbagliato strumentalizzare per bassi fini di parte la clamorosa quérelle subito scoppiata in seno all’associazione. Da un punto di vista sia storico che culturale e civile, trovo invece che essa rappresenti una occasione importante di crescita collettiva e di positivo risveglio delle coscienze. Basta andare a rileggere quanto dichiarato, in aperto contrasto con le posizioni di Pagliarulo, dal presidente onorario dell’Anpi Carlo Smuraglia (lui sì, un ex partigiano!), dalla vice presidente (la parmigiana Albertina Soliani, presidente anche dell’Istituto Cervi), dal presidente della sezione di Milano, oppure dal sindaco di Sant’Anna di Stazzema.

Ma, più di ogni altra, è stata la voce di una grande italiana come la senatrice a vita Liliana Segre a levarsi a difesa degli autentici valori fondanti di quel vero e proprio «rito laico» che è, appunto, la Festa della Liberazione dal nazifascismo istituita nel 1946 su iniziativa dell’allora presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. E cosa ha dunque detto questa eterna ragazza di 91 anni che, già vittima delle abominevoli leggi razziali del 1938, fu deportata ad Auschwitz nel 1944 insieme al padre e ai nonni mai più tornati da quell’inferno? Che, di fronte alla guerra in Ucraina, «l’equidistanza non è possibile» e che «la resistenza del popolo ucraino va sostenuta». Concetti ribaditi ieri anche dal presidente Mattarella.



Non ci sarebbe molto altro da aggiungere, se non che a inchiodarci alle nostre responsabilità di donne e di uomini (ancora) liberi sono le immagini spaventose che ormai da due mesi ci giungono da quella terra sbranata dai bombardamenti. Sono i servizi strazianti che gli inviati di tutto il mondo - compresi i nostri - continuano a recapitarci a loro rischio e pericolo dalle tante «Srebrenica» ucraine entrate già nella lista dei peggiori crimini di guerra (o come diavolo li si voglia chiamare) del nostro tempo. Sono le intercettazioni in cui gli stessi soldati russi raccontano dei saccheggi e degli stupri, mentre in altre si sentono i giovani «Ivan» di leva confessare singhiozzanti ai parenti di non poterne più di tutto quell’orrore. Sono le fosse comuni che affiorano ogni giorno, come l’ultima fotografata dai satelliti a Manhush piena di migliaia di cadaveri di civili buttati lì per nascondere le prove dei massacri. E sono le lacrime di tutte quelle donne infagottate nei loro poveri abiti da contadine alle quali nessuno potrà più restituire il marito o il figlio fucilati all’istante senza motivo come facevano i «doic» ottant’anni fa sulle nostre colline. Una di esse si chiamava Vanda Obiedkova ed era poco più che una bimbetta quando i nazisti entrarono nella sua casa a caccia di ebrei portando via sua madre, mentre lei riuscì a salvarsi nascondendosi in cantina. La signora Vanda è morta di freddo e sete lo scorso 4 aprile in uno scantinato di Mariupol. Aveva 91 anni. Gli stessi di Liliana Segre, secondo la quale questo 25 aprile “sarà impossibile cantare Bella Ciao senza pensare agli ucraini”. Nessuno è ancora in grado di fermare questa maledetta guerra. Ma di cantare «Bella Ciao Ucraina», per tutti i martiri di ieri come di oggi, questo certamente sì.