Basta eccessi nell'uso dei social. I rischi si moltiplicano per i giovani

Non è un mistero che la digitalizzazione incalzante delle nostre vite abbia di fatto scardinato abitudini relazionali consolidate, trasferendo nella dimensione virtuale la coltivazione di molti rapporti interpersonali. La progressiva disintermediazione indotta dalla crescita dei siti web e dei profili social ha reso decisamente più diretta e immediata la comunicazione tra soggetti, che bypassa sistematicamente i canali istituzionali e porta le persone a interagire senza filtri.

È l’era dell’iperconnessione. Chi non è connesso non comunica. Chi non comunica patisce il limite dell’emarginazione e perde molte opportunità di scambio, partecipazione e interazione. Il ruolo delle tecnologie come moltiplicatrici di esperienze e come strumenti di implementazione delle relazioni deve tuttavia misurarsi con l’esigenza di tutelare efficacemente i valori della persona e di preservare la correttezza del linguaggio e degli stili comunicativi. È la sfida del diritto, ma è anche la frontiera che sollecita sul piano dell’autodisciplina tutte le categorie professionali, in particolare quelle del settore pubblico e del mondo scolastico.





È più che mai necessario, cioè, che gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, ma anche e soprattutto i docenti, gli studenti e tutto il personale scolastico si diano regole precise sull’uso dei social e delle chat di gruppo. Sono indispensabili codici di autoregolamentazione rigorosi e condivisi.

Per fortuna iniziative di questo tipo non mancano, anzi vengono accolte con grande interesse e un tantino di sollievo dalle parti coinvolte. Tra le misure urgenti approvate dal Governo per dare attuazione ai progetti del Pnrr c’è, ad esempio, l’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, con la previsione di regole più vincolanti per quanto attiene all’utilizzo dei social network. Basta sproloqui, invettive, critiche alla pubblica amministrazione, a prescindere dalle situazioni e dai momenti. Anche al di fuori dell’orario di lavoro occorre compostezza e coerenza di comportamenti quando si scrive un post sul proprio profilo social. Il dipendente pubblico deve dimostrare attaccamento alla causa dell’ente pubblico e difenderne l’immagine, senza esprimere opinioni che possano imbarazzare e far dubitare della sua fedeltà e correttezza. Le bacheche on-line non devono diventare lo sfogatoio di incontrollate pulsioni individuali e non devono alimentare polemiche e divisioni in grado di nuocere al benessere organizzativo dell’ente e alla qualità delle prestazioni erogate al cittadino.

In ambito scolastico il quadro è ancora più delicato perché coinvolge il percorso di crescita delle nuove generazioni, con risvolti problematici e da gestire con cura. Il rilievo educativo dei principi di correttezza e trasparenza sui social è innegabile e il perimetro dell’educazione civica coincide con sempre maggiore precisione con quello dell’educazione digitale. Occorre educare studenti, famiglie e professori ad un uso responsabile della Rete, al fine di scongiurare il rischio che la piazza virtuale, anziché sostenere un dibattito sano e costruttivo e anziché facilitare lo svolgimento delle attività scolastiche, diventi una polveriera pronta ad esplodere e a spazzare via gli equilibri relazionali e il rispetto dei ruoli.

L’Associazione nazionale presidi del Lazio ha dato il via alla revisione del codice deontologico dei docenti, fermo al 2012, con l’obiettivo di estenderlo a tutte le scuole. Il documento punta a mettere un freno alle chat private utilizzate dai docenti per comunicare con i propri studenti e con le loro famiglie, disciplinando l'uso dei social network. In altri termini, entro la fine dell’anno, gli insegnanti romani e, ci si augura, a cascata, quelli di tutta Italia, non potranno più comunicare privatamente con i propri studenti e con le loro famiglie attraverso chat come WhatsApp e Telegram. E dovranno essere più accorti nel dare amicizia agli studenti, onde evitare di rinunciare anche con loro alla protezione della propria sfera di riservatezza. Tutte le comunicazioni dovranno passare attraverso la scuola, a meno che non si tratti di messaggi urgenti come la sospensione di un’attività didattica programmata o la cancellazione di una gita. La finalità di tali norme giustamente restrittive è di provare a ripristinare un minimo di ordine nella giungla del web e dei social. Una docente di un liceo romano ha insultato in una chat un’alunna per una maglietta e un ex prof dello stesso istituto scolastico ha dedicato un post a <quelli che mandano le figlie a scuola vestite come…>. Contenuti inopportuni che evidenziano il degrado progressivo dell’ambiente virtuale, ridotto a prateria sconfinata, indisciplinata e dominata da prevaricazioni e fratricidi regolamenti di conti.



Un nuovo equilibrio si impone tra l’intangibile libertà di manifestazione del pensiero, anche attraverso le piattaforme web e social, e l’inderogabile rispetto dei diritti della personalità altrui. La chat può supportare le attività didattiche e favorire il confronto costruttivo tra tutte le componenti della comunità scolastica, a patto che esso non degeneri in rissa. Il mantenimento di nobili standard sul piano etico e la centralità del rispetto della dignità della persona blindano virtuosamente quel limite invalicabile nell’utilizzo dei moderni strumenti della comunicazione on-line, tanto più in ambito formativo ed educativo.

Misurare le parole e valorizzare la comunicazione costruttiva nelle relazioni: sono queste le basi di un utilizzo maturo e consapevole del web e dei social, finalizzato alla crescita umana, culturale e professionale di chi dedica ad essi una porzione importante del suo tempo e delle sue attenzioni.